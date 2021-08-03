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Новости Фото Украинские заложники в РФ
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Акция поддержки украинского политзаключенного в РФ Выговского прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности прошла акция поддержки украинского политзаключенного Валентина Выговского. Сегодня ему исполняется 38 лет. К сожалению, это уже седьмой День Рождения, который Валентин вынужден встречать в российский тюрьме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Акция поддержки украинского политзаключенного в РФ Выговского прошла в центре Киева 01
Акция поддержки украинского политзаключенного в РФ Выговского прошла в центре Киева 02

Акция поддержки украинского политзаключенного в РФ Выговского прошла в центре Киева 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удерживаемый в колонии РФ украинский политзаключенный Выговский намерен объявить голодовку, - Денисова

Акция поддержки украинского политзаключенного в РФ Выговского прошла в центре Киева 04
Акция поддержки украинского политзаключенного в РФ Выговского прошла в центре Киева 05

Своей акцией организаторы хотят привлечь внимание власти к вопросу освобождения украинских заложников Кремля.

Акция поддержки украинского политзаключенного в РФ Выговского прошла в центре Киева 06
Акция поддержки украинского политзаключенного в РФ Выговского прошла в центре Киева 07
Акция поддержки украинского политзаключенного в РФ Выговского прошла в центре Киева 08

Напоминаем, 15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил украинца к 11 годам колонии строгого режима по ст.276 ("Шпионаж") УК РФ. Под стражей он с 18 сентября 2014 года. 31 марта 2016 года апелляция защиты была Верховным судом РФ отклонена. Сейчас Выговского незаконно удерживают в колонии №11 Кировской области.

Выговский был задержан сотрудниками ФСБ в оккупированном Симферополе в 2014 году. Его дело рассматривалось под грифом "Совершенно секретно". Осуждённый вину якобы признавал, но после суда заявил, что вынужден был дать признательные показания под пытками, кроме того, в период дачи этих показаний у него был только адвокат по назначению. МИД Украины подчеркнул, что дело сфабриковано.

Акция поддержки украинского политзаключенного в РФ Выговского прошла в центре Киева 09
Акция поддержки украинского политзаключенного в РФ Выговского прошла в центре Киева 10

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Акция поддержки украинского политзаключенного в РФ Выговского прошла в центре Киева 11

Комментарий отца политзаключенного:

Акция поддержки украинского политзаключенного в РФ Выговского прошла в центре Киева 12
Акция поддержки украинского политзаключенного в РФ Выговского прошла в центре Киева 13

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Выговский Валентин (27) Киев (25518) политзаключенные (1622) Богачук Олег (1462)


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Такі ж політв'язні сидять і в Україні.
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03.08.2021 19:31 Ответить
просто буба с офисом банально не успел возглавить акцию...
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03.08.2021 19:33 Ответить
Підтримую усіх політв'язнів! Де б вони не сиділи! Сподіваюся, що останнім політв'язнем буде зебіл бубачька!)))
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03.08.2021 19:38 Ответить
що там про обміни ,вже рік нелохи мовчать ? тема вичерпалась ?
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03.08.2021 19:39 Ответить
На тему "адин йазык":
Акция поддержки украинского политзаключенного в РФ Выговского прошла в центре Киева - Цензор.НЕТ 5673
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03.08.2021 19:51 Ответить
держись!!!
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03.08.2021 21:57 Ответить
 
 