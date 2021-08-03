Киянин підпалив кафе, бо йому не сподобалося обслуговування, - поліція. ФОТО

П'яний чоловік розбив вікно, вилив всередину запальну суміш і підпалив. Тепер йому загрожує до 10 років за ґратами.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Пожежа сталася в кафе на вул. Шолом-Алейхема на Лісовому масиві столиці. Палія виявили неподалік.

"Нам зловмисник пояснив, що йому не сподобалося обслуговування в кафе, і він вирішив помститися: розбив вікно, вилив всередину запальну суміш і підпалив її. Внаслідок пожежі пошкоджено інтер'єр залу", - розповів слідчий Олександр Кокідько.

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Підпалювачу 35 років, у нього вже є судимість. Драгер показав у його крові 1,6 проміле алкоголю.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.







