Авіація, водна поліція і підрозділи швидкого реагування: Монастирський анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День Незалежності. ФОТОрепортаж

До Дня Незалежності України з 21 серпня всі сили МВС будуть переведені на посилений режим роботи. Засоби безпеки будуть безпрецедентними.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на форумі "Україна 30", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Із 16 серпня по всій Україні будуть нести чергування понад 2 тис. нарядів поліції. Тільки в місті Києві в дні святкування будуть задіяні понад 10 тис. поліцейських і нацгвардійців, які будуть спостерігати і гарантувати безпеку. З 21 серпня всі сили і засоби МВС будуть переведені на посилений режим роботи", - сказав Монастирський.

"Із метою нейтралізації можливих ризиків і загроз під час святкування річниці незалежності будуть задіяні також підрозділи швидкого реагування, вибухотехніки, кінологи, додаткові оперативно-слідчі групи. Щоб не допустити дестабілізації обстановки, ми проведемо оперативно-профілактичні заходи", - сказав він.













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Як зазначив міністр, "можливі і рамки і перевірка безпеки, які будуть безпрецедентними до цього свята".

"Ми задіємо авіаційні резерви і водну поліцію. Ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій", - додав він.

Він також зазначив, що МВС на базі Національної поліції розгорне міжвідомчий ситуаційний центр, який у режимі 24/7 забезпечуватиме координацію безпеки із залученням сил Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби та Національної гвардії. Однією з новацій гарантування безпеки стане застосування підрозділами кіберполіції алгоритму реагування на кіберзагрози в режимі 24/7 із метою оперативного прикриття українського кібер-сегмента.

"До всіх цих заходів наші громадяни повинні з розумінням поставитися", - підсумував він.





