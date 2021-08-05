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Депутату облсовета в Ривном подожгли автомобиль, - полиция. ФОТОрепортаж

В Ривном подожгли автомобиль депутату областного совета. Правоохранители начали досудебное расследование.

Об этом в Facebook сообщает полиция Ривненщины, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщение, что на улице Андрея Мельника горит автомобиль, в полицию сегодня, пятого августа, около 2:50 поступило от работников ГСЧС. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что транспортное средство "Audi Q5" было припарковано во дворе многоэтажки на стоянке.

Принадлежит автомобиль 39-летней жительнице Ривного, а пользуется им родной брат - 50-летний житель областного центра, депутат областного совета.

С места происшествия криминалисты изъяли пожарный мусор и смывы горюче-смазочных материалов.

Огнем повреждено лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек автомобиля.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи Ривненского районного управления полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК Украины. Полицейские проверяют различные версии совершения преступления, в том числе связанную с депутатской деятельностью потерпевшего.

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Депутату облсовета в Ривном подожгли автомобиль, - полиция 01
Депутату облсовета в Ривном подожгли автомобиль, - полиция 02
Депутату облсовета в Ривном подожгли автомобиль, - полиция 03
Депутату облсовета в Ривном подожгли автомобиль, - полиция 04
Депутату облсовета в Ривном подожгли автомобиль, - полиция 05

Автор: 

авто (4204) депутат (3315) поджог (1071) Нацполиция (16459) Ровно (529)


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Топ комментарии
+9
Переписують все награбоване майно на підставних осіб, а потім чисті перед законом.
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05.08.2021 10:11
+8
Всё, всё, что нажито непосильным трудом, спалили сволочи! Две машины Ауди, два кожаных портсигара! Собака с милицией обещала прийти.
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05.08.2021 09:59
+6
Принадлежит автомобиль 39-летней жительнице Ривного, а пользуется им родной брат - 50-летний житель областного центра, депутат областного совета.
Джерело : https://censor.net/ru/p3280953

От за те і спалили.
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05.08.2021 10:10
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05.08.2021 09:57 Ответить
Скорее всего - янтарь! он горючий....это ж смола..
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05.08.2021 10:48 Ответить
"Огнем повреждено лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек автомобиля".---та немного и повреждено. Больше кипишу. Покрасит вставит стекла протрет моторный отсек.
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05.08.2021 09:59 Ответить
И шильдик ауди китайский купит и всех делов.
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05.08.2021 10:21 Ответить
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05.08.2021 10:43 Ответить
Всё, всё, что нажито непосильным трудом, спалили сволочи! Две машины Ауди, два кожаных портсигара! Собака с милицией обещала прийти.
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05.08.2021 09:59 Ответить
Огнем повреждено лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек автомобиля.Источник: https://censor.net/ru/p3280953

это типа,заменить лобовуху,зеркала,отремонтировать движок,покрасить-и все нормалёк?
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05.08.2021 10:06 Ответить
мотрный отсек там еще - ну.. карлсона поставить раком и делов то! (реформатор саакашвили, ты уже на месте?)
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05.08.2021 10:09 Ответить
Принадлежит автомобиль 39-летней жительнице Ривного, а пользуется им родной брат - 50-летний житель областного центра, депутат областного совета.
Джерело : https://censor.net/ru/p3280953

От за те і спалили.
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05.08.2021 10:10 Ответить
Переписують все награбоване майно на підставних осіб, а потім чисті перед законом.
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05.08.2021 10:11 Ответить
в аообще неплохо вышло, несмотря на то, что банда "особо опасных" робин-гудов , нападавших на депутатов и судей вроде бы поймана!
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05.08.2021 10:11 Ответить
Не сказали главного: от какой партии депутат!
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05.08.2021 10:24 Ответить
Тут и к гадалке не ходи. Слуги урода.
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05.08.2021 10:30 Ответить
Чому не повідомляється від якої партії депутат?
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05.08.2021 10:47 Ответить
от врагов народа
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05.08.2021 11:26 Ответить
потому что , видимо, от "Слуги народа". Если бы от ЕС, то верещали бы во все воронье горло.
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05.08.2021 11:28 Ответить
тю
чи не проблема
ещё насосёт
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05.08.2021 11:25 Ответить
В Черноморске так 1-ый секретарь горкома КПСС так постоянно поступал. Продержался в мэрах города потом 30 лет.
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05.08.2021 12:00 Ответить
 
 