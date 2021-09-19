Два человека погибли в ДТП на Буковине, - полиция. ФОТОрепортаж
Водитель и пассажир мотоцикла погибли в результате столкновения с микроавтобусом в Черновицкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Днестровском районе. Предварительно полицейские установили, что 19 сентября примерно в 4 часа утра в селе Владычна 20-летний мотоциклист столкнулся с микроавтобусом Renault Master под управлением 57-летнего жителя города Каменец-Подольский Хмельницкой области.
"В результате аварии водитель и 19-летний пассажир мотоцикла погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Следователи полиции внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Продолжаются первоочередные следственные действия.
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