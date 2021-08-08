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Новости Фото Олимпиада-2020
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Зеленский поздравил велогонщицу Старикову с серебряной медалью на Олимпиаде-2020: Львовская "ракета" показала мировой класс в спринте

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую велогонщицу Елену Старикову с завоеванием серебряной медали на Олимпиаде-2020 в Токио.

Слова поздравления Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"В заключительный день игр в Токио наша Елена Старикова сделала громкий аккорд! Настоящая львовская "ракета" показала мировой класс в спринте на велотреке, взяв серебро! Гордимся тобой и всеми нашими олимпийцами! Вы принесли сборной 19 медалей, прославили Украину и себя!", - написал президент.

Как сообщалось, украинка Старикова выиграла серебро в индивидуальном спринте на велотреке в Токио. 

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Зеленский поздравил велогонщицу Старикову с серебряной медалью на Олимпиаде-2020: Львовская ракета показала мировой класс в спринте 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Олимпиада (1136) спорт (2429)


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Топ комментарии
+15
Загибель Воїна вчора чмо так і не прокоментувало.
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08.08.2021 10:50
+13
Зеленский поздравил велогонщицу Старикову с серебряной медалью на Олимпиаде-2020: Львовская "ракета" показала мировой класс в спринте - Цензор.НЕТ 3375
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08.08.2021 10:47
+12
Фуф! Сегодня слава аллаху закрытие, и я больше не прочту поздравляшки от Шпэндыка.
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08.08.2021 10:56
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Зеленский поздравил велогонщицу Старикову с серебряной медалью на Олимпиаде-2020: Львовская "ракета" показала мировой класс в спринте - Цензор.НЕТ 3375
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08.08.2021 10:47 Ответить
Загибель Воїна вчора чмо так і не прокоментувало.
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08.08.2021 10:50 Ответить
Там где негативчик Зеленое чмо старается не высовываться, так где позитив - оно тут как тут.
У лохов, чтобы они за него продолжили топить, должен выработаться условный рефлекс "Клоун = позитив"
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08.08.2021 11:32 Ответить
Из клованских поздравлений уже можно ещё одно "велике будівництво" начинать.
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08.08.2021 10:50 Ответить
ВОНО працює!
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08.08.2021 11:01 Ответить
зе-упырь со своми кабминовскими мародерами ограбил олимпийцев, а теперь **** циничная еще и поздравления раздает! Мразь!
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08.08.2021 10:56 Ответить
Фуф! Сегодня слава аллаху закрытие, и я больше не прочту поздравляшки от Шпэндыка.
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08.08.2021 10:56 Ответить
Зеленський привітав велогонщицю Старікову зі срібною медаллю на Олімпіаді-2020: Львівська "ракета" показала світовий клас у спринті - Цензор.НЕТ 8700
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08.08.2021 10:58 Ответить
Зеленський привітав велогонщицю Старікову зі срібною медаллю на Олімпіаді-2020: Львівська "ракета" показала світовий клас у спринті - Цензор.НЕТ 911
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08.08.2021 11:53 Ответить
Старикова- умничка, но я посоветую ей цепь на велосипеде проверить.
После "поздравлений" ишака может и слететь ненароком.
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08.08.2021 11:11 Ответить
Я так розумію, що крім Зєлєнского її більше ніхто не привітав? 😊 Чи це привітання від Сонцеликого настільки значуще, що є вищим від олімпійської нагороди? Коли ЗМІ припинять афішувати привітання найвищих посадових осіб для їх піару, можливо ті вищі посадові особи припинять займатися самопіаром і повернуться до кропіткї роботи?
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08.08.2021 11:17 Ответить
Ну, ЗЕчмо тут "впереди планетьі всей".
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08.08.2021 11:17 Ответить
Молодца ,дівчинка!! Але яким чином до цього це зелене непорозуміння ???)))
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08.08.2021 11:21 Ответить
Як би не найвеличніший, то і сонце не сходило б, і трава не росла.
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08.08.2021 11:28 Ответить
ось і завершилась Олімпіада. І за чим тепер так пильно стежитиме і так активно реагуватиме Зечмо?
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08.08.2021 11:42 Ответить
Ну вот Зеленский опять всё обосрал и испортил.
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08.08.2021 12:34 Ответить
ЗЕпідар вітає спортсменів, а висловити співчуття загиблим і скаліченим під час перемиря, хоча б формально, аби показати що йому не байдуже до українців
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08.08.2021 13:20 Ответить
Зеленський привітав велогонщицю Старікову зі срібною медаллю на Олімпіаді-2020: Львівська "ракета" показала світовий клас у спринті - Цензор.НЕТ 6345
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08.08.2021 22:26 Ответить
 
 