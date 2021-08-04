Украинский беспилотник уничтожил наемника 3-й российской мотострелковой бригады. ФОТО

Беспилотник украинских воинов уничтожил наемника РФ. Террорист пытался сбить БПЛА и погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил Necro Mancer.

Отмечается, что российский оккупант погиб предположительно 1 августа при попытке сбить беспилотник.









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