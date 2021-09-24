Банда вымогателей задержана в Тернопольской области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Тернопольской области, во время спецоперации полиция задержала членов преступной группировки. Злоумышленники занимались вымогательством средств с местных предпринимателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Организовал преступную группу ранее судимый 42-летний житель региона, который имеет статус так называемого "смотрящего" за одним из районов области. К противоправной деятельности привлек еще трех ранее осужденных мужчин", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что преступная группировка занималась вымогательством средств от предпринимателей. В случае отказа - злоумышленники угрожали расправой, или же препятствовали работе жертв.

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