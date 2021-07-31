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Банду рекетирів затримали на Прикарпатті, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські Івано-Франківщини викрили учасників злочинного угруповання, які скоювали розбійні напади на громадян. Зловмисники займалися вимаганням, а до своїх жертв застосовували залякування або фізичне насильство. Фігурантам слідчі повідомили про підозру, а суд обрав їм запобіжний захід.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікації обласної поліції.

"Знешкодити злочинну діяльність вдалося слідчим обласного управління поліції (детективам) спільно із співробітниками УСБУ в Івано-Франківській області, під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури", - наголошується в повідомленні.

В інформації сказано: "Під час слідства встановлено, що до злочинної групи входило четверо прикарпатців. Зловмисники підшукували жертв, забирали їхні гроші і вимагали "данину". Підозрювані залякували потерпілих, погрожували їм насильством і фізичною розправою.

У межах досудового розслідування задокументовано низку вимагань, погрозу вбивством та розбійний напад, під час якого зловмисники намагалися заволодіти грошима і були затримані правоохоронцями в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України".

"Фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 129, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - резюмували в Нацполіції.

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Банду рекетирів затримали на Прикарпатті, - Нацполіція 01

Автор: 

Івано-Франківськ (530) ОЗУ (155) рекет (116)


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До багатіїв, певно, гадали, що навідалися.
А тут - кімната-пенал, і ні золота, ні антикваріату.
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31.07.2021 13:43 Відповісти
Збирали данину з контробандистів-митників, і тут їм перешкодили ....
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31.07.2021 13:44 Відповісти
дура, купи глобус України та покажи мені митний кордон із Івано-Франківською областю...
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31.07.2021 14:35 Відповісти
банда робин гудерикетиров
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31.07.2021 17:03 Відповісти
 
 