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Іноземку затримано за розповсюдження наркотиків у Києві. ФОТОрепортаж

Зловмисниця розповсюджувала наркотичні засоби шляхом закладок, замовлення на які приймала через телеграм-канал. Під час невідкладного обшуку за місцем мешкання дівчини слідчі вилучили речовини, схожі на канабіс, солі PVP, амфетамін та таблетки екстезі. Розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

У межах проведення спеціальної поліцейської операції "Мігрант" під час відпрацювання території Подільського району поліцейські помітили підозрілу дівчину, яка помітно нервувала та всіляко намагалась уникнути зустрічі з правоохоронцями. Працівники поліції зупинили перехожу та під час поверхневої перевірки виявили в неї 35 згортків із наркотичними засобами.

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Дівчина розповіла, що вказані заборонені речовини зберігала для їхнього подальшого розповсюдження шляхом закладок, а замовлення приймала через телеграм-канал. За кожен реалізований пакунок вона отримувала 50 гривень заробітку.

23-річну громадянку іншої держави слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а за місцем її мешкання провели невідкладний обшук. Загалом правоохоронці вилучили понад 200 грам речовин, схожих на канабіс, солі PVP, амфетамін і 64 таблетки екстазі, а також електронні ваги, мобільний телефон та гроші. Усі речові докази направлені для проведення відповідної експертизи.

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Іноземку затримано за розповсюдження наркотиків у Києві 01
Іноземку затримано за розповсюдження наркотиків у Києві 02
Іноземку затримано за розповсюдження наркотиків у Києві 03
Іноземку затримано за розповсюдження наркотиків у Києві 04
Іноземку затримано за розповсюдження наркотиків у Києві 05

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Слідчі під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури готують затриманій повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановлюють інших учасників, причетних до вказаної злочинної діяльності.

Автор: 

затримання (4339) Київ (19461) наркотики (1447) Нацполіція (15163)


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Топ коментарі
+13
Если она заявляет, что "для себя", то пусть всё съест и отпустить...
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19.09.2021 13:33
+7
За розповсюдження наркотиків треба як у Тайланді.... але ніт, мусора кришують а ця просто не знала під чиєю кришею треба "працювати" - таких ловлять, конкурентів прибирають.
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19.09.2021 13:58
+5
І звідки ця лахудра , можна дізнатись ?
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19.09.2021 13:37
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Такая молодая, погналась за легкими деньгами, теперь срок, прощай утраченная молодость.
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19.09.2021 13:31 Відповісти
блондинка
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19.09.2021 13:37 Відповісти
Наркоманка. Частину продає, а на отримані кошти купує собі.
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19.09.2021 16:52 Відповісти
Если она заявляет, что "для себя", то пусть всё съест и отпустить...
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19.09.2021 13:33 Відповісти
Ее отпустить можно, но вот ее тогда не отпустит )
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20.09.2021 08:07 Відповісти
І звідки ця лахудра , можна дізнатись ?
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19.09.2021 13:37 Відповісти
може, білоруської національності...з опозиціонерів, тих, що повтікали від режиму...живуть по хостелах нелегально
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19.09.2021 13:41 Відповісти
Пишут, что иностранка, только иметь 50грн с пакета, это просто смешно для иностранки.
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19.09.2021 13:44 Відповісти
Однозначно білоруска або молдаванка. Не з Кавказу - там жінки не працюють. І не з раші - маскаліхі занадто тупі.
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19.09.2021 21:20 Відповісти
" ..там цыганка-молдованка собирала виноград..."
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19.09.2021 15:20 Відповісти
Нє бєспокойся, дєвачка, зеля отмажет! Трухін подтвєрдіт!
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19.09.2021 13:48 Відповісти
Кацапка?
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19.09.2021 13:57 Відповісти
Грицю, тобі шо, знов мій флажок не довподоби?! А так, такі-да, я є кацабка. 100-відсовкова.
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19.09.2021 14:13 Відповісти
Ні, сьогодні в тебе правильний значок
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19.09.2021 14:32 Відповісти
За розповсюдження наркотиків треба як у Тайланді.... але ніт, мусора кришують а ця просто не знала під чиєю кришею треба "працювати" - таких ловлять, конкурентів прибирають.
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19.09.2021 13:58 Відповісти
забыла ментам доляху отдать
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19.09.2021 14:01 Відповісти
Эти закладчики такие ненадежные! По вопросам доставки обращайтесь в Новую Почту.Ни одна посылка не пропадет.
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19.09.2021 14:06 Відповісти
цыганка -малдованка из приднестровья .
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19.09.2021 15:22 Відповісти
Странная деликатность по национальному вопросу однако в подаче новости. Гражданка иностранная, но с полицией разговаривает, хлопцы наши разумеют иностранку. Как в песне про шарманку--в Париже она чужестранка---неужели из кацапии?
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19.09.2021 18:41 Відповісти
А ПОСТАВЩИКИ ГДЕ !!!??? ГОРЕСЛЕДОВАТЕЛИ !!!
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20.09.2021 08:53 Відповісти
 
 