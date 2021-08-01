На складских помещениях в Одесской области возник масштабный пожар, - ГСЧС. ФОТО
В Одесской области спасатели ликвидируют пожара складского помещения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"1 августа в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем трехэтажном складском здании в с. Дачное Одесского района (452 км автодороги М-05 "Киев-Одесса").
По состоянию на 11:10 площадь пожара составляет около 10 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 84 человека и 22 единицы техники ДСНС", - отмечается в сообщении.
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