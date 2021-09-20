15-летний водитель совершил ДТП на Житомирщине, четыре человека травмированы, - Нацполиция. ФОТО
На Житомирщине 15-летний парень за рулем Volkswagen совершил ДТП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Житомирской области.
Так, 19 сентября на 152 км автодороги Киев-Чоп произошло ДТП.
Предварительно, водитель автомобиля "Volkswagen", 15-летний житель Киевщины, двигаясь в с. Каменец по автодороге в направлении Киева, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 73-летнего жителя Житомира.
В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, а также 64-летняя пассажирка ВАЗа и 15-летняя пассажирка иномарки. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения. По имеющейся информации, водитель ВАЗа сейчас находится в реанимационном отделении, его пассажирка - в травматологическом, 15-летняя девушка - в детской больнице.
Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия в рамках открытого уголовного производства.
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Якось невірно сформульовано.
А вдруг он в будущем станет президентом Украины?
До речі, що це програма "великого крадівництва" ніяк не добудує житомирську об'їздну?
Дорогу не добудують, бо хитрозроблений Укравтодор розірвав контракт з китайцями котрі ту об"їздну робили. Китайці подали до суду позов і виграли його, тепер поки не заплатить їм наш автодор величезну суму коштів, ніяких робіт там не буде. По цій же причині там не висять банери великого так називаємого будівництва найвеличнішої моніки.