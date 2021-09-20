РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9524 посетителя онлайн
Новости Фото ДТП
3 636 15

15-летний водитель совершил ДТП на Житомирщине, четыре человека травмированы, - Нацполиция. ФОТО

На Житомирщине 15-летний парень за рулем Volkswagen совершил ДТП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Житомирской области.

Так, 19 сентября на 152 км автодороги Киев-Чоп произошло ДТП.

Предварительно, водитель автомобиля "Volkswagen", 15-летний житель Киевщины, двигаясь в с. Каменец по автодороге в направлении Киева, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 73-летнего жителя Житомира.

В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, а также 64-летняя пассажирка ВАЗа и 15-летняя пассажирка иномарки. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения. По имеющейся информации, водитель ВАЗа сейчас находится в реанимационном отделении, его пассажирка - в травматологическом, 15-летняя девушка - в детской больнице.

Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия в рамках открытого уголовного производства.

Читайте: Два человека погибли в ДТП на Буковине, - полиция. ФОТОрепортаж

15-летний водитель совершил ДТП на Житомирщине, четыре человека травмированы, - Нацполиция 01
15-летний водитель совершил ДТП на Житомирщине, четыре человека травмированы, - Нацполиция 02

Автор: 

ДТП (7673) подростки (444) Нацполиция (16459) Житомирская область (1390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Родителей этого недоростка на нары
показать весь комментарий
20.09.2021 11:45
+6
Я теж там вчора їхав, в напрямку Києва.

Дорогу не добудують, бо хитрозроблений Укравтодор розірвав контракт з китайцями котрі ту об"їздну робили. Китайці подали до суду позов і виграли його, тепер поки не заплатить їм наш автодор величезну суму коштів, ніяких робіт там не буде. По цій же причині там не висять банери великого так називаємого будівництва найвеличнішої моніки.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:16
+3
Хіба він водій ?

Якось невірно сформульовано.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Родителей этого недоростка на нары
показать весь комментарий
20.09.2021 11:45 Ответить
Не факт, що вони взагалі в курсі були. Хоча да, такий вік, що ключі від машини краще ховати
показать весь комментарий
20.09.2021 12:12 Ответить
Їх дитина ледь людей не повбивала, вони несуть відповідальність.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:55 Ответить
Пацан наверное в линиях разметки запутался...
показать весь комментарий
20.09.2021 11:45 Ответить
в обгоне запутался. решил встречку слева объехать.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:16 Ответить
пацан с девахой к успеху гнал...не фартануло...
показать весь комментарий
20.09.2021 11:49 Ответить
Полиция сопли жует.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:02 Ответить
Хіба він водій ?

Якось невірно сформульовано.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:04 Ответить
Вот это показал свою лихость перед девушкой, еще хорошо что не погибли.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:05 Ответить
А может быть все могло бы быть и лучше?
А вдруг он в будущем станет президентом Украины?
показать весь комментарий
20.09.2021 12:17 Ответить
Якраз там проїжджав вчора. Дебільчик пішов на обгін в місці, де 4 полосна дорога стає 2-полосною.

До речі, що це програма "великого крадівництва" ніяк не добудує житомирську об'їздну?
показать весь комментарий
20.09.2021 12:10 Ответить
Я теж там вчора їхав, в напрямку Києва.

Дорогу не добудують, бо хитрозроблений Укравтодор розірвав контракт з китайцями котрі ту об"їздну робили. Китайці подали до суду позов і виграли його, тепер поки не заплатить їм наш автодор величезну суму коштів, ніяких робіт там не буде. По цій же причині там не висять банери великого так називаємого будівництва найвеличнішої моніки.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:16 Ответить
Халтурили китаєзи страшенно! Але проплатили нашим "найчеснішим суддям" і виграли суд. Надіюсь у вищих інстанціях справедливість буде і китаєзи отримають те, чим називають "преза раїсі", а не гроші!
показать весь комментарий
20.09.2021 13:07 Ответить
поправте. село Камянка
показать весь комментарий
20.09.2021 12:34 Ответить
Ой, на ЦН з населеними пунктами України просто біда. Таке видумують і так відмінюють ...
показать весь комментарий
21.09.2021 04:05 Ответить
 
 