Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Каліфорнії. ФОТОрепортаж

Під час робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський побував на авіабазі "Моффетт-Філд" у Каліфорнії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

На знак поваги до гостей військовий оркестр виконав державні гімни України та США.

Зеленський зустрівся із заступником губернатора Каліфорнії Елені Куналакіс та командувачем Національної гвардії штату Девідом Болдвіном. Главу держави ознайомили з діяльністю Нацгвардії Каліфорнії, з якою активно співпрацюють Національна гвардія та Збройні Сили України.

Президент також оглянув зразки озброєння й техніки каліфорнійських нацгвардійців. Також йому продемонстрували виконання тренувальних вправ з порятунку постраждалих гелікоптером з елементами десантування особового складу.

Зеленський відзначив тісну співпрацю Нацгвардії Каліфорнії з Нацгвардією України та ЗСУ, а також висловив сподівання на поглиблення взаємодії між ними.

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