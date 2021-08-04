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Український безпілотник знищив найманця 3-ї російської мотострілецької бригади. ФОТО

Безпілотник українських воїнів знищив найманця РФ. Терорист намагався збити БПЛА і загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив Necro Mancer.

Зазначають, що російський окупант загинув, імовірно, 1 серпня під час спроби збити безпілотник.

Стахович Сергей Сергеевич (Красноармейский р-н, 21/09/83) погиб, предположительно, 01/08/21 в р-не Горловки при попытке сбить БПЛА #груз200 #3омсбр #1ак #роа pic.twitter.com/Pa8uqhvCv2

— Necro Mancer (@666_mancer) August 4, 2021

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ліквідація (3918) Донбас (22356) найманці рф (2053)


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Топ коментарі
+99
Український безпілотник знищив найманця 3-ї російської мотострілецької бригади - Цензор.НЕТ 5764
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04.08.2021 18:05
+91
Беспилотник дал сдачи ?!
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04.08.2021 17:57
+61
Український безпілотник знищив найманця 3-ї російської мотострілецької бригади - Цензор.НЕТ 6305
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04.08.2021 18:17
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Танки, системы управления, наведения, противодействия, ПВО, ракетного и залпового огня - там "трактористам" и "шахтерам " делать нечего! Там и ищите россиян.
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05.08.2021 17:20 Відповісти
классически свалил в вечный отпуск!
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05.08.2021 17:43 Відповісти
Туди йому й дорога.
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02.02.2022 09:12 Відповісти
Подскользнулся и ударился головой о снарядный ящик
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02.02.2022 09:24 Відповісти
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