Акция поддержки украинского политзаключенного в РФ Выговского прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности прошла акция поддержки украинского политзаключенного Валентина Выговского. Сегодня ему исполняется 38 лет. К сожалению, это уже седьмой День Рождения, который Валентин вынужден встречать в российский тюрьме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.









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Своей акцией организаторы хотят привлечь внимание власти к вопросу освобождения украинских заложников Кремля.







Напоминаем, 15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил украинца к 11 годам колонии строгого режима по ст.276 ("Шпионаж") УК РФ. Под стражей он с 18 сентября 2014 года. 31 марта 2016 года апелляция защиты была Верховным судом РФ отклонена. Сейчас Выговского незаконно удерживают в колонии №11 Кировской области.

Выговский был задержан сотрудниками ФСБ в оккупированном Симферополе в 2014 году. Его дело рассматривалось под грифом "Совершенно секретно". Осуждённый вину якобы признавал, но после суда заявил, что вынужден был дать признательные показания под пытками, кроме того, в период дачи этих показаний у него был только адвокат по назначению. МИД Украины подчеркнул, что дело сфабриковано.





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Комментарий отца политзаключенного:





Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