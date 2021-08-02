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Новини Фото День Незалежності
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Авіація, водна поліція і підрозділи швидкого реагування: Монастирський анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День Незалежності. ФОТОрепортаж

Авіація, водна поліція і підрозділи швидкого реагування: Монастирський анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День Незалежності. ФОТОрепортаж

До Дня Незалежності України з 21 серпня всі сили МВС будуть переведені на посилений режим роботи. Засоби безпеки будуть безпрецедентними.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на форумі "Україна 30", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Із 16 серпня по всій Україні будуть нести чергування понад 2 тис. нарядів поліції. Тільки в місті Києві в дні святкування будуть задіяні понад 10 тис. поліцейських і нацгвардійців, які будуть спостерігати і гарантувати безпеку. З 21 серпня всі сили і засоби МВС будуть переведені на посилений режим роботи", - сказав Монастирський.

"Із метою нейтралізації можливих ризиків і загроз під час святкування річниці незалежності будуть задіяні також підрозділи швидкого реагування, вибухотехніки, кінологи, додаткові оперативно-слідчі групи. Щоб не допустити дестабілізації обстановки, ми проведемо оперативно-профілактичні заходи", - сказав він.

Авіація, водна поліція і підрозділи швидкого реагування: Монастирський анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День Незалежності 01
Авіація, водна поліція і підрозділи швидкого реагування: Монастирський анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День Незалежності 02
Авіація, водна поліція і підрозділи швидкого реагування: Монастирський анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День Незалежності 03
Авіація, водна поліція і підрозділи швидкого реагування: Монастирський анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День Незалежності 04
Авіація, водна поліція і підрозділи швидкого реагування: Монастирський анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День Незалежності 05
Авіація, водна поліція і підрозділи швидкого реагування: Монастирський анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День Незалежності 06

Читайте також: На урочистості до 30-річчя незалежності України ми очікуємо безпрецедентно велику кількість міжнародних гостей найвищого рівня, - Кулеба

Як зазначив міністр, "можливі і рамки і перевірка безпеки, які будуть безпрецедентними до цього свята".

"Ми задіємо авіаційні резерви і водну поліцію. Ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій", - додав він.

Він також зазначив, що МВС на базі Національної поліції розгорне міжвідомчий ситуаційний центр, який у режимі 24/7 забезпечуватиме координацію безпеки із залученням сил Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби та Національної гвардії. Однією з новацій гарантування безпеки стане застосування підрозділами кіберполіції алгоритму реагування на кіберзагрози в режимі 24/7 із метою оперативного прикриття українського кібер-сегмента.

"До всіх цих заходів наші громадяни повинні з розумінням поставитися", - підсумував він.

Авіація, водна поліція і підрозділи швидкого реагування: Монастирський анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День Незалежності 07
Авіація, водна поліція і підрозділи швидкого реагування: Монастирський анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День Незалежності 08
Авіація, водна поліція і підрозділи швидкого реагування: Монастирський анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День Незалежності 09

День Незалежності (701) МВС (3501) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+4
Та вокруг бубочьки так людей не будет. Ничего не обычного, ну разве шо Андрей Елдачина
Авиация, водная полиция и подразделения быстрого реагирования: Монастырский анонсировали беспрецедентные меры безопасности на День Независимости - Цензор.НЕТ 9085
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02.08.2021 13:19
+4
І скільки коштів витратять на це безумство ?
Влаштують черговий концерт, замість того, що дійсно важливо.
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02.08.2021 13:21
+4
Таки да, это будет концерт. А меры безопасности "беспрецедентные" это защита от марша Патриотов. В открытую не могут запретить, но по-путински угрожают. Сердцем с Вами, хлопцы, готовящимся к Маршу Патриотов Украины!
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02.08.2021 13:26
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Та вокруг бубочьки так людей не будет. Ничего не обычного, ну разве шо Андрей Елдачина
Авиация, водная полиция и подразделения быстрого реагирования: Монастырский анонсировали беспрецедентные меры безопасности на День Независимости - Цензор.НЕТ 9085
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02.08.2021 13:19 Відповісти
Моня Стирський, безпрецедентні заходи вам ************ трохи пізніше, десь наприкінці жовтня - початку листопаду, але вам це точно не допоможе..
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02.08.2021 13:19 Відповісти
Фууух, ну если даже водная полиция на месте, то всё, можно Адихать счастливо
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02.08.2021 13:20 Відповісти
А артиллерия будет???
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02.08.2021 13:22 Відповісти
Будет, подводная.
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02.08.2021 14:04 Відповісти
Жалко не будет кавалерии
Авиация, водная полиция и подразделения быстрого реагирования: Монастырский анонсировали беспрецедентные меры безопасности на День Независимости - Цензор.НЕТ 635
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02.08.2021 13:22 Відповісти
і агентів у каналізації
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02.08.2021 13:59 Відповісти
І скільки коштів витратять на це безумство ?
Влаштують черговий концерт, замість того, що дійсно важливо.
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02.08.2021 13:21 Відповісти
Таки да, это будет концерт. А меры безопасности "беспрецедентные" это защита от марша Патриотов. В открытую не могут запретить, но по-путински угрожают. Сердцем с Вами, хлопцы, готовящимся к Маршу Патриотов Украины!
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02.08.2021 13:26 Відповісти
Це просто жах! Як же зЄлЄбомбики бояться власного народу, в воюючій країні на мусарню витрачається більше ніж на армію, всі закони приймаються на догоду мусарні. Слуги олігархату семимильними кроками будують поліцайську державу...
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02.08.2021 13:34 Відповісти
"чорт монастирський"
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02.08.2021 13:37 Відповісти
Вот это клоуна беспрецедентно плющит от страха...
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02.08.2021 14:06 Відповісти
одягнуть на Зе поверх куртки ще один бронік, або сховають за куленепробивної колбою?
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02.08.2021 18:08 Відповісти
Дайте бубочке памперсы,ей богу от страха обосрётся.
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02.08.2021 20:24 Відповісти
 
 