Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии. ФОТОрепортаж

В ходе рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский побывал на авиабазе "Моффетт-Филд" в Калифорнии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В знак уважения к гостям военный оркестр исполнил государственные гимны Украины и США.

Зеленский встретился с заместителем губернатора Калифорнии Элени Куналакис и командующим Национальной гвардии штата Дэвидом Болдуин. Главу государства ознакомили с деятельностью Нацгвардии Калифорнии, с которой активно сотрудничают Национальная гвардия и Вооруженные Силы Украины.

Президент также осмотрел образцы вооружения и техники калифорнийских нацгвардейцев. Также ему продемонстрировали выполнения тренировочных упражнений по спасению пострадавших на вертолете с элементами десантирования личного состава.

Зеленский отметил тесное сотрудничество Нацгвардии Калифорнии с Нацгвардией Украины и ВСУ, а также выразил надежду на углубление взаимодействия между ними.

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