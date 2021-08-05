Депутату облради в Рівному підпалили автомобіль, - поліція. ФОТОрепортаж

У Рівному підпалили автомобіль депутата обласної ради. Правоохоронці почали досудове розслідування.

Про це у Facebook повідомляє поліція Рівненщини, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлення, що на вулиці Андрія Мельника горить автомобіль, до поліції сьогодні, п’ятого серпня, близько 2:50 надійшло від працівників ДСНС. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб Audi Q5 був припаркований у дворі багатоповерхівки на стоянці.

Належить автомобіль 39-річній рівнянці, а користується ним рідний брат — 50-річний житель обласного центру, депутат обласної ради.

Із місця події криміналісти вилучили пожежне сміття та змиви пально-мастильних матеріалів.

Вогнем пошкоджено лакофарбове покриття, лобове скло, дзеркала та моторний відсік автомобіля.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 КК України. Поліцейські перевіряють різні версії скоєння злочину, зокрема й пов’язану із депутатською діяльністю потерпілого.

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