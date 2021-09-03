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Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии. ФОТОрепортаж

В ходе рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский побывал на авиабазе "Моффетт-Филд" в Калифорнии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В знак уважения к гостям военный оркестр исполнил государственные гимны Украины и США.

Зеленский встретился с заместителем губернатора Калифорнии Элени Куналакис и командующим Национальной гвардии штата Дэвидом Болдуин. Главу государства ознакомили с деятельностью Нацгвардии Калифорнии, с которой активно сотрудничают Национальная гвардия и Вооруженные Силы Украины.

Президент также осмотрел образцы вооружения и техники калифорнийских нацгвардейцев. Также ему продемонстрировали выполнения тренировочных упражнений по спасению пострадавших на вертолете с элементами десантирования личного состава.

Зеленский отметил тесное сотрудничество Нацгвардии Калифорнии с Нацгвардией Украины и ВСУ, а также выразил надежду на углубление взаимодействия между ними.

Также читайте: Украина и США подписали соглашение об усилении охраны границы и противодействии терроризму

Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 01
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 02

Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 03
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 04
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 05
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 06
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 07
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 08
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 09
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 10
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 11

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) США (26637)


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Топ комментарии
+17
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии - Цензор.НЕТ 702
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03.09.2021 15:33
+15
Готовьте огнетушители или мешки от наводнения.
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03.09.2021 15:25
+12
"бегите глупцы!"
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03.09.2021 15:25
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Правила форума Совет форумчан
теперь тут высадятся рептилоиды...
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03.09.2021 15:25 Ответить
есть другой вариант.до разлома Сан-Андреас всего 20 километров
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03.09.2021 16:00 Ответить
Готовьте огнетушители или мешки от наводнения.
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03.09.2021 15:25 Ответить
Ще одна величезна зрада.. Бо ж свиню порошенка.. Так ніхто не запрошував і не запросить
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03.09.2021 15:41 Ответить
Дебил.😧
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03.09.2021 15:58 Ответить
"бегите глупцы!"
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03.09.2021 15:25 Ответить
В полет его .....
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03.09.2021 15:26 Ответить
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии - Цензор.НЕТ 702
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03.09.2021 15:33 Ответить
УРАГАН ПРОШЕНИЙ !)
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04.09.2021 03:36 Ответить
Діснейленд є про програмі державного візиту?
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03.09.2021 15:33 Ответить
они высказали уважение украинским военным, которые героически сражаются, в лице этого сморчка, с четырьмя повестками за плечами, который 2 года разрушает армию, и все, что было достигнуто с 2014. если бы они знали, не пустили на территорию.
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03.09.2021 15:37 Ответить
бамбить будет?
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03.09.2021 15:41 Ответить
Причём усех
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03.09.2021 15:42 Ответить
забыл дома бронежилет?
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03.09.2021 15:46 Ответить
Робить вигляд, що воно працює, а насправді лише втрата часу, масовка у кадрі просто величезна))
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03.09.2021 15:48 Ответить
Нахера вы его на базу пустили...? Ну все..., ****** авиабазе
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03.09.2021 15:53 Ответить
Зеленский встретился с заместителем губернатора Калифорнии Элени Куналакис, чистая профонация, не предсталяю, чтоб глава какой то страны, если б приехал в Украину встречался б с заместителям главы какой то области, в чем смысл, просто унизительно....
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03.09.2021 15:53 Ответить
Все,капец самолетам.Плюс зеленая самка еще и кацапам местоположение продаст за 15000
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03.09.2021 16:02 Ответить
Калифорния и так в огне...
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03.09.2021 16:05 Ответить
Давненько в Калифорнии не было серьезных землятрясений!
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03.09.2021 16:07 Ответить
НЕгайно всім "бортам" позапланові регламентні роботи! Бо почнуть падать!!!
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03.09.2021 16:11 Ответить
Підсумки поїздки *********** Зєлупенського до США:
1.Повінь в Нью-Йорку.
2.Пожежі в Каліфорнії.
3.Вибухнула ракета.
4.Почали падати літаки НГ США?
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03.09.2021 16:17 Ответить
а где Эрмак ? Петлякова что не было видно инспектирующим столовые Минобороны, когда там Халимон делил помидор на четверых столующихся. После ракеты этих петляковых уже никто не будет приглашать, потому что нагадят.
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03.09.2021 16:28 Ответить
Єрмак там, де і Лєнка - на усіх фото він, як правило, біля "першої леді", чомусь, і робить вигляд, що читає щось дуже цікаве у смарфоні.
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03.09.2021 16:59 Ответить
Рисковые ребята. Пускать бубочку туда где много взрывоопасного и легковоспламеняющегося. Надеюсь все живы здоровы?
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03.09.2021 17:12 Ответить
Йому ЩЕ ганьби не вистачає!?
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03.09.2021 17:14 Ответить
Обратите внимание, что весь этот туризм зе-идиота - за наши с вами деньги. То есть, вместо ремонта в поликлинике или детсаду, мы оплатили вояж клоуна в голливуд! Долпоепы 73%, вы хоть поняли о чем я вам говорю?
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03.09.2021 17:25 Ответить
Наши бы зрадоежи начали вопить, а зачем нацгвардейцам самолеты, вертолеты и броневики, чтобы нарИд мочить на Майдане... ) Немедленно сдайте всё в армию!
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03.09.2021 19:01 Ответить
02.09.21 18:05 Цензор.НЕТ
https://censor.net/ru/resonance/3286002/10_udivitelnyh_dostijeniyi_prezidenta_zelenskogo_v_odnom_tolko_vashingtonehttps://censor.net/ru/resonance/3286002/10_udivitelnyh_dostijeniyi_prezidenta_zelenskogo_v_odnom_tolko_vashingtone10 удивительных достижений президента Зеленского в одном только Вашингтоне (Василий Рыбников)

https://censor.net/ru/resonance/3286002/10_udivitelnyh_dostijeniyi_prezidenta_zelenskogo_v_odnom_tolko_vashingtone
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03.09.2021 19:25 Ответить
Зеленопузики если бы не дербанили бюджет то и в Украине можно было бы создать что то подобное, а так один танк в год преподносится как великое достижение в оборонке.
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03.09.2021 19:46 Ответить
нужно обязательно посетить пожарную часть в Новом Орлеане, строительство нового небоскрёба в Денвере и памятник Белле Альбертовне Цукерман.

Но с украинской диаспорой времени встретиться не будет, ведь столько всего важного, вот никак в Диснейленд доехать не может.

Тьфу, президент не настоящий...
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03.09.2021 20:16 Ответить
 
 