Киевлянин поджег кафе, потому что ему не понравилось обслуживание, - полиция. ФОТО
Пьяный мужчина разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и поджег. Теперь ему грозит до 10 лет за решеткой.
Об этом сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Пожар произошел в кафе на ул. Шолом-Алейхема в Лесном массиве столицы. Поджигателя обнаружили неподалеку.
"Нам злоумышленник объяснил, что ему не понравилось обслуживание в кафе, и он решил отомстить: разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и поджег ее. В результате пожара поврежден интерьер зала", - рассказал следователь Александр Кокидько.
Поджигателю 35 лет, у него уже есть судимость. Драгер показал в его крови 1,6 промилле алкоголя.
Мужчине сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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- тогда бы заведение осталось бы целым, и мужик на свободе...
на последней стадии подпития
всё видится проще... и потому
становятся активнее дела и события
не понятные трезвому уму.
Може, у них книги скарг не було.
От він їм так висловив своє ставлення. )))