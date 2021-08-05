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Россияне украли украинский мем про бабушку и кота. ФОТО

В украденном варианте бабушка переписывает хату на кота, потому что внук голосует за "Единую Россию", а не за "Партию регионов".

Измененный вариант мема опубликовал на своей странице в Фейсбуке российский левый политик Сергей Удальцов, сообщает Цензор.НЕТ.

Россияне украли украинский мем про бабушку и кота 01

В Украине мем о бабушке и коте появился летом 2012 года. Тогда в Днепродзержинске (ныне Каменское) разместили билборд с надписью "Взнала, що внук голосував за Регіони. Переписала хату на кота".

Россияне украли украинский мем про бабушку и кота 02

Билборд не провисел долго – его заклеили, а позже сняли.

В России с 17 по 19 сентября должны пройти выборы в Государственную Думу.

Автор: 

воровство (662) выборы (24728) россия (95526)


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Топ комментарии
+101
Россияне украли украинский мем про бабушку и кота - Цензор.НЕТ 5428

...
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05.08.2021 19:33
+86
Россияне украли украинский мем про бабушку и кота - Цензор.НЕТ 1950
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05.08.2021 19:29
+82
Россияне украли украинский мем про бабушку и кота - Цензор.НЕТ 7686
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05.08.2021 19:37
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Можно ФИО того диверсанта, а также кому мойщик кала выплатил 10к долл премии?
(он ***** удавился бы за такие деньги! ему лондонский суд оставил 20к евро в месяц на траты)
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06.08.2021 00:18 Ответить


Росіяни вкрали український мем про бабусю і кота - Цензор.НЕТ 9221
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05.08.2021 21:36 Ответить
не пугайте)
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05.08.2021 22:31 Ответить
Впізнали?

Росіяни вкрали український мем про бабусю і кота - Цензор.НЕТ 1616
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05.08.2021 23:22 Ответить
Ну, як завжди - спи...ли і видали за своє. ОРДА, що з них взяти.
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05.08.2021 21:35 Ответить
Та не ругать Удальцова надо.....Он же пропагандирует украинский фольклор. Источник назвать побоялся ,но и в орде еще есть интернет и умные оценят.
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05.08.2021 21:40 Ответить
ругать его никто и не собирался - на бутылку насадить, и усё!
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06.08.2021 00:19 Ответить
вкрасти усе, а потім пропити - основа буття типового кацапа.
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05.08.2021 22:55 Ответить
Ну, це вже взагалі !!!

Бабуся - наша, і котик - наш.

От ні до чого не здатна ця саранча москальська.
Тільки привласнювати чуже.
Тьху на вас.
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06.08.2021 06:48 Ответить
Так вроде сама бабушка на фото - из РФ
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06.08.2021 07:07 Ответить
Тільки бабушку ніхто не крав, а вкрали мем.
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06.08.2021 12:02 Ответить
на московии планируется построить дополнительно 279 православных храмов. Скоро так будет выглядеть вся Россия. Нет чтоб построить 279 институтов и учить оленей уму-разуму..а .. они ж только челом бить могут и на более не способны!
Росіяни вкрали український мем про бабусю і кота - Цензор.НЕТ 5562
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06.08.2021 14:56 Ответить
..и гетто для мигрантов

по данным ленты.ру
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06.08.2021 19:11 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА

Пишут, что российские учёные создали оружие, превращающее любой город в Сызрань.
И вроде уже негласно опробовали его на многих городах России.
Оружие показало свою высокую эффективность!
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06.08.2021 17:01 Ответить
https://twitter.com/i/status/1423648107238154241 а вот чего сперли недавно .
и не стыдно же обноски донашивать
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06.08.2021 17:44 Ответить
Путлер Цап-Царпыч и не такое воровал,один Крым и Абхезия с Ю.Осетией чего стоят + кусок ДАУНбасса
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06.08.2021 19:47 Ответить
Это он кажись Барак Обамыча стращал...А МЫ ЦАП ЦАРАП и в Дамки...
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06.08.2021 19:48 Ответить
Щоб кацап і не брехав - це фантасика.
Щоб кацап не крав - це подвійна фантасика.
Щоб кацап не пиячив - це вже буйне фентезі ))
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06.08.2021 21:30 Ответить
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