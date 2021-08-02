Авиация, водная полиция и подразделения быстрого реагирования: Монастырский анонсировал беспрецедентные меры безопасности на День Независимости. ФОТОрепортаж

Ко Дню Независимости Украины с 21 августа все силы МВД будут переведены на усиленный режим работы. Средства безопасности будут беспрецедентными.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на форуме "Украина 30", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"С 16 августа по всей Украине будут нести дежурство свыше 2 тыс. нарядов полиции. Только в городе Киеве в дни празднования будут задействованы более 10 тыс. полицейских и нацгвардейцев, которые будут наблюдать и обеспечивать безопасность. С 21 августа все силы и средства МВД будут переведены на усиленный режим работы", - сказал Монастырский.

"С целью нейтрализации возможных рисков и угроз во время празднования годовщины независимости будут задействованы также подразделения быстрого реагирования, взрывотехники, кинологи, дополнительные оперативно-следственные группы. Чтобы не допустить дестабилизацию обстановки мы проведем оперативно-профилактические мероприятия", - сказал он.













Читайте также на "Цензор.НЕТ": На торжества к 30-летию независимости Украины мы ожидаем беспрецедентно большое количество международных гостей наивысшего уровня, – Кулеба

Как отметил министр,"возможны и рамки, и проверка безопасности, которые будут беспрецедентными к этому празднику".

"Мы задействуем авиационные резервы и водную полицию. Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - добавил он.

Он также отметил, что МВД на базе Национальной полиции развернет межведомственный ситуационный центр, который в режиме 24/7 будет обеспечивать координацию безопасности с привлечением сил Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной миграционной службы и Национальной гвардии. Одной из новаций обеспечения безопасности станет применение подразделениями киберполиции алгоритма реагирования на киберугрозы в режиме 24/7 с целью оперативного прикрытия украинского кибер-сегмента.

"Ко всем этим мероприятиям наши граждане должны с пониманием отнестись", - подытожил он.





