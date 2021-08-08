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Під офісом Зеленського встановили величезного декоративного півня. ФОТО

Перед Офісом Президента почали облаштовувати дитячий майданчик. Уже встановили величезного декоративного півня.

Фотографію опублікував у фейсбуці прессекретар InformNapalm Михайло Макарюк, передає Цензор.НЕТ.

Під офісом Зеленського встановили величезного декоративного півня 01

Нагадаємо, на вулиці Банковій, 11, у Києві відкриють арт-локацію - дитячий майданчик, оформлену за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко. Ініціатива створення цього мистецького об'єкту належить Національному комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) в рамках щорічного проєкту "Літо на ВДНГ".

"Тому цей ігровий майданчик буде однаково цікавим як для дітей, так і для дорослих. Всі відвідувачі матимуть змогу глибше ознайомитися з українською культурою. Майданчик буде зручним і для людей з особливими потребами. До речі, у творчості художниці Марії Примаченко мистецтвознавці простежують інклюзивне світосприйняття. Кожен образ тут унікальний і прекрасний по-своєму, і саме через це автори майданчика декларують основну ідею інклюзії: рівний простір для всіх",  - повідомили раніше в ОП.

діти (5064) майданчик (9) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+123
Под офисом Зеленского установили огромного декоративного петуха - Цензор.НЕТ 8530
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08.08.2021 20:32
+100
Под офисом Зеленского установили огромного декоративного петуха - Цензор.НЕТ 1386
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08.08.2021 20:33
+84
Під офісом Зеленського встановили величезного декоративного півня - Цензор.НЕТ 5737
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08.08.2021 20:50
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ви так любите петухів і про петухів

це якою мовою, недолуге? що за маячня?
є два нормальних слова - пiвень та когут(дiалектизм на заходi).
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09.08.2021 14:19 Відповісти
Та як хочеш так себе і називай...сам вибирай
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10.08.2021 10:22 Відповісти
Как органично смотрится этот петух на фоне ОПы - (К)Шапитолия.
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09.08.2021 12:44 Відповісти
петух в луже мочи
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09.08.2021 14:20 Відповісти
Шапітолій...
Це - на хом'ячків. До цитатника можна?
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09.08.2021 16:50 Відповісти
з головою, де немає місця мізкам, без крил але з загребучими лапами та... У КАСАВАРОТКЄ
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09.08.2021 19:18 Відповісти
как Символично.
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09.08.2021 13:09 Відповісти
Петух зигует, при чём, 2 руками. Нормально, чо
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09.08.2021 14:48 Відповісти
Країна духовних підарасів
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09.08.2021 14:55 Відповісти
півень...з чорним гребнем....довгим кривим дзьобом....у косоворотці...так це зе....
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09.08.2021 15:32 Відповісти
так й бачу його в такому образі в ГЕЙ-ГЕЙ пародії на козаків
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09.08.2021 20:26 Відповісти
Вершину «семиосферы» славянского искусства представляет чудодейственное творчество М. А. Приймаченко. Искусство кинематографа А. А. Тарковского и С. И. Параджанова обогатило мировую культуру глубинной символикой пантеизма. Для ХХ в. характерен генезис славянской символики. В начале века возрождаются старинные русские промыслы. Широко распространяется интерес ко всему русскому русскому стилю. Он становится своеобразным образом жизни. Представители культурной интеллигенции находятся в апогее развития русско-славянского процесса.

https://cyberleninka.ru/article/n/simvoly-slavyanskogo-iskusstva-hh-v
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09.08.2021 19:36 Відповісти
сайт російський КІБЕРЛЕНІНКА ))
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09.08.2021 19:45 Відповісти
Не, ну а кого ещё, как не крашенного петуха должны были установить на Банковой под офисом проотвечавшегося ЗЕлёносопельного БлаЗЕня? Для полноты картины должны появиться доблестные пилоты Крыжопольских Авиалиний и посадить ЗЕ-кривляку на "кукуруз".
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22.11.2021 08:19 Відповісти
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