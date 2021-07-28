Свитолина победила итальянку Джорджи и впервые вышла в полуфинал Олимпиады
Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в полуфинал одиночного разряда на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Как информимрует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Большого тенниса Украины.
Как отмечается, в поединке 1/4 финала украинка одолела итальянку Камилу Джорджи.
Элина Свитолина (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 6:4.
Спортсменки полтора часа провели на корте.
Свитолина выполнила по 2 брейка в каждом сете и проиграла по гейма на своей подаче (вела 5-1 в первой партии и 4-1 во второй).
В активе Свитолины 6 эйсов, 3 двойные ошибки, 13 виннеров и 27 невынужденных ошибок, 4 реализованных брейкпоинты с 11.
На счету Джорджи 1 эйс, 4 двойные ошибки, 19 виннеров и 36 невынужденных ошибок, 2 реализованных брейкпоинты с 2.
61-я ракетка мира Джорджи боролась за свою 12-ю победу над соперницей из топ-10 в карьере (первая на харде с 2018 года).
Свитолина дебютирует в 1/2 финала на Олимпийских играх (в 2016 году проиграла на Олимпиаде в Бразилии в четвертьфинале). Во второй раз в рамках олимпийского турнира на этом этапе выступит представитель Украины: в 2008 году на Играх в Пекине до четного полуфинала дошли Алена и Катерина Бондаренко.
В полуфинале Свитолина сыграет с победительницей матча Паулой Бадоса (Испания, WTA 29) - Маркетой Вондроушовой (Чехия, WTA 42). Для украинки это будет третий полуфинал этого года (Штутгарт, Майами).
это ей не пеннис со страусами играть