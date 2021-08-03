Киевлянин поджег кафе, потому что ему не понравилось обслуживание, - полиция. ФОТО

Пьяный мужчина разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и поджег. Теперь ему грозит до 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Пожар произошел в кафе на ул. Шолом-Алейхема в Лесном массиве столицы. Поджигателя обнаружили неподалеку.

"Нам злоумышленник объяснил, что ему не понравилось обслуживание в кафе, и он решил отомстить: разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и поджег ее. В результате пожара поврежден интерьер зала", - рассказал следователь Александр Кокидько.

Поджигателю 35 лет, у него уже есть судимость. Драгер показал в его крови 1,6 промилле алкоголя.

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Мужчине сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.







