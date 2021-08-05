Росіяни вкрали український мем про бабусю і кота. ФОТО
У вкраденому варіанті бабуся переписує хату на кота, бо онук голосує за "Єдину Росію", а не за "Партію регіонів".
Змінений варіант мема опублікував на своїй сторінці у фейсбуці російський лівий політик Сергій Удальцов, повідомляє Цензор.НЕТ.
В Україні мем про бабусю і кота з'явився влітку 2012 року. Тоді в Дніпродзержинську (нині Кам'янське) розмістили білборд з написом "Взнала, що онук голосував за Регіони. Переписала хату на кота".
Білборд не провисів довго - його заклеїли, а пізніше зняли.
У Росії з 17 по 19 вересня мають відбутися вибори в Державну Думу.
Топ коментарі
+101 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар05.08.2021 19:33
+86 Шрек Баблокат
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+82 Павло ШОвте
показати весь коментар05.08.2021 19:37
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(он ***** удавился бы за такие деньги! ему лондонский суд оставил 20к евро в месяц на траты)
Бабуся - наша, і котик - наш.
От ні до чого не здатна ця саранча москальська.
Тільки привласнювати чуже.
Тьху на вас.
по данным ленты.ру
Пишут, что российские учёные создали оружие, превращающее любой город в Сызрань.
И вроде уже негласно опробовали его на многих городах России.
Оружие показало свою высокую эффективность!
и не стыдно же обноски донашивать
Щоб кацап не крав - це подвійна фантасика.
Щоб кацап не пиячив - це вже буйне фентезі ))