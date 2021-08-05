Депутату облсовета в Ривном подожгли автомобиль, - полиция. ФОТОрепортаж
В Ривном подожгли автомобиль депутату областного совета. Правоохранители начали досудебное расследование.
Об этом в Facebook сообщает полиция Ривненщины, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщение, что на улице Андрея Мельника горит автомобиль, в полицию сегодня, пятого августа, около 2:50 поступило от работников ГСЧС. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что транспортное средство "Audi Q5" было припарковано во дворе многоэтажки на стоянке.
Принадлежит автомобиль 39-летней жительнице Ривного, а пользуется им родной брат - 50-летний житель областного центра, депутат областного совета.
С места происшествия криминалисты изъяли пожарный мусор и смывы горюче-смазочных материалов.
Огнем повреждено лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек автомобиля.
По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи Ривненского районного управления полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК Украины. Полицейские проверяют различные версии совершения преступления, в том числе связанную с депутатской деятельностью потерпевшего.
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это типа,заменить лобовуху,зеркала,отремонтировать движок,покрасить-и все нормалёк?
Джерело : https://censor.net/ru/p3280953
От за те і спалили.
чи не проблема
ещё насосёт