Росіяни вкрали український мем про бабусю і кота. ФОТО

У вкраденому варіанті бабуся переписує хату на кота, бо онук голосує за "Єдину Росію", а не за "Партію регіонів".

Змінений варіант мема опублікував на своїй сторінці у фейсбуці російський лівий політик Сергій Удальцов, повідомляє Цензор.НЕТ.

В Україні мем про бабусю і кота з'явився влітку 2012 року. Тоді в Дніпродзержинську (нині Кам'янське) розмістили білборд з написом "Взнала, що онук голосував за Регіони. Переписала хату на кота".

Білборд не провисів довго - його заклеїли, а пізніше зняли.

У Росії з 17 по 19 вересня мають відбутися вибори в Державну Думу.

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