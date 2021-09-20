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Новини Фото Пожежі в Україні
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Пожежа знищила деревообробний цех та корівник на Закарпатті, загинув охоронець. ФОТОрепортаж

У Тячівському районі (Закарпатська обл.) у ніч на неділю, 19 вересня, зайнявся корівник і деревообробний цех, загинув сторож.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, пожежа сталася в смт Дубове о 1:03. Площа становить 3 тис. квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 2:48, а ліквідовано о 6:46. До її гасіння залучили 5 одиниць техніки, також рятувальникам допомагали місцеві жителі. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка, який був охоронцем цієї будівлі.

Водночас було врятовано 47 голів великої рогатої худоби і одна одиниця техніки.

"Причина займання та завдана матеріальна шкода встановлюються, адже, за попередніми даними, вогнем знищено корівник, деревообробний цех та майно, що було всередині", - йдеться в повідомленні.

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Пожежа знищила деревообробний цех та корівник на Закарпатті, загинув охоронець 01
Пожежа знищила деревообробний цех та корівник на Закарпатті, загинув охоронець 02
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

пожежа (4325) смерть (6750) ДСНС (5105) Закарпатська область (2048)


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вот ОСБ плиты ещё подорожают
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20.09.2021 07:56 Відповісти
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20.09.2021 07:56 Відповісти
В цей день 1939 року біля Львова Червона армія зустрілася з союзним Вермахтом, який вже впродовж тижня блокував в місті 15-тис.польський гарнізон.

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20.09.2021 08:07 Відповісти
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20.09.2021 08:08 Відповісти
НЕОБХОДИМО НЕЗАКОННЫХ ЛЕСОРУБОВ УБИВАТЬ И НА ОРГАНЫ РАЗДЕЛЫВАТЬ !)
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20.09.2021 08:57 Відповісти
 
 