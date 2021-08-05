Россияне украли украинский мем про бабушку и кота. ФОТО

В украденном варианте бабушка переписывает хату на кота, потому что внук голосует за "Единую Россию", а не за "Партию регионов".

Измененный вариант мема опубликовал на своей странице в Фейсбуке российский левый политик Сергей Удальцов, сообщает Цензор.НЕТ.

В Украине мем о бабушке и коте появился летом 2012 года. Тогда в Днепродзержинске (ныне Каменское) разместили билборд с надписью "Взнала, що внук голосував за Регіони. Переписала хату на кота".

Билборд не провисел долго – его заклеили, а позже сняли.

В России с 17 по 19 сентября должны пройти выборы в Государственную Думу.