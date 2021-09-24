Банду вимагачів затримали в Тернопільській області, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Тернопільській області, під час спецоперації поліція затримала членів злочинного угруповання. Зловмисники займалися вимаганням коштів з місцевих підприємців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Організував злочинну групу раніше судимий 42-річний житель регіону, який має статус так званого "смотрящого" за одним із районів області. До протиправної діяльності залучив ще трьох раніше засуджених чоловіків", - пише пресслужба.

Зазначається, що злочинне угруповання займалося здирництвом коштів від підприємців. У разі відмови - зловмисники погрожували розправою, або ж перешкоджали роботі жертв.

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