Світоліна перемогла італійку Джорджі і вперше вийшла до півфіналу Олімпіади
Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до півфіналу одиночного розряду на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Великого тенісу України.
Як наголошується, в поєдинку 1/4 фіналу українка здолала італійку Камілу Джорджі.
Еліна Світоліна (Україна) - Каміла Джорджі (Італія) - 6:4, 6:4.
Спортсменки півтори години провели на корті.
Світоліна виконала по 2 брейки в кожному сеті і програла по гейму на своїй подачі (вела 5-1 у першій партії та 4-1 у другій).
В активі Світоліни 6 ейсів, 3 подвійні помилки, 13 віннерів і 27 невимушених помилок, 4 реалізовані брейкпоїнти з 11.
На рахунку Джорджі 1 ейс, 4 подвійні помилки, 19 віннерів і 36 невимушених помилок, 2 реалізовані брейкпоїнти із 2.
61-ша ракетка світу Каміла Джорджі боролася за свою 12-ту перемогу над суперницею з топової десятки у кар'єрі (першу на харді з 2018 року).
Світоліна дебютує в ½ фіналу на Олімпійських іграх (у 2016 році програла на Олімпіаді в Бразилії у чвертьфіналі). Вдруге в рамках олімпійського турніру на цьому етапі виступить представник України: у 2008 році на Іграх у Пекіні до парного півфіналу дійшли Олена й Катерина Бондаренко.
У півфіналі Світоліна зіграє з переможницею матчу Паула Бадоса (Іспанія, WTA 29) - Маркета Вондроушова (Чехія, WTA 42). Для українки це буде третій півфінал цього року (Штутгарт, Маямі).
