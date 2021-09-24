Отремонтированное приемное отделение экстренной помощи открыли в Запорожской областной больнице, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Запорожской областной клинической больнице после ремонта открыли приемное отделение экстренной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОГА.

Так, в ходе ремонта в рамках президентской программы "Большая стройка" была проведена реструктуризация внутреннего пространства.

Были оборудованы разнопрофильные помещения, включая инфекционные изоляторы, палаты интенсивной терапии, экстренную операционную и отдельные кабинеты для тяжелой медицинской техники.

Каждая палата для безопасности пациентов оборудована кнопкой вызова медсестры и камерами онлайн-наблюдения.

Кроме того, в обновленном отделении в круглосуточном режиме будут оказываться медицинские услуги с использованием современного диагностического оборудования.

На базе областной больницы в Запорожье планируется создание масштабного медицинского хаба, в который войдут, в частности, медицинский колледж, кафедры Запорожского государственного медицинского университета и Запорожской медицинской академии последипломного образования.

Напомним, ранее в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Краматорске Донецкой области началось строительство новой многопрофильной областной больницы, которая будет обслуживать около 2,5 миллионов жителей восточных областей Украины.

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