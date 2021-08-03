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Киянин підпалив кафе, бо йому не сподобалося обслуговування, - поліція. ФОТО

П'яний чоловік розбив вікно, вилив всередину запальну суміш і підпалив. Тепер йому загрожує до 10 років за ґратами.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Пожежа сталася в кафе на вул. Шолом-Алейхема на Лісовому масиві столиці. Палія виявили неподалік.

"Нам зловмисник пояснив, що йому не сподобалося обслуговування в кафе, і він вирішив помститися: розбив вікно, вилив всередину запальну суміш і підпалив її. Внаслідок пожежі пошкоджено інтер'єр залу", - розповів слідчий Олександр Кокідько.

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Підпалювачу 35 років, у нього вже є судимість. Драгер показав у його крові 1,6 проміле алкоголю.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Киянин підпалив кафе, бо йому не сподобалося обслуговування, - поліція 01
Киянин підпалив кафе, бо йому не сподобалося обслуговування, - поліція 02
Киянин підпалив кафе, бо йому не сподобалося обслуговування, - поліція 03
Киянин підпалив кафе, бо йому не сподобалося обслуговування, - поліція 04

Автор: 

Київ (19463) підпал (673) пожежа (4325) Нацполіція (15164) пияцтво (580)


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Топ коментарі
+20
Його не можна в колонію, спалить і її, тому що обслуговування там ще гірше. )))
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03.08.2021 21:13
+18
троещина суровый край
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03.08.2021 20:48
+13
И шо - его там стали лучше обслуживать?
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03.08.2021 20:48
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ой дурак....
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03.08.2021 20:47 Відповісти
Його не можна в колонію, спалить і її, тому що обслуговування там ще гірше. )))
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03.08.2021 21:13 Відповісти
що ти вживаєш??? йому туди самий раз
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03.08.2021 21:42 Відповісти
Загубилось почуття гумору??)
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03.08.2021 22:12 Відповісти
хлопец с луганска,впервые пошел в ресторан и на тебе шьют до 10 лет,где правда .........
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03.08.2021 22:17 Відповісти
Горілка-кака. А так- добре у гостях, а у рідній колонії все ж таки краще!
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03.08.2021 22:45 Відповісти
троещина суровый край
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03.08.2021 20:48 Відповісти
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03.08.2021 21:13 Відповісти
школа жизни...
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03.08.2021 21:18 Відповісти
Лесной троя ты гонишь.
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03.08.2021 21:32 Відповісти
Это 100% имбецил с твоего села
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03.08.2021 21:37 Відповісти
И шо - его там стали лучше обслуживать?
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03.08.2021 20:48 Відповісти
Має можл вість порівняти з обслуговуванням у КПЗ. І сервіс, і якість.
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03.08.2021 20:50 Відповісти
Пацан. что же ты такой глупый, иди к ресторатору тищенко и поджигай все его хозяйство!!!!!!
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03.08.2021 20:51 Відповісти
нужно было нормально обслуживать
- тогда бы заведение осталось бы целым, и мужик на свободе...
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03.08.2021 20:56 Відповісти
а может ему как-то на зона надо было попасть?
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04.08.2021 10:43 Відповісти
Это сейчас такая униформа у чертей безбашенных? Я о майке этого поджигателя. Она совпадает, по цвету, с майкой этого УДОшника крутого, который вчера чудика свалил, от нечего делать.
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03.08.2021 20:57 Відповісти
А все тому Золото в нас не працює жодна система захисту прав громадян - люди відстоюють свої права свавіллям , якщо випадків побільшає - стане безліч, тоді нарешті напишуть нормальні закони - почнемо жити в правовій державі!
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03.08.2021 20:58 Відповісти
вы что думаете что эта быкота с дврз пойдет в суд права отстаивать свои?)к чему это сотрясание воздуха про систему прав захисту.)
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03.08.2021 21:00 Відповісти
Ну а як, с-ка пояснити що тебе погаго обслужили, мав подібну ситуацію в кафе, офіціант тупо приніс не ту страву, після того скандал , бійка з охоронцями , і т д, це до того всього , що я пороосив просто викликати поліцію , аби зафіксувати, що я манав розраховуватись за те що не замовляв.Після того не ходжу по закладам харчування. Додам наостанок, що сам пропрацював охоронцем у кафе всі студентські роки - знаю що до чого.
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03.08.2021 22:35 Відповісти
Які ще права? Це звичайне бидло яке вже й судимість отримало. Адекватна людина ресторани палити не буде.
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03.08.2021 21:15 Відповісти
Ну а як, с-ка пояснити що тебе погаго обслужили, мав подібну ситуацію в кафе, офіціант тупо приніс не ту страву, після того скандал , бійка з охоронцями , і т д, це до того всього , що я пороосив просто викликати поліцію , аби зафіксувати, що я манав розраховуватись за те що не замовляв.Після того не ходжу по закладам харчування. Додам наостанок, що сам пропрацював охоронцем у кафе всі студентські роки - знаю що до чого.
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03.08.2021 22:36 Відповісти
