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На складских помещениях в Одесской области возник масштабный пожар, - ГСЧС. ФОТО

В Одесской области спасатели ликвидируют пожара складского помещения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"1 августа в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем трехэтажном складском здании в с. Дачное Одесского района (452 км автодороги М-05 "Киев-Одесса").

По состоянию на 11:10 площадь пожара составляет около 10 тыс. кв. м.  Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 84 человека и 22 единицы техники ДСНС", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Голосеевском районе Киева горят склады: дым от пожара виден за сотни метров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На складских помещениях в Одесской области возник масштабный пожар, - ГСЧС 01
На складских помещениях в Одесской области возник масштабный пожар, - ГСЧС 02

Одесская область (3565) пожар (5941) ГСЧС (4965)


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Топ комментарии
+3
От пожара,скорее всего, могла спасти только кража. Но... все воры если не в Раде, то на заработках. А потому выбрали пожар...
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01.08.2021 11:40
+2
Що згорить ,те не згниє !!! "Ничего красть не надо!! Всё украдено до нас!" !!!!)))
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01.08.2021 11:43
+1
так это ж вроде терминалы "НП" -кто-то не дождётся посылок...
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01.08.2021 11:57
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От пожара,скорее всего, могла спасти только кража. Но... все воры если не в Раде, то на заработках. А потому выбрали пожар...
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01.08.2021 11:40 Ответить
только ограбление
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01.08.2021 11:46 Ответить
Ну или так. А если без шуток, то складское помещение, как мне видится- с иголочки, новенькое! Даже можно сказать- симпатичное. Ну и всё, судя по уровню пожара- нет его более.
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01.08.2021 11:49 Ответить
Що згорить ,те не згниє !!! "Ничего красть не надо!! Всё украдено до нас!" !!!!)))
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01.08.2021 11:43 Ответить
так это ж вроде терминалы "НП" -кто-то не дождётся посылок...
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01.08.2021 11:57 Ответить
Это складской комплекс то-ли АТБ, то-ли Нашей Рябы. В любом случае получатся курчата-гриль
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01.08.2021 12:13 Ответить
Не думаю. В НП типовий проект трохи інший. Тільки восени робив там роботи.

На складських приміщеннях в Одеській області виникла масштабна пожежа, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9553
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01.08.2021 13:12 Ответить
После того как сократили пожарные проверки начались пожары.
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01.08.2021 12:09 Ответить
Піпець усьому.
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01.08.2021 12:09 Ответить
а потому, что половина товара украдена
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01.08.2021 12:14 Ответить
Не так просто в частной компании красть. Скорее всего придурок с сигареткой затихпрился где-то и вот вам результат. Хорошо хоть не селитра!
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01.08.2021 12:17 Ответить
Офисно-логистический комплекс «Одесса Логистик Парк»
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01.08.2021 13:05 Ответить
На складських приміщеннях в Одеській області виникла масштабна пожежа, - ДСНС - Цензор.НЕТ 806
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01.08.2021 14:04 Ответить
Если склады загораются - это всегда кому-то нужно.
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02.08.2021 02:54 Ответить
 
 