Россияне украли украинский мем про бабушку и кота. ФОТО
В украденном варианте бабушка переписывает хату на кота, потому что внук голосует за "Единую Россию", а не за "Партию регионов".
Измененный вариант мема опубликовал на своей странице в Фейсбуке российский левый политик Сергей Удальцов, сообщает Цензор.НЕТ.
В Украине мем о бабушке и коте появился летом 2012 года. Тогда в Днепродзержинске (ныне Каменское) разместили билборд с надписью "Взнала, що внук голосував за Регіони. Переписала хату на кота".
Билборд не провисел долго – его заклеили, а позже сняли.
В России с 17 по 19 сентября должны пройти выборы в Государственную Думу.
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+101 Вася Шевченко #371210
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(он ***** удавился бы за такие деньги! ему лондонский суд оставил 20к евро в месяц на траты)
Бабуся - наша, і котик - наш.
От ні до чого не здатна ця саранча москальська.
Тільки привласнювати чуже.
Тьху на вас.
по данным ленты.ру
Пишут, что российские учёные создали оружие, превращающее любой город в Сызрань.
И вроде уже негласно опробовали его на многих городах России.
Оружие показало свою высокую эффективность!
и не стыдно же обноски донашивать
Щоб кацап не крав - це подвійна фантасика.
Щоб кацап не пиячив - це вже буйне фентезі ))