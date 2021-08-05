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Депутату облради в Рівному підпалили автомобіль, - поліція. ФОТОрепортаж

У Рівному підпалили автомобіль депутата обласної ради. Правоохоронці почали досудове розслідування.

Про це у Facebook повідомляє поліція Рівненщини, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлення, що на вулиці Андрія Мельника горить автомобіль, до поліції сьогодні, п’ятого серпня, близько 2:50 надійшло від працівників ДСНС. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб Audi Q5 був припаркований у дворі багатоповерхівки на стоянці.

Належить автомобіль 39-річній рівнянці, а користується ним рідний брат — 50-річний житель обласного центру, депутат обласної ради.

Із місця події криміналісти вилучили пожежне сміття та змиви пально-мастильних матеріалів.

Вогнем пошкоджено лакофарбове покриття, лобове скло, дзеркала та моторний відсік автомобіля.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 КК України. Поліцейські перевіряють різні версії скоєння злочину, зокрема й пов’язану із депутатською діяльністю потерпілого.

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Депутату облради в Рівному підпалили автомобіль, - поліція 01
Депутату облради в Рівному підпалили автомобіль, - поліція 02
Депутату облради в Рівному підпалили автомобіль, - поліція 03
Депутату облради в Рівному підпалили автомобіль, - поліція 04
Депутату облради в Рівному підпалили автомобіль, - поліція 05

Автор: 

авто (6166) депутат (1776) підпал (673) Нацполіція (15164) Рівне (573)


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Топ коментарі
+9
Переписують все награбоване майно на підставних осіб, а потім чисті перед законом.
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05.08.2021 10:11
+8
Всё, всё, что нажито непосильным трудом, спалили сволочи! Две машины Ауди, два кожаных портсигара! Собака с милицией обещала прийти.
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05.08.2021 09:59
+6
Принадлежит автомобиль 39-летней жительнице Ривного, а пользуется им родной брат - 50-летний житель областного центра, депутат областного совета.
Джерело : https://censor.net/ru/p3280953

От за те і спалили.
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05.08.2021 10:10
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05.08.2021 09:57 Відповісти
Скорее всего - янтарь! он горючий....это ж смола..
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05.08.2021 10:48 Відповісти
"Огнем повреждено лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек автомобиля".---та немного и повреждено. Больше кипишу. Покрасит вставит стекла протрет моторный отсек.
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05.08.2021 09:59 Відповісти
И шильдик ауди китайский купит и всех делов.
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05.08.2021 10:21 Відповісти
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05.08.2021 10:43 Відповісти
Всё, всё, что нажито непосильным трудом, спалили сволочи! Две машины Ауди, два кожаных портсигара! Собака с милицией обещала прийти.
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05.08.2021 09:59 Відповісти
Огнем повреждено лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек автомобиля.Источник: https://censor.net/ru/p3280953

это типа,заменить лобовуху,зеркала,отремонтировать движок,покрасить-и все нормалёк?
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05.08.2021 10:06 Відповісти
мотрный отсек там еще - ну.. карлсона поставить раком и делов то! (реформатор саакашвили, ты уже на месте?)
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05.08.2021 10:09 Відповісти
Принадлежит автомобиль 39-летней жительнице Ривного, а пользуется им родной брат - 50-летний житель областного центра, депутат областного совета.
Джерело : https://censor.net/ru/p3280953

От за те і спалили.
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05.08.2021 10:10 Відповісти
Переписують все награбоване майно на підставних осіб, а потім чисті перед законом.
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05.08.2021 10:11 Відповісти
в аообще неплохо вышло, несмотря на то, что банда "особо опасных" робин-гудов , нападавших на депутатов и судей вроде бы поймана!
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05.08.2021 10:11 Відповісти
Не сказали главного: от какой партии депутат!
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05.08.2021 10:24 Відповісти
Тут и к гадалке не ходи. Слуги урода.
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05.08.2021 10:30 Відповісти
Чому не повідомляється від якої партії депутат?
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05.08.2021 10:47 Відповісти
от врагов народа
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05.08.2021 11:26 Відповісти
потому что , видимо, от "Слуги народа". Если бы от ЕС, то верещали бы во все воронье горло.
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05.08.2021 11:28 Відповісти
тю
чи не проблема
ещё насосёт
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05.08.2021 11:25 Відповісти
В Черноморске так 1-ый секретарь горкома КПСС так постоянно поступал. Продержался в мэрах города потом 30 лет.
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05.08.2021 12:00 Відповісти
 
 