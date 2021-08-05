Депутату облсовета в Ривном подожгли автомобиль, - полиция. ФОТОрепортаж

В Ривном подожгли автомобиль депутату областного совета. Правоохранители начали досудебное расследование.

Об этом в Facebook сообщает полиция Ривненщины, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщение, что на улице Андрея Мельника горит автомобиль, в полицию сегодня, пятого августа, около 2:50 поступило от работников ГСЧС. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что транспортное средство "Audi Q5" было припарковано во дворе многоэтажки на стоянке.

Принадлежит автомобиль 39-летней жительнице Ривного, а пользуется им родной брат - 50-летний житель областного центра, депутат областного совета.

С места происшествия криминалисты изъяли пожарный мусор и смывы горюче-смазочных материалов.

Огнем повреждено лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек автомобиля.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи Ривненского районного управления полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК Украины. Полицейские проверяют различные версии совершения преступления, в том числе связанную с депутатской деятельностью потерпевшего.

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