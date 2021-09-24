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Банда вымогателей задержана в Тернопольской области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Тернопольской области, во время спецоперации полиция задержала членов преступной группировки. Злоумышленники занимались вымогательством средств с местных предпринимателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Организовал преступную группу ранее судимый 42-летний житель региона, который имеет статус так называемого "смотрящего" за одним из районов области. К противоправной деятельности привлек еще трех ранее осужденных мужчин", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что преступная группировка занималась вымогательством средств от предпринимателей. В случае отказа - злоумышленники угрожали расправой, или же препятствовали работе жертв.

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Банда вымогателей задержана в Тернопольской области, - Нацполиция 01
Банда вымогателей задержана в Тернопольской области, - Нацполиция 02

Автор: 

вымогательство (428) Тернопольская область (725)


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Пасадіть їх нада!!
+ к лярду деревьойов!!
😀
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24.09.2021 19:00 Ответить
Ну говна розвелось)) каждіый день какие то ***** ловят. Обидно одно, что если потрусили и отпустили.
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24.09.2021 19:22 Ответить
это говно в принципе 30 лет существовало, его просто никто не трогал до сих пор!
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24.09.2021 19:27 Ответить
З яких це пір намагання забрати борги називаєть вимаганням?
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24.09.2021 19:27 Ответить
А нечего давать. Без лоха жизнь плоха.
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24.09.2021 19:50 Ответить
а где что-то про долги сказано? и даже если долги, то кто в праве требовать их с угрозой физической расправы? даёшь в долг существенную сумму, заверь нотариально и нет проблем!
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24.09.2021 19:59 Ответить
Просто нужно перестать вымогать
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24.09.2021 20:03 Ответить
***, ни фамилий ни морд..кого они там, чьих шестерок задержали?)
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24.09.2021 20:04 Ответить
какаяразніца?
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24.09.2021 21:34 Ответить
 
 