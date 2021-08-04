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Український безпілотник знищив найманця 3-ї російської мотострілецької бригади. ФОТО
Безпілотник українських воїнів знищив найманця РФ. Терорист намагався збити БПЛА і загинув.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив Necro Mancer.
Зазначають, що російський окупант загинув, імовірно, 1 серпня під час спроби збити безпілотник.
Стахович Сергей Сергеевич (Красноармейский р-н, 21/09/83) погиб, предположительно, 01/08/21 в р-не Горловки при попытке сбить БПЛА #груз200 #3омсбр #1ак #роа pic.twitter.com/Pa8uqhvCv2— Necro Mancer (@666_mancer) August 4, 2021
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