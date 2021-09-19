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Иностранка задержана за распространение наркотиков в Киеве. ФОТОрепортаж

Злоумышленница распространяла наркотические средства путем закладок, заказы на которые принимала через телеграмм-канал. Во время обыска по месту жительства девушки следователи изъяли вещества, похожие на каннабис, соли PVP, амфетамин и таблетки экстази. Начато уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

В рамках проведения специальной полицейской операции "Мигрант" во время отработки территории Подольского района полицейские заметили подозрительную девушку, которая заметно нервничала и всячески пыталась избежать встречи с правоохранителями. Работники полиции остановили прохожую и при поверхностной проверке обнаружили у нее 35 свертков с наркотическими средствами.

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Девушка рассказала, что указанные запрещенные вещества сохраняла для их дальнейшего распространения путем закладок, а заказ принимала через телеграмм-канал. За каждый реализованный пакет она получала 50 гривен заработка.

23-летнюю гражданку другого государства следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а по месту ее проживания провели неотложный обыск. Всего правоохранители изъяли более 200 грамм веществ, похожих на каннабис, соли PVP, амфетамин и 64 таблетки экстази, а также электронные весы, мобильный телефон и деньги. Все вещественные доказательства направлены для проведения соответствующей экспертизы.

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Иностранка задержана за распространение наркотиков в Киеве 01
Иностранка задержана за распространение наркотиков в Киеве 02
Иностранка задержана за распространение наркотиков в Киеве 03
Иностранка задержана за распространение наркотиков в Киеве 04
Иностранка задержана за распространение наркотиков в Киеве 05

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Следователи процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры готовят задержанной сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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В ходе досудебного расследования правоохранители устанавливают других участников, причастных к указанной преступной деятельности.

задержание (6675) Киев (25516) наркотики (2144) Нацполиция (16458)


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Топ комментарии
+13
Если она заявляет, что "для себя", то пусть всё съест и отпустить...
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19.09.2021 13:33
+7
За розповсюдження наркотиків треба як у Тайланді.... але ніт, мусора кришують а ця просто не знала під чиєю кришею треба "працювати" - таких ловлять, конкурентів прибирають.
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19.09.2021 13:58
+5
І звідки ця лахудра , можна дізнатись ?
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19.09.2021 13:37
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Такая молодая, погналась за легкими деньгами, теперь срок, прощай утраченная молодость.
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19.09.2021 13:31 Ответить
блондинка
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19.09.2021 13:37 Ответить
Наркоманка. Частину продає, а на отримані кошти купує собі.
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19.09.2021 16:52 Ответить
Если она заявляет, что "для себя", то пусть всё съест и отпустить...
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19.09.2021 13:33 Ответить
Ее отпустить можно, но вот ее тогда не отпустит )
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20.09.2021 08:07 Ответить
І звідки ця лахудра , можна дізнатись ?
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19.09.2021 13:37 Ответить
може, білоруської національності...з опозиціонерів, тих, що повтікали від режиму...живуть по хостелах нелегально
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19.09.2021 13:41 Ответить
Пишут, что иностранка, только иметь 50грн с пакета, это просто смешно для иностранки.
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19.09.2021 13:44 Ответить
Однозначно білоруска або молдаванка. Не з Кавказу - там жінки не працюють. І не з раші - маскаліхі занадто тупі.
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19.09.2021 21:20 Ответить
" ..там цыганка-молдованка собирала виноград..."
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19.09.2021 15:20 Ответить
Нє бєспокойся, дєвачка, зеля отмажет! Трухін подтвєрдіт!
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19.09.2021 13:48 Ответить
Кацапка?
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19.09.2021 13:57 Ответить
Грицю, тобі шо, знов мій флажок не довподоби?! А так, такі-да, я є кацабка. 100-відсовкова.
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19.09.2021 14:13 Ответить
Ні, сьогодні в тебе правильний значок
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19.09.2021 14:32 Ответить
За розповсюдження наркотиків треба як у Тайланді.... але ніт, мусора кришують а ця просто не знала під чиєю кришею треба "працювати" - таких ловлять, конкурентів прибирають.
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19.09.2021 13:58 Ответить
забыла ментам доляху отдать
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19.09.2021 14:01 Ответить
Эти закладчики такие ненадежные! По вопросам доставки обращайтесь в Новую Почту.Ни одна посылка не пропадет.
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19.09.2021 14:06 Ответить
цыганка -малдованка из приднестровья .
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19.09.2021 15:22 Ответить
Странная деликатность по национальному вопросу однако в подаче новости. Гражданка иностранная, но с полицией разговаривает, хлопцы наши разумеют иностранку. Как в песне про шарманку--в Париже она чужестранка---неужели из кацапии?
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19.09.2021 18:41 Ответить
А ПОСТАВЩИКИ ГДЕ !!!??? ГОРЕСЛЕДОВАТЕЛИ !!!
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20.09.2021 08:53 Ответить
 
 