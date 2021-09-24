УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12108 відвідувачів онлайн
Новини Фото
7 199 9

Банду вимагачів затримали в Тернопільській області, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Тернопільській області, під час спецоперації поліція затримала членів злочинного угруповання. Зловмисники займалися вимаганням коштів з місцевих підприємців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Організував злочинну групу раніше судимий 42-річний житель регіону, який має статус так званого "смотрящого" за одним із районів області. До протиправної діяльності залучив ще трьох раніше засуджених чоловіків", - пише пресслужба.

Зазначається, що злочинне угруповання займалося здирництвом коштів від підприємців. У разі відмови - зловмисники погрожували розправою, або ж перешкоджали роботі жертв.

Читайте також: П'ятеро поліцейських Дніпропетровщини майже рік вибивали із затриманих "визнання" або гроші, - ДБР. ВIДЕО


Банду вимагачів затримали в Тернопільській області, - Нацполіція 01
Банду вимагачів затримали в Тернопільській області, - Нацполіція 02

Автор: 

здирство (284) Тернопільська область (586)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пасадіть їх нада!!
+ к лярду деревьойов!!
😀
показати весь коментар
24.09.2021 19:00 Відповісти
Ну говна розвелось)) каждіый день какие то ***** ловят. Обидно одно, что если потрусили и отпустили.
показати весь коментар
24.09.2021 19:22 Відповісти
это говно в принципе 30 лет существовало, его просто никто не трогал до сих пор!
показати весь коментар
24.09.2021 19:27 Відповісти
З яких це пір намагання забрати борги називаєть вимаганням?
показати весь коментар
24.09.2021 19:27 Відповісти
А нечего давать. Без лоха жизнь плоха.
показати весь коментар
24.09.2021 19:50 Відповісти
а где что-то про долги сказано? и даже если долги, то кто в праве требовать их с угрозой физической расправы? даёшь в долг существенную сумму, заверь нотариально и нет проблем!
показати весь коментар
24.09.2021 19:59 Відповісти
Просто нужно перестать вымогать
показати весь коментар
24.09.2021 20:03 Відповісти
***, ни фамилий ни морд..кого они там, чьих шестерок задержали?)
показати весь коментар
24.09.2021 20:04 Відповісти
какаяразніца?
показати весь коментар
24.09.2021 21:34 Відповісти
 
 