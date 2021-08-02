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Новости Фото День Независимости
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Авиация, водная полиция и подразделения быстрого реагирования: Монастырский анонсировал беспрецедентные меры безопасности на День Независимости. ФОТОрепортаж

Ко Дню Независимости Украины с 21 августа все силы МВД будут переведены на усиленный режим работы. Средства безопасности будут беспрецедентными.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на форуме "Украина 30", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"С 16 августа по всей Украине будут нести дежурство свыше 2 тыс. нарядов полиции. Только в городе Киеве в дни празднования будут задействованы более 10 тыс. полицейских и нацгвардейцев, которые будут наблюдать и обеспечивать безопасность. С 21 августа все силы и средства МВД будут переведены на усиленный режим работы", - сказал Монастырский.

"С целью нейтрализации возможных рисков и угроз во время празднования годовщины независимости будут задействованы также подразделения быстрого реагирования, взрывотехники, кинологи, дополнительные оперативно-следственные группы. Чтобы не допустить дестабилизацию обстановки мы проведем оперативно-профилактические мероприятия", - сказал он.

Авиация, водная полиция и подразделения быстрого реагирования: Монастырский анонсировал беспрецедентные меры безопасности на День Независимости 01
Авиация, водная полиция и подразделения быстрого реагирования: Монастырский анонсировал беспрецедентные меры безопасности на День Независимости 02
Авиация, водная полиция и подразделения быстрого реагирования: Монастырский анонсировал беспрецедентные меры безопасности на День Независимости 03
Авиация, водная полиция и подразделения быстрого реагирования: Монастырский анонсировал беспрецедентные меры безопасности на День Независимости 04
Авиация, водная полиция и подразделения быстрого реагирования: Монастырский анонсировал беспрецедентные меры безопасности на День Независимости 05
Авиация, водная полиция и подразделения быстрого реагирования: Монастырский анонсировал беспрецедентные меры безопасности на День Независимости 06

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Как отметил министр,"возможны и рамки, и проверка безопасности, которые будут беспрецедентными к этому празднику".

"Мы задействуем авиационные резервы и водную полицию. Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - добавил он.

Он также отметил, что МВД на базе Национальной полиции развернет межведомственный ситуационный центр, который в режиме 24/7 будет обеспечивать координацию безопасности с привлечением сил Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной миграционной службы и Национальной гвардии. Одной из новаций обеспечения безопасности станет применение подразделениями киберполиции алгоритма реагирования на киберугрозы в режиме 24/7 с целью оперативного прикрытия украинского кибер-сегмента.

"Ко всем этим мероприятиям наши граждане должны с пониманием отнестись", - подытожил он.

Авиация, водная полиция и подразделения быстрого реагирования: Монастырский анонсировал беспрецедентные меры безопасности на День Независимости 07
Авиация, водная полиция и подразделения быстрого реагирования: Монастырский анонсировал беспрецедентные меры безопасности на День Независимости 08
Авиация, водная полиция и подразделения быстрого реагирования: Монастырский анонсировал беспрецедентные меры безопасности на День Независимости 09

Автор: 

День Независимости (1196) МВД (9318) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+4
Та вокруг бубочьки так людей не будет. Ничего не обычного, ну разве шо Андрей Елдачина
Авиация, водная полиция и подразделения быстрого реагирования: Монастырский анонсировали беспрецедентные меры безопасности на День Независимости - Цензор.НЕТ 9085
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02.08.2021 13:19
+4
І скільки коштів витратять на це безумство ?
Влаштують черговий концерт, замість того, що дійсно важливо.
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02.08.2021 13:21
+4
Таки да, это будет концерт. А меры безопасности "беспрецедентные" это защита от марша Патриотов. В открытую не могут запретить, но по-путински угрожают. Сердцем с Вами, хлопцы, готовящимся к Маршу Патриотов Украины!
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02.08.2021 13:26
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Та вокруг бубочьки так людей не будет. Ничего не обычного, ну разве шо Андрей Елдачина
Авиация, водная полиция и подразделения быстрого реагирования: Монастырский анонсировали беспрецедентные меры безопасности на День Независимости - Цензор.НЕТ 9085
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02.08.2021 13:19 Ответить
Моня Стирський, безпрецедентні заходи вам ************ трохи пізніше, десь наприкінці жовтня - початку листопаду, але вам це точно не допоможе..
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02.08.2021 13:19 Ответить
Фууух, ну если даже водная полиция на месте, то всё, можно Адихать счастливо
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02.08.2021 13:20 Ответить
А артиллерия будет???
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02.08.2021 13:22 Ответить
Будет, подводная.
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02.08.2021 14:04 Ответить
Жалко не будет кавалерии
Авиация, водная полиция и подразделения быстрого реагирования: Монастырский анонсировали беспрецедентные меры безопасности на День Независимости - Цензор.НЕТ 635
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02.08.2021 13:22 Ответить
і агентів у каналізації
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02.08.2021 13:59 Ответить
І скільки коштів витратять на це безумство ?
Влаштують черговий концерт, замість того, що дійсно важливо.
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02.08.2021 13:21 Ответить
Таки да, это будет концерт. А меры безопасности "беспрецедентные" это защита от марша Патриотов. В открытую не могут запретить, но по-путински угрожают. Сердцем с Вами, хлопцы, готовящимся к Маршу Патриотов Украины!
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02.08.2021 13:26 Ответить
Це просто жах! Як же зЄлЄбомбики бояться власного народу, в воюючій країні на мусарню витрачається більше ніж на армію, всі закони приймаються на догоду мусарні. Слуги олігархату семимильними кроками будують поліцайську державу...
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02.08.2021 13:34 Ответить
"чорт монастирський"
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02.08.2021 13:37 Ответить
Вот это клоуна беспрецедентно плющит от страха...
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02.08.2021 14:06 Ответить
одягнуть на Зе поверх куртки ще один бронік, або сховають за куленепробивної колбою?
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02.08.2021 18:08 Ответить
Дайте бубочке памперсы,ей богу от страха обосрётся.
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02.08.2021 20:24 Ответить
 
 