На складських приміщеннях в Одеській області виникла масштабна пожежа, - ДСНС. ФОТО
В Одеській області рятувальники ліквідовують пожежу складського приміщення.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.
"1 серпня до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в окремій триповерховій складській будівлі в с. Дачне Одеського району (452 км автодороги М-05 "Київ-Одеса").
Станом на 11:10 площа пожежі становить близько 10 тис. кв. м. Жертв і постраждалих немає.
До гасіння залучено 84 людини і 22 одиниці техніки ДСНС", - наголошується в повідомленні.
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