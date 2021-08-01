УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7802 відвідувача онлайн
Новини Фото
3 374 14

На складських приміщеннях в Одеській області виникла масштабна пожежа, - ДСНС. ФОТО

В Одеській області рятувальники ліквідовують пожежу складського приміщення.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"1 серпня до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в окремій триповерховій складській будівлі в с. Дачне Одеського району (452 км автодороги М-05 "Київ-Одеса").

Станом на 11:10 площа пожежі становить близько 10 тис. кв. м. Жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучено 84 людини і 22 одиниці техніки ДСНС", - наголошується в повідомленні.

Дивіться також: У Голосіївському районі Києва горять склади: дим від пожежі видно за сотні метрів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На складських приміщеннях в Одеській області виникла масштабна пожежа, - ДСНС 01
На складських приміщеннях в Одеській області виникла масштабна пожежа, - ДСНС 02

Автор: 

Одеська область (3208) пожежа (4322) ДСНС (5104)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
От пожара,скорее всего, могла спасти только кража. Но... все воры если не в Раде, то на заработках. А потому выбрали пожар...
показати весь коментар
01.08.2021 11:40
+2
Що згорить ,те не згниє !!! "Ничего красть не надо!! Всё украдено до нас!" !!!!)))
показати весь коментар
01.08.2021 11:43
+1
так это ж вроде терминалы "НП" -кто-то не дождётся посылок...
показати весь коментар
01.08.2021 11:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От пожара,скорее всего, могла спасти только кража. Но... все воры если не в Раде, то на заработках. А потому выбрали пожар...
показати весь коментар
01.08.2021 11:40 Відповісти
только ограбление
показати весь коментар
01.08.2021 11:46 Відповісти
Ну или так. А если без шуток, то складское помещение, как мне видится- с иголочки, новенькое! Даже можно сказать- симпатичное. Ну и всё, судя по уровню пожара- нет его более.
показати весь коментар
01.08.2021 11:49 Відповісти
Що згорить ,те не згниє !!! "Ничего красть не надо!! Всё украдено до нас!" !!!!)))
показати весь коментар
01.08.2021 11:43 Відповісти
так это ж вроде терминалы "НП" -кто-то не дождётся посылок...
показати весь коментар
01.08.2021 11:57 Відповісти
Это складской комплекс то-ли АТБ, то-ли Нашей Рябы. В любом случае получатся курчата-гриль
показати весь коментар
01.08.2021 12:13 Відповісти
Не думаю. В НП типовий проект трохи інший. Тільки восени робив там роботи.

На складських приміщеннях в Одеській області виникла масштабна пожежа, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9553
показати весь коментар
01.08.2021 13:12 Відповісти
После того как сократили пожарные проверки начались пожары.
показати весь коментар
01.08.2021 12:09 Відповісти
Піпець усьому.
показати весь коментар
01.08.2021 12:09 Відповісти
а потому, что половина товара украдена
показати весь коментар
01.08.2021 12:14 Відповісти
Не так просто в частной компании красть. Скорее всего придурок с сигареткой затихпрился где-то и вот вам результат. Хорошо хоть не селитра!
показати весь коментар
01.08.2021 12:17 Відповісти
Офисно-логистический комплекс «Одесса Логистик Парк»
показати весь коментар
01.08.2021 13:05 Відповісти
На складських приміщеннях в Одеській області виникла масштабна пожежа, - ДСНС - Цензор.НЕТ 806
показати весь коментар
01.08.2021 14:04 Відповісти
Если склады загораются - это всегда кому-то нужно.
показати весь коментар
02.08.2021 02:54 Відповісти
 
 