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Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Каліфорнії. ФОТОрепортаж

Під час робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський побував на авіабазі "Моффетт-Філд" у Каліфорнії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

На знак поваги до гостей військовий оркестр виконав державні гімни України та США.

Зеленський зустрівся із заступником губернатора Каліфорнії Елені Куналакіс та командувачем Національної гвардії штату Девідом Болдвіном. Главу держави ознайомили з діяльністю Нацгвардії Каліфорнії, з якою активно співпрацюють Національна гвардія та Збройні Сили України.

Президент також оглянув зразки озброєння й техніки каліфорнійських нацгвардійців. Також йому продемонстрували виконання тренувальних вправ з порятунку постраждалих гелікоптером з елементами десантування особового складу.

Зеленський відзначив тісну співпрацю Нацгвардії Каліфорнії з Нацгвардією України та ЗСУ, а також висловив сподівання на поглиблення взаємодії між ними.

Також читайте: Україна і США підписали угоду про посилення охорони кордону та протидію тероризму

Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Каліфорнії 01
Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Каліфорнії 02

Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Каліфорнії 03
Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Каліфорнії 04
Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Каліфорнії 05
Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Каліфорнії 06
Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Каліфорнії 07
Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Каліфорнії 08
Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Каліфорнії 09
Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Каліфорнії 10
Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Каліфорнії 11

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) США (22799)


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Топ коментарі
+17
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии - Цензор.НЕТ 702
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03.09.2021 15:33
+15
Готовьте огнетушители или мешки от наводнения.
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03.09.2021 15:25
+12
"бегите глупцы!"
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03.09.2021 15:25
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теперь тут высадятся рептилоиды...
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03.09.2021 15:25 Відповісти
есть другой вариант.до разлома Сан-Андреас всего 20 километров
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03.09.2021 16:00 Відповісти
Готовьте огнетушители или мешки от наводнения.
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03.09.2021 15:25 Відповісти
Ще одна величезна зрада.. Бо ж свиню порошенка.. Так ніхто не запрошував і не запросить
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03.09.2021 15:41 Відповісти
Дебил.😧
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03.09.2021 15:58 Відповісти
"бегите глупцы!"
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03.09.2021 15:25 Відповісти
В полет его .....
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03.09.2021 15:26 Відповісти
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии - Цензор.НЕТ 702
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03.09.2021 15:33 Відповісти
УРАГАН ПРОШЕНИЙ !)
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04.09.2021 03:36 Відповісти
Діснейленд є про програмі державного візиту?
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03.09.2021 15:33 Відповісти
они высказали уважение украинским военным, которые героически сражаются, в лице этого сморчка, с четырьмя повестками за плечами, который 2 года разрушает армию, и все, что было достигнуто с 2014. если бы они знали, не пустили на территорию.
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03.09.2021 15:37 Відповісти
бамбить будет?
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03.09.2021 15:41 Відповісти
Причём усех
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03.09.2021 15:42 Відповісти
забыл дома бронежилет?
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03.09.2021 15:46 Відповісти
Робить вигляд, що воно працює, а насправді лише втрата часу, масовка у кадрі просто величезна))
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03.09.2021 15:48 Відповісти
Нахера вы его на базу пустили...? Ну все..., ****** авиабазе
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03.09.2021 15:53 Відповісти
Зеленский встретился с заместителем губернатора Калифорнии Элени Куналакис, чистая профонация, не предсталяю, чтоб глава какой то страны, если б приехал в Украину встречался б с заместителям главы какой то области, в чем смысл, просто унизительно....
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03.09.2021 15:53 Відповісти
Все,капец самолетам.Плюс зеленая самка еще и кацапам местоположение продаст за 15000
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03.09.2021 16:02 Відповісти
Калифорния и так в огне...
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03.09.2021 16:05 Відповісти
Давненько в Калифорнии не было серьезных землятрясений!
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03.09.2021 16:07 Відповісти
НЕгайно всім "бортам" позапланові регламентні роботи! Бо почнуть падать!!!
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03.09.2021 16:11 Відповісти
Підсумки поїздки *********** Зєлупенського до США:
1.Повінь в Нью-Йорку.
2.Пожежі в Каліфорнії.
3.Вибухнула ракета.
4.Почали падати літаки НГ США?
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03.09.2021 16:17 Відповісти
а где Эрмак ? Петлякова что не было видно инспектирующим столовые Минобороны, когда там Халимон делил помидор на четверых столующихся. После ракеты этих петляковых уже никто не будет приглашать, потому что нагадят.
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03.09.2021 16:28 Відповісти
Єрмак там, де і Лєнка - на усіх фото він, як правило, біля "першої леді", чомусь, і робить вигляд, що читає щось дуже цікаве у смарфоні.
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03.09.2021 16:59 Відповісти
Рисковые ребята. Пускать бубочку туда где много взрывоопасного и легковоспламеняющегося. Надеюсь все живы здоровы?
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03.09.2021 17:12 Відповісти
Йому ЩЕ ганьби не вистачає!?
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03.09.2021 17:14 Відповісти
Обратите внимание, что весь этот туризм зе-идиота - за наши с вами деньги. То есть, вместо ремонта в поликлинике или детсаду, мы оплатили вояж клоуна в голливуд! Долпоепы 73%, вы хоть поняли о чем я вам говорю?
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03.09.2021 17:25 Відповісти
Наши бы зрадоежи начали вопить, а зачем нацгвардейцам самолеты, вертолеты и броневики, чтобы нарИд мочить на Майдане... ) Немедленно сдайте всё в армию!
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03.09.2021 19:01 Відповісти
02.09.21 18:05 Цензор.НЕТ
https://censor.net/ru/resonance/3286002/10_udivitelnyh_dostijeniyi_prezidenta_zelenskogo_v_odnom_tolko_vashingtonehttps://censor.net/ru/resonance/3286002/10_udivitelnyh_dostijeniyi_prezidenta_zelenskogo_v_odnom_tolko_vashingtone10 удивительных достижений президента Зеленского в одном только Вашингтоне (Василий Рыбников)

https://censor.net/ru/resonance/3286002/10_udivitelnyh_dostijeniyi_prezidenta_zelenskogo_v_odnom_tolko_vashingtone
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03.09.2021 19:25 Відповісти
Зеленопузики если бы не дербанили бюджет то и в Украине можно было бы создать что то подобное, а так один танк в год преподносится как великое достижение в оборонке.
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03.09.2021 19:46 Відповісти
нужно обязательно посетить пожарную часть в Новом Орлеане, строительство нового небоскрёба в Денвере и памятник Белле Альбертовне Цукерман.

Но с украинской диаспорой времени встретиться не будет, ведь столько всего важного, вот никак в Диснейленд доехать не может.

Тьфу, президент не настоящий...
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03.09.2021 20:16 Відповісти
 
 