Зеленский поздравил велогонщицу Старикову с серебряной медалью на Олимпиаде-2020: Львовская "ракета" показала мировой класс в спринте

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую велогонщицу Елену Старикову с завоеванием серебряной медали на Олимпиаде-2020 в Токио.

Слова поздравления Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"В заключительный день игр в Токио наша Елена Старикова сделала громкий аккорд! Настоящая львовская "ракета" показала мировой класс в спринте на велотреке, взяв серебро! Гордимся тобой и всеми нашими олимпийцами! Вы принесли сборной 19 медалей, прославили Украину и себя!", - написал президент.

Как сообщалось, украинка Старикова выиграла серебро в индивидуальном спринте на велотреке в Токио.

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