15-летний водитель совершил ДТП на Житомирщине, четыре человека травмированы, - Нацполиция. ФОТО

На Житомирщине 15-летний парень за рулем Volkswagen совершил ДТП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Житомирской области.

Так, 19 сентября на 152 км автодороги Киев-Чоп произошло ДТП.

Предварительно, водитель автомобиля "Volkswagen", 15-летний житель Киевщины, двигаясь в с. Каменец по автодороге в направлении Киева, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 73-летнего жителя Житомира.

В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, а также 64-летняя пассажирка ВАЗа и 15-летняя пассажирка иномарки. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения. По имеющейся информации, водитель ВАЗа сейчас находится в реанимационном отделении, его пассажирка - в травматологическом, 15-летняя девушка - в детской больнице.

Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия в рамках открытого уголовного производства.

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