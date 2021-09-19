Дві людини загинули у ДТП на Буковині, - поліція. ФОТОрепортаж
Водій і пасажир мотоцикла загинули унаслідок зіткнення із мікроавтобусом у Чернівецькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталася у Дністровському районі. Попередньо поліцейські встановили, що 19 вересня приблизно о 4:00 у селі Владична 20-річний мотоцикліст зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master під керуванням 57-річного жителя міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області.
"Унаслідок аварії водій і 19-річний пасажир мотоцикла загинули на місці події", - йдеться в повідомленні.
Слідчі поліції внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Тривають першочергові слідчі дії.
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