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Два человека погибли в ДТП на Буковине, - полиция. ФОТОрепортаж

Водитель и пассажир мотоцикла погибли в результате столкновения с микроавтобусом в Черновицкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Днестровском районе. Предварительно полицейские установили, что 19 сентября примерно в 4 часа утра в селе Владычна 20-летний мотоциклист столкнулся с микроавтобусом Renault Master под управлением 57-летнего жителя города Каменец-Подольский Хмельницкой области.

"В результате аварии водитель и 19-летний пассажир мотоцикла погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Следователи полиции внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Продолжаются первоочередные следственные действия.

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Два человека погибли в ДТП на Буковине, - полиция 01
Два человека погибли в ДТП на Буковине, - полиция 02
Два человека погибли в ДТП на Буковине, - полиция 03

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У нас мациклєтки носяться по проспекту як торпеди.
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19.09.2021 22:49 Ответить
 
 