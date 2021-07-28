РУС
Свитолина победила итальянку Джорджи и впервые вышла в полуфинал Олимпиады

Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в полуфинал одиночного разряда на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как информимрует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Большого тенниса Украины.

Как отмечается, в поединке 1/4 финала украинка одолела итальянку Камилу Джорджи.

Элина Свитолина (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 6:4.

Спортсменки полтора часа провели на корте.

Свитолина выполнила по 2 брейка в каждом сете и проиграла по гейма на своей подаче (вела 5-1 в первой партии и 4-1 во второй).

В активе Свитолины 6 эйсов, 3 двойные ошибки, 13 виннеров и 27 невынужденных ошибок, 4 реализованных брейкпоинты с 11.

На счету Джорджи 1 эйс, 4 двойные ошибки, 19 виннеров и 36 невынужденных ошибок, 2 реализованных брейкпоинты с 2.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская теннисистка Свитолина вышла в 1/4 финала Олимпиады-2020. ВИДЕО

61-я ракетка мира Джорджи боролась за свою 12-ю победу над соперницей из топ-10 в карьере (первая на харде с 2018 года).

Свитолина дебютирует в 1/2 финала на Олимпийских играх (в 2016 году проиграла на Олимпиаде в Бразилии в четвертьфинале). Во второй раз в рамках олимпийского турнира на этом этапе выступит представитель Украины: в 2008 году на Играх в Пекине до четного полуфинала дошли Алена и Катерина Бондаренко.

В полуфинале Свитолина сыграет с победительницей матча Паулой Бадоса (Испания, WTA 29) - Маркетой Вондроушовой (Чехия, WTA 42). Для украинки это будет третий полуфинал этого года (Штутгарт, Майами).

ВІТАЄМО !!! не зупиняйся !
28.07.2021 08:14 Ответить
Януковощ болеет - и наша проиграет((
это ей не пеннис со страусами играть
28.07.2021 08:28 Ответить
Дякуємо.
28.07.2021 08:31 Ответить
Гут Єлинко ! Візьми вже то золото! !! Хай щастить !
28.07.2021 09:01 Ответить
ВІТАЄМО !!! МОЛОДЧИНА !! ПОДАЛЬШИХ ПЕРЕМОГ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
28.07.2021 09:59 Ответить
Дай Боже, тримаємо кулаки.
28.07.2021 10:57 Ответить
 
 