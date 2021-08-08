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Под офисом Зеленского установили огромного декоративного петуха. ФОТО

Перед Офисом Президента начали обустраивать детскую площадку. Уже установили огромного декоративного петуха.

Фотографию опубликовал в Facebook пресс-секретарь InformNapalm Михаил Макарюк, передает Цензор.НЕТ.

Под офисом Зеленского установили огромного декоративного петуха 01

Напомним, на улице Банковой, 11, в Киеве откроют арт-локацию - детскую площадку, оформленную по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко. Инициатива создания этого художественного объекта принадлежит Национальному комплексу "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в рамках ежегодного проекта "Лето на ВДНХ". "Поэтому игровая площадка будет одинаково интересной как для детей, так и для взрослых. Все посетители смогут лучше познакомиться с украинской культурой. Площадка будет удобной и для людей с особыми потребностями. Кстати, в творчестве художницы Марии Примаченко искусствоведы прослеживают инклюзивное мировосприятие. Каждый образ здесь уникален и прекрасен по-своему, именно поэтому авторы площадки декларируют основную идею инклюзии: равное пространство для всех", - сообщили ранее в ОП.

Автор: 

дети (6491) площадка (16) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+123
Под офисом Зеленского установили огромного декоративного петуха - Цензор.НЕТ 8530
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08.08.2021 20:32
+100
Под офисом Зеленского установили огромного декоративного петуха - Цензор.НЕТ 1386
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08.08.2021 20:33
+84
Під офісом Зеленського встановили величезного декоративного півня - Цензор.НЕТ 5737
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08.08.2021 20:50
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ви так любите петухів і про петухів

це якою мовою, недолуге? що за маячня?
є два нормальних слова - пiвень та когут(дiалектизм на заходi).
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09.08.2021 14:19 Ответить
Та як хочеш так себе і називай...сам вибирай
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10.08.2021 10:22 Ответить
Как органично смотрится этот петух на фоне ОПы - (К)Шапитолия.
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09.08.2021 12:44 Ответить
петух в луже мочи
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09.08.2021 14:20 Ответить
Шапітолій...
Це - на хом'ячків. До цитатника можна?
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09.08.2021 16:50 Ответить
з головою, де немає місця мізкам, без крил але з загребучими лапами та... У КАСАВАРОТКЄ
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09.08.2021 19:18 Ответить
как Символично.
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09.08.2021 13:09 Ответить
Петух зигует, при чём, 2 руками. Нормально, чо
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09.08.2021 14:48 Ответить
Країна духовних підарасів
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09.08.2021 14:55 Ответить
півень...з чорним гребнем....довгим кривим дзьобом....у косоворотці...так це зе....
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09.08.2021 15:32 Ответить
так й бачу його в такому образі в ГЕЙ-ГЕЙ пародії на козаків
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09.08.2021 20:26 Ответить
Вершину «семиосферы» славянского искусства представляет чудодейственное творчество М. А. Приймаченко. Искусство кинематографа А. А. Тарковского и С. И. Параджанова обогатило мировую культуру глубинной символикой пантеизма. Для ХХ в. характерен генезис славянской символики. В начале века возрождаются старинные русские промыслы. Широко распространяется интерес ко всему русскому русскому стилю. Он становится своеобразным образом жизни. Представители культурной интеллигенции находятся в апогее развития русско-славянского процесса.

https://cyberleninka.ru/article/n/simvoly-slavyanskogo-iskusstva-hh-v
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09.08.2021 19:36 Ответить
сайт російський КІБЕРЛЕНІНКА ))
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09.08.2021 19:45 Ответить
Не, ну а кого ещё, как не крашенного петуха должны были установить на Банковой под офисом проотвечавшегося ЗЕлёносопельного БлаЗЕня? Для полноты картины должны появиться доблестные пилоты Крыжопольских Авиалиний и посадить ЗЕ-кривляку на "кукуруз".
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22.11.2021 08:19 Ответить
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