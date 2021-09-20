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Новости Фото Пожары в Украине
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Пожар уничтожил деревообрабатывающий цех и коровник на Закарпатье, погиб охранник. ФОТОрепортаж

В Тячевском районе (Закарпатская обл.) в ночь на воскресенье, 19 сентября, загорелся коровник и деревообрабатывающий цех, погиб сторож.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, пожар произошел в пгт Дубовое в 1:03. Площадь составила 3 тыс. квадратных метров. Пожар локализован в 2:48, а ликвидировали в 6:46. К его тушению привлекли 5 единиц техники, также спасателям помогали местные жители. Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины, который был охранником этого здания.

Вместе с тем, было спасено 47 голов крупного рогатого скота и одна единица техники.

"Причина возгорания и нанесенный материальный ущерб устанавливаются, ведь, по предварительным данным, огнем уничтожен коровник, деревообрабатывающий цех и имущество, находившееся внутри", - сказано в сообщении.

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Пожар уничтожил деревообрабатывающий цех и коровник на Закарпатье, погиб охранник 01
Пожар уничтожил деревообрабатывающий цех и коровник на Закарпатье, погиб охранник 02
Фото: сайт ГСЧС

пожар (5944) смерть (9222) ГСЧС (4966) Закарпатская область (2584)


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вот ОСБ плиты ещё подорожают
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20.09.2021 07:56 Ответить
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20.09.2021 07:56 Ответить
В цей день 1939 року біля Львова Червона армія зустрілася з союзним Вермахтом, який вже впродовж тижня блокував в місті 15-тис.польський гарнізон.

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20.09.2021 08:07 Ответить
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20.09.2021 08:08 Ответить
НЕОБХОДИМО НЕЗАКОННЫХ ЛЕСОРУБОВ УБИВАТЬ И НА ОРГАНЫ РАЗДЕЛЫВАТЬ !)
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20.09.2021 08:57 Ответить
 
 