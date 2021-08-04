Український безпілотник знищив найманця 3-ї російської мотострілецької бригади. ФОТО

Безпілотник українських воїнів знищив найманця РФ. Терорист намагався збити БПЛА і загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив Necro Mancer.

Зазначають, що російський окупант загинув, імовірно, 1 серпня під час спроби збити безпілотник.

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