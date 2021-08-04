Украинский беспилотник уничтожил наемника 3-й российской мотострелковой бригады. ФОТО
Беспилотник украинских воинов уничтожил наемника РФ. Террорист пытался сбить БПЛА и погиб.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил Necro Mancer.
Отмечается, что российский оккупант погиб предположительно 1 августа при попытке сбить беспилотник.
Стахович Сергей Сергеевич (Красноармейский р-н, 21/09/83) погиб, предположительно, 01/08/21 в р-не Горловки при попытке сбить БПЛА #груз200 #3омсбр #1ак #роа pic.twitter.com/Pa8uqhvCv2— Necro Mancer (@666_mancer) August 4, 2021
Топ комментарии
+99 Перехватчик
показать весь комментарий04.08.2021 18:05
+91 Sloy Gnom
показать весь комментарий04.08.2021 17:57
+61 Zelya Vsyo
показать весь комментарий04.08.2021 18:17
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
✘
Юрий Кутовой #488725
показать весь комментарий05.08.2021 17:20 Ответить Мне нравится 0
✘
Alex Tral #437898
показать весь комментарий05.08.2021 17:43 Ответить Мне нравится 0
Оксана Стецьків
показать весь комментарий02.02.2022 09:12 Ответить Мне нравится 0
Oleksandr Litvinenko
показать весь комментарий02.02.2022 09:24 Ответить Мне нравится 0
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль