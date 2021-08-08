Під офісом Зеленського встановили величезного декоративного півня. ФОТО

Перед Офісом Президента почали облаштовувати дитячий майданчик. Уже встановили величезного декоративного півня.

Фотографію опублікував у фейсбуці прессекретар InformNapalm Михайло Макарюк, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, на вулиці Банковій, 11, у Києві відкриють арт-локацію - дитячий майданчик, оформлену за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко. Ініціатива створення цього мистецького об'єкту належить Національному комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) в рамках щорічного проєкту "Літо на ВДНГ".

"Тому цей ігровий майданчик буде однаково цікавим як для дітей, так і для дорослих. Всі відвідувачі матимуть змогу глибше ознайомитися з українською культурою. Майданчик буде зручним і для людей з особливими потребами. До речі, у творчості художниці Марії Примаченко мистецтвознавці простежують інклюзивне світосприйняття. Кожен образ тут унікальний і прекрасний по-своєму, і саме через це автори майданчика декларують основну ідею інклюзії: рівний простір для всіх", - повідомили раніше в ОП.