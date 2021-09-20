Пожежа знищила деревообробний цех та корівник на Закарпатті, загинув охоронець. ФОТОрепортаж
У Тячівському районі (Закарпатська обл.) у ніч на неділю, 19 вересня, зайнявся корівник і деревообробний цех, загинув сторож.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними відомства, пожежа сталася в смт Дубове о 1:03. Площа становить 3 тис. квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 2:48, а ліквідовано о 6:46. До її гасіння залучили 5 одиниць техніки, також рятувальникам допомагали місцеві жителі. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка, який був охоронцем цієї будівлі.
Водночас було врятовано 47 голів великої рогатої худоби і одна одиниця техніки.
"Причина займання та завдана матеріальна шкода встановлюються, адже, за попередніми даними, вогнем знищено корівник, деревообробний цех та майно, що було всередині", - йдеться в повідомленні.
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