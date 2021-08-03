Киянин підпалив кафе, бо йому не сподобалося обслуговування, - поліція. ФОТО
П'яний чоловік розбив вікно, вилив всередину запальну суміш і підпалив. Тепер йому загрожує до 10 років за ґратами.
Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Пожежа сталася в кафе на вул. Шолом-Алейхема на Лісовому масиві столиці. Палія виявили неподалік.
"Нам зловмисник пояснив, що йому не сподобалося обслуговування в кафе, і він вирішив помститися: розбив вікно, вилив всередину запальну суміш і підпалив її. Внаслідок пожежі пошкоджено інтер'єр залу", - розповів слідчий Олександр Кокідько.
Підпалювачу 35 років, у нього вже є судимість. Драгер показав у його крові 1,6 проміле алкоголю.
Чоловікові повідомили про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Топ коментарі
+20 ZE Nitchik #489381
показати весь коментар03.08.2021 21:13
+18 KosAn30 JT26
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+13 Valery Greff
показати весь коментар03.08.2021 20:48
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- тогда бы заведение осталось бы целым, и мужик на свободе...
на последней стадии подпития
всё видится проще... и потому
становятся активнее дела и события
не понятные трезвому уму.
Може, у них книги скарг не було.
От він їм так висловив своє ставлення. )))