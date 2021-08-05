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Ведущую в курортный Очаков трассу полностью отремонтировали, - Николаевская ОГА. ФОТО

Трасса Т-15-13, ведущая в курортный Очаков полностью отремонтирована и покрыта двумя слоями асфальтобетона по всей протяженности.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Николаевской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Трасса Т-15-13 Нечаянное-Очаков еще прошлым летом была в плачевном состоянии. Чтобы добраться до курортного городка Очаков и Черноморской косы, туристы и жители Очаковщины были вынуждены объезжать разбитый маршрут полевыми дорогами и обочинами", - говорится в сообщении.

В рамках президентской программы "Большая стройка" 37 км маршрута до побережья Черного моря и порта "Очаков" полностью восстановлены.

Кроме того, сцелью сохранения обновленного дорожного полотна перед Очаковом установлен комплекс автоматического габаритно-весового взвешивания-в-движении (Weigh-in-Motion).

"WIM-система позволяет фиксировать нарушения перевозчиками весовых норм и габаритных параметров, а также сохранить обновленную автодорогу от преждевременного разрушения", - добавили в ОГА.

В то же время, на отдельных участках автодороги еще завершаются дорожные работы по планированию и уплотнению обочины, устройству бортового камня, барьерного ограждения, установке автопавильонов, нанесению горизонтальной разметки и установке дорожных знаков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в течение этого года планируется завершить ремонт, реконструкцию и строительство 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

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Ведущую в курортный Очаков трассу полностью отремонтировали, - Николаевская ОГА 01
Ведущую в курортный Очаков трассу полностью отремонтировали, - Николаевская ОГА 02

Автор: 

дороги (2512) Николаевская область (2123) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+11
Красива Україна!
Україна - це найкраща держава.
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05.08.2021 12:30
+5
Зеленский молодец!
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05.08.2021 12:22
+5
Отличная новость, одна из немногих хороших новостей. Важно, что установили оборудование для взвешивания. Интересно как долго трасса выстоит и вообще как дого отремонтированные дороги будут стоять.
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05.08.2021 12:40
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Зеленский молодец!
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05.08.2021 12:22 Ответить
Взагалі то КІМ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
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05.08.2021 12:29 Ответить
Первыми ожидаемо отстрелялись три дежурных зебильных бота Подоляка
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05.08.2021 13:38 Ответить
не смешно
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05.08.2021 13:00 Ответить
Не видал Зеленского за катком
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05.08.2021 13:30 Ответить
здобув Очаків, взяв Ізмаїл
- як співалось у школі о подвиге Суворого
а як там із дорогою на Ізмаїл чи ще при Сааакашвілі там все взяли?
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05.08.2021 14:38 Ответить
Молодец среди овец.
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05.08.2021 13:38 Ответить
А ведущую в Херсон не пробовали ремонтировать? Про мост за Новой Одессой, вернее подъезды к нему промолчим (диск погнул в июне) - типа делается неспешно новый.
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05.08.2021 12:24 Ответить
не загоняй, спешун))
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05.08.2021 13:00 Ответить
Скоро сделают за бюджетные бабки и передадут в частные руки собирать плату с лохов-водителей. Решение уже принято.
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05.08.2021 13:41 Ответить
Да пусть хоть это сделаю. Сколько машин в сезон на ж/п, лазурное, большевик, скадовск, геническ и арабатку прут. Да и с урожаем на порты длиномеры. Ржали с барж с каунами, а ведь это былбвыход! Трассы не разбиваються, товар дешевле, судостроителиьзагрузены. Ну нах это донецким и криворожским?!
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05.08.2021 15:51 Ответить
Красива Україна!
Україна - це найкраща держава.
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05.08.2021 12:30 Ответить
Дякую, посміявся. Заліковий сарказм.
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05.08.2021 13:40 Ответить
Без істерики, мацкаль.
Не треба так задрити.
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05.08.2021 13:42 Ответить
Отличная новость, одна из немногих хороших новостей. Важно, что установили оборудование для взвешивания. Интересно как долго трасса выстоит и вообще как дого отремонтированные дороги будут стоять.
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05.08.2021 12:40 Ответить
в 2014-ом ртдыхал в Очакове . дорога конечно была пипец . эта куда как лучше . но на долго ли ?
Очаков правда относительно курортный город . там устье Днепра . вода пресная и непрозрачная . а вот если на катере перейти на Кинбурнскую косу . вот это море . красотища !
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05.08.2021 12:44 Ответить
не устье Днепра, а Днепро-бугский лиман
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05.08.2021 23:57 Ответить
Хорошо бы трассу Николаев- Одесса сделать четырёхполосной, так как когда идёт сбор урожая, по дороге еле ползут груженные авто из-за которых водителям приходится совершать опасные обгоны, выходя на встречную трассу. Из-за этого много аварий и смертей.
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05.08.2021 12:58 Ответить
многие не дожили и не доживут до 4-х полоски тут((
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05.08.2021 13:01 Ответить
Це ж не Кітай.
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05.08.2021 13:15 Ответить
Одна из самых загруженных и опасных дорог в Украине
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05.08.2021 13:41 Ответить
Це дорога туди чи назад? В іншому випадку це такий собі атракціон смерти.
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05.08.2021 13:50 Ответить
Продовжується Велике Крадівництво, Велике Садівництво, "Большая реставрация".... короче, Велике ЗЕльоноє Мудівництво
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05.08.2021 15:19 Ответить
 
 