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Отремонтированное приемное отделение экстренной помощи открыли в Запорожской областной больнице, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Запорожской областной клинической больнице после ремонта открыли приемное отделение экстренной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОГА.

Так, в ходе ремонта в рамках президентской программы "Большая стройка" была проведена реструктуризация внутреннего пространства.

Были оборудованы разнопрофильные помещения, включая инфекционные изоляторы, палаты интенсивной терапии, экстренную операционную и отдельные кабинеты для тяжелой медицинской техники.

Каждая палата для безопасности пациентов оборудована кнопкой вызова медсестры и камерами онлайн-наблюдения.

Кроме того, в обновленном отделении в круглосуточном режиме будут оказываться медицинские услуги с использованием современного диагностического оборудования.

На базе областной больницы в Запорожье планируется создание масштабного медицинского хаба, в который войдут, в частности, медицинский колледж, кафедры Запорожского государственного медицинского университета и Запорожской медицинской академии последипломного образования.

Напомним, ранее в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Краматорске Донецкой области началось строительство новой многопрофильной областной больницы, которая будет обслуживать около 2,5 миллионов жителей восточных областей Украины.

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Отремонтированное приемное отделение экстренной помощи открыли в Запорожской областной больнице, - ОГА 01
Отремонтированное приемное отделение экстренной помощи открыли в Запорожской областной больнице, - ОГА 02
Отремонтированное приемное отделение экстренной помощи открыли в Запорожской областной больнице, - ОГА 03

Автор: 

больница (1439) Запорожье (2651) Большая стройка (728)


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Почему открыли без бубочки, да как вы посмели а так бы бубочка ножничками поковырял и поставил бы галочку в своем рейтинге!!!!!!!!!!!
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24.09.2021 09:54 Ответить
реально есть такое. хотя я там зимой пальчик резал, и было все грустно
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24.09.2021 09:55 Ответить
Я пофарбував паркан. Срочно в номер. Велике евроремонтництво.
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24.09.2021 09:57 Ответить
ну и зря. лайфхак от Пояркова - обрисовываешь свой забор надписями "Зеля - Ху#ло" и к тебе сразу же приезжает "Велике будiвництво", и красит тебе забор за государственный счёт. один минус - цвет выбрать нельзя.
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24.09.2021 10:01 Ответить
Наглое вранье, граничащее с пиз_ежом, ремонт ПО ЗОКБ запланировали и начали подготовку еще при прошлой власти, когда о "большой стройке" жидозебила ничего и в помине не было. Что же касается так называемого "хаба", так ЗОКБ и является таковым еще с момент открытия в середине 70-х годов прошлого века и в который входят медицинский колледж, кафедры Запорожского государственного медицинского университета и Запорожской медицинской академии последипломного образования.
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24.09.2021 10:44 Ответить
 
 