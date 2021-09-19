Иностранка задержана за распространение наркотиков в Киеве. ФОТОрепортаж

Злоумышленница распространяла наркотические средства путем закладок, заказы на которые принимала через телеграмм-канал. Во время обыска по месту жительства девушки следователи изъяли вещества, похожие на каннабис, соли PVP, амфетамин и таблетки экстази. Начато уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

В рамках проведения специальной полицейской операции "Мигрант" во время отработки территории Подольского района полицейские заметили подозрительную девушку, которая заметно нервничала и всячески пыталась избежать встречи с правоохранителями. Работники полиции остановили прохожую и при поверхностной проверке обнаружили у нее 35 свертков с наркотическими средствами.

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Девушка рассказала, что указанные запрещенные вещества сохраняла для их дальнейшего распространения путем закладок, а заказ принимала через телеграмм-канал. За каждый реализованный пакет она получала 50 гривен заработка.

23-летнюю гражданку другого государства следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а по месту ее проживания провели неотложный обыск. Всего правоохранители изъяли более 200 грамм веществ, похожих на каннабис, соли PVP, амфетамин и 64 таблетки экстази, а также электронные весы, мобильный телефон и деньги. Все вещественные доказательства направлены для проведения соответствующей экспертизы.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Следователи процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры готовят задержанной сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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В ходе досудебного расследования правоохранители устанавливают других участников, причастных к указанной преступной деятельности.