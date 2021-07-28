УКР
Світоліна перемогла італійку Джорджі і вперше вийшла до півфіналу Олімпіади

Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до півфіналу одиночного розряду на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Великого тенісу України.

Як наголошується, в поєдинку 1/4 фіналу українка здолала італійку Камілу Джорджі.

Еліна Світоліна (Україна) - Каміла Джорджі (Італія) - 6:4, 6:4.

Спортсменки півтори години провели на корті.

Світоліна виконала по 2 брейки в кожному сеті і програла по гейму на своїй подачі (вела 5-1 у першій партії та 4-1 у другій).

В активі Світоліни 6 ейсів, 3 подвійні помилки, 13 віннерів і 27 невимушених помилок, 4 реалізовані брейкпоїнти з 11.

На рахунку Джорджі 1 ейс, 4 подвійні помилки, 19 віннерів і 36 невимушених помилок, 2 реалізовані брейкпоїнти із 2.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська тенісистка Світоліна вийшла до 1/4 фіналу Олімпіади-2020. ВIДЕО

61-ша ракетка світу Каміла Джорджі боролася за свою 12-ту перемогу над суперницею з топової десятки у кар'єрі (першу на харді з 2018 року).

Світоліна дебютує в ½ фіналу на Олімпійських іграх (у 2016 році програла на Олімпіаді в Бразилії у чвертьфіналі). Вдруге в рамках олімпійського турніру на цьому етапі виступить представник України: у 2008 році на Іграх у Пекіні до парного півфіналу дійшли Олена й Катерина Бондаренко.

У півфіналі Світоліна зіграє з переможницею матчу Паула Бадоса (Іспанія, WTA 29) - Маркета Вондроушова (Чехія, WTA 42). Для українки це буде третій півфінал цього року (Штутгарт, Маямі).

Олімпіада (689) спорт (1646) теніс (124) Токіо (61) Світоліна Еліна (51)
ВІТАЄМО !!! не зупиняйся !
Свитолина победила итальянку Джорджи и прорвалась в полуфинал Олимпиады в Токио - Цензор.НЕТ 6340

28.07.2021 08:14 Відповісти
Януковощ болеет - и наша проиграет((
это ей не пеннис со страусами играть
28.07.2021 08:28 Відповісти
Дякуємо.
28.07.2021 08:31 Відповісти
Гут Єлинко ! Візьми вже то золото! !! Хай щастить !
28.07.2021 09:01 Відповісти
ВІТАЄМО !!! МОЛОДЧИНА !! ПОДАЛЬШИХ ПЕРЕМОГ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
28.07.2021 09:59 Відповісти
Дай Боже, тримаємо кулаки.
28.07.2021 10:57 Відповісти
 
 