Все просто, дістав телефона, врубив камеру і на камеру кажеш, що я це не замовляв і платити не буду, несіть іншу страву, або я встаю та вихожу. Проблема вирішена і нікого бити не треба.
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05.08.2021 20:04 Відповісти
Та не питання, Анатолію, але ж коли ти починаєш блокувати удари охоронця) - бійка вже почата))). Але то так до слова. Дякую за пораду.
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06.08.2021 06:22 Відповісти
Назарчику! Не в "законах" справа.. а у їх виконанні людьми! Закон забороняє сцять під вікнами і у під"їздах - багато хто це виконує? При Сталіні дітей з 14-ти розстрілювали - багато в СРСР порядку було?
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03.08.2021 21:15 Відповісти
О з приводу сцяти, то окрема тема, друже)). ФОПи, огололосили безстроеовий пікет на майдані незалежності, там наш опорний пункт , їздимо чергувати вартами, стоїмо вдень і вночі, ну вдень є де сходити, а вночі всі ходять обсцикати околиці майдану , навіть поліція, а все тому що нам заборонили встановити біотуалети , які стоять поруч на парковці, куплені за наш рахунок. ТУАЛЕТИ ТРЕБА ВСЮДИ ВСТАНОВИТИ БЕЗКОШТОВНІ.
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03.08.2021 22:27 Відповісти
О-о-о!!! "Понеслася"! "А у вас в Америке негров бьют!!!" Ти "дурня не включай!" Я тобі привів звичайний приклад відношення до виконання законів нашими людьми, а ти мені "плачеш", що тобі попісять не дають на Майдані І взагалі - думать треба було у квітні 2019 не пісюном з жопою чи "шлунком", а ГОЛОВОЮ! Тоді-б вам не треба було пікети встановлювать і шукать - "де посцять?"!!! Мені ж прекрасно відомо за кого голосувала основна маса ФОПів
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03.08.2021 22:53 Відповісти
Я при жодному президенті, який є гарантом конституції, не бачив правової держави в Україні, тому вважаю , що всі були не то, а те що ми робимо називається нести відповідальність.
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03.08.2021 23:30 Відповісти
Не законах справа, а в людях. Є, доречі, дослідження з цього приводу. Під час Другої світової війни в Європі бувало, що одна армія разом із поліцією відступала, а друга не заходила десь з місяць, і нічого жили, навіть кількість злочинів зменшувалося. В людях справа.
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03.08.2021 21:44 Відповісти
Так справа в вихованні, тобто в обставинах, яеі формують особистість з дитинства, якщо людина з дитинства бачить херню(безаконня) , той вчинки в дорослому житті будуть ті самі.
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03.08.2021 22:38 Відповісти
Купили дурня за пляшку горілки з конкурентом поквітатися...яка там обслуга...
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03.08.2021 20:58 Відповісти
активная гражданская позиция...не пропадать же запасу передач на чирик полновесный...
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03.08.2021 20:59 Відповісти
****
на последней стадии подпития
всё видится проще... и потому
становятся активнее дела и события
не понятные трезвому уму.
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03.08.2021 21:04 Відповісти
Дурдомы закрыли, вот психи и гуляют...
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03.08.2021 21:11 Відповісти
не трогайте психов. 1,4 промилле.
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03.08.2021 22:21 Відповісти
Во-во. Буйная шизофрения отогощенная алкоголем
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04.08.2021 03:14 Відповісти
А *опу зеліну ніхто підпалити не бажає?!) Бо задовбав нах, зебіл хрипатий!
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03.08.2021 21:11 Відповісти
местный гайдамака местного шинкаря...завжды так було..
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03.08.2021 21:11 Відповісти
Может этой урке и 20 лет мало ,но когда слышишь ,за убийство дают 8 или того меньше !?? начинают терзать сомнения.
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03.08.2021 21:15 Відповісти
Не похоже на "Велюр". А жаль.😟
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03.08.2021 21:17 Відповісти
кацапскому оленю подали ягель не первой свежести
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03.08.2021 21:35 Відповісти
не факт что олень из кацапстана, у нас таких тоже отарами собирать можно
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03.08.2021 23:11 Відповісти
судя по уцелевшему "интерьеру" палить таки надо было...но кабинеты чиновников крышующих это убожество
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03.08.2021 21:53 Відповісти
Ех, а був би у нього короткоствол...
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03.08.2021 21:57 Відповісти
Таких нужно на месте...
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03.08.2021 22:03 Відповісти
Борец за улучшение качества предоставляемых услуг!
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03.08.2021 22:20 Відповісти
не сподобалось, що обслуговували на русіянсгом ізигу?
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03.08.2021 22:29 Відповісти
В пресс-релизе черным по белому написано "ранее не судимый"
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03.08.2021 22:52 Відповісти
якщо такий безбашенний то краще би спалив раду, кабмін та адміністрацію. та пару маєтків ахмета чи\та бєні.
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03.08.2021 23:11 Відповісти
знайома з США казала, що в нас жахливе обслуговування, порівняно з американським, але це вирішується конкуренцією, а не підпалами
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03.08.2021 23:27 Відповісти
Творчий підхід.
Може, у них книги скарг не було.
От він їм так висловив своє ставлення. )))
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04.08.2021 04:38 Відповісти
Да ему просто жить негде. А так обеспечил себя жильём и питанием на 10 лет.
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04.08.2021 10:42 Відповісти
 
 