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Зеленский поздравил велогонщицу Старикову с серебряной медалью на Олимпиаде-2020: Львовская "ракета" показала мировой класс в спринте
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую велогонщицу Елену Старикову с завоеванием серебряной медали на Олимпиаде-2020 в Токио.
Слова поздравления Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"В заключительный день игр в Токио наша Елена Старикова сделала громкий аккорд! Настоящая львовская "ракета" показала мировой класс в спринте на велотреке, взяв серебро! Гордимся тобой и всеми нашими олимпийцами! Вы принесли сборной 19 медалей, прославили Украину и себя!", - написал президент.
Как сообщалось, украинка Старикова выиграла серебро в индивидуальном спринте на велотреке в Токио.
Топ комментарии
+15 Порохобандерівець
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+13 саша паламарчук
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+12 Люцифер
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У лохов, чтобы они за него продолжили топить, должен выработаться условный рефлекс "Клоун = позитив"
После "поздравлений" ишака может и слететь ненароком.