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Росіяни вкрали український мем про бабусю і кота. ФОТО

У вкраденому варіанті бабуся переписує хату на кота, бо онук голосує за "Єдину Росію", а не за "Партію регіонів".

Змінений варіант мема опублікував на своїй сторінці у фейсбуці російський лівий політик Сергій Удальцов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіяни вкрали український мем про бабусю і кота 01

В Україні мем про бабусю і кота з'явився влітку 2012 року. Тоді в Дніпродзержинську (нині Кам'янське) розмістили білборд з написом "Взнала, що онук голосував за Регіони. Переписала хату на кота".

Росіяни вкрали український мем про бабусю і кота 02

Білборд не провисів довго - його заклеїли, а пізніше зняли.

У Росії з 17 по 19 вересня мають відбутися вибори в Державну Думу.

Читайте також: У Держдумі РФ відреагували на звернення Зеленського до жителів окупованого Донбасу: Без Росії на території України "цивілізації не буде"

Автор: 

злодійство (395) вибори (6689) росія (65162)


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Топ коментарі
+101
Россияне украли украинский мем про бабушку и кота - Цензор.НЕТ 5428

...
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05.08.2021 19:33
+86
Россияне украли украинский мем про бабушку и кота - Цензор.НЕТ 1950
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05.08.2021 19:29
+82
Россияне украли украинский мем про бабушку и кота - Цензор.НЕТ 7686
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05.08.2021 19:37
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Можно ФИО того диверсанта, а также кому мойщик кала выплатил 10к долл премии?
(он ***** удавился бы за такие деньги! ему лондонский суд оставил 20к евро в месяц на траты)
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06.08.2021 00:18 Відповісти


Росіяни вкрали український мем про бабусю і кота - Цензор.НЕТ 9221
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05.08.2021 21:36 Відповісти
не пугайте)
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05.08.2021 22:31 Відповісти
Впізнали?

Росіяни вкрали український мем про бабусю і кота - Цензор.НЕТ 1616
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05.08.2021 23:22 Відповісти
Ну, як завжди - спи...ли і видали за своє. ОРДА, що з них взяти.
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05.08.2021 21:35 Відповісти
Та не ругать Удальцова надо.....Он же пропагандирует украинский фольклор. Источник назвать побоялся ,но и в орде еще есть интернет и умные оценят.
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05.08.2021 21:40 Відповісти
ругать его никто и не собирался - на бутылку насадить, и усё!
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06.08.2021 00:19 Відповісти
вкрасти усе, а потім пропити - основа буття типового кацапа.
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05.08.2021 22:55 Відповісти
Ну, це вже взагалі !!!

Бабуся - наша, і котик - наш.

От ні до чого не здатна ця саранча москальська.
Тільки привласнювати чуже.
Тьху на вас.
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06.08.2021 06:48 Відповісти
Так вроде сама бабушка на фото - из РФ
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06.08.2021 07:07 Відповісти
Тільки бабушку ніхто не крав, а вкрали мем.
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06.08.2021 12:02 Відповісти
на московии планируется построить дополнительно 279 православных храмов. Скоро так будет выглядеть вся Россия. Нет чтоб построить 279 институтов и учить оленей уму-разуму..а .. они ж только челом бить могут и на более не способны!
Росіяни вкрали український мем про бабусю і кота - Цензор.НЕТ 5562
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06.08.2021 14:56 Відповісти
..и гетто для мигрантов

по данным ленты.ру
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06.08.2021 19:11 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА

Пишут, что российские учёные создали оружие, превращающее любой город в Сызрань.
И вроде уже негласно опробовали его на многих городах России.
Оружие показало свою высокую эффективность!
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06.08.2021 17:01 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1423648107238154241 а вот чего сперли недавно .
и не стыдно же обноски донашивать
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06.08.2021 17:44 Відповісти
Путлер Цап-Царпыч и не такое воровал,один Крым и Абхезия с Ю.Осетией чего стоят + кусок ДАУНбасса
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06.08.2021 19:47 Відповісти
Это он кажись Барак Обамыча стращал...А МЫ ЦАП ЦАРАП и в Дамки...
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06.08.2021 19:48 Відповісти
Щоб кацап і не брехав - це фантасика.
Щоб кацап не крав - це подвійна фантасика.
Щоб кацап не пиячив - це вже буйне фентезі ))
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06.08.2021 21:30 Відповісти
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