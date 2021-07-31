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Банда рэкетиров задержана на Прикарпатье, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские Ивано-Франковской области разоблачили участников преступной группировки, которые совершали разбойные нападения на граждан. Злоумышленники занимались вымогательством, а к своим жертвам применяли запугивание или физическое насилие. Фигурантам следователи сообщили о подозрении, а суд избрал им меры пресечения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникаций областной полиции.

"Обезвредить преступную деятельность удалось следователям областного управления полиции (детективам) совместно с сотрудниками УСБУ в Ивано-Франковской области, под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры", - отмечается в сообщении.

В информации подчеркивается: "В ходе следствия установлено, что в преступную группу входило четверо прикарпатцев. Злоумышленники подыскивали жертв, забирали их деньги и требовали "дань". Подозреваемые запугивали потерпевших, угрожали им насилием и физической расправой.

В рамках досудебного расследования задокументирован ряд вымогательств, угрозу убийством и разбойное нападение, во время которого злоумышленники пытались завладеть денежными средствами и были задержаны правоохранителями в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

"Фигурантам следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 129, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей", - резюмировали в Нацполиции.

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Банда рэкетиров задержана на Прикарпатье, - Нацполиция 01

Ивано-Франковск (838) ОПГ (260) рэкет (143)


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До багатіїв, певно, гадали, що навідалися.
А тут - кімната-пенал, і ні золота, ні антикваріату.
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31.07.2021 13:43 Ответить
Збирали данину з контробандистів-митників, і тут їм перешкодили ....
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31.07.2021 13:44 Ответить
дура, купи глобус України та покажи мені митний кордон із Івано-Франківською областю...
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31.07.2021 14:35 Ответить
банда робин гудерикетиров
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31.07.2021 17:03 Ответить
 
 