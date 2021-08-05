Ведущую в курортный Очаков трассу полностью отремонтировали, - Николаевская ОГА. ФОТО

Трасса Т-15-13, ведущая в курортный Очаков полностью отремонтирована и покрыта двумя слоями асфальтобетона по всей протяженности.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Николаевской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Трасса Т-15-13 Нечаянное-Очаков еще прошлым летом была в плачевном состоянии. Чтобы добраться до курортного городка Очаков и Черноморской косы, туристы и жители Очаковщины были вынуждены объезжать разбитый маршрут полевыми дорогами и обочинами", - говорится в сообщении.

В рамках президентской программы "Большая стройка" 37 км маршрута до побережья Черного моря и порта "Очаков" полностью восстановлены.

Кроме того, сцелью сохранения обновленного дорожного полотна перед Очаковом установлен комплекс автоматического габаритно-весового взвешивания-в-движении (Weigh-in-Motion).

"WIM-система позволяет фиксировать нарушения перевозчиками весовых норм и габаритных параметров, а также сохранить обновленную автодорогу от преждевременного разрушения", - добавили в ОГА.

В то же время, на отдельных участках автодороги еще завершаются дорожные работы по планированию и уплотнению обочины, устройству бортового камня, барьерного ограждения, установке автопавильонов, нанесению горизонтальной разметки и установке дорожных знаков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в течение этого года планируется завершить ремонт, реконструкцию и строительство 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

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