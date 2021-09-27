Испанец три месяца нелегально жил во львовском торговом центре. ФОТО

Сотрудники полиции и Государственной миграционной службы Украины (ГМС) обнаружили гражданина Испании, который на протяжении трех месяцев нелегально проживал в торгово-развлекательном центре King Cross Leopolis во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главного управления ГМС во Львовской области.

Согласно сообщению, в июне текущего года управление ГМС в Закарпатской области приняло решение о принудительном выдворении испанца, поскольку он прибыл в Украину нелегально. Но иностранец не выполнил предписание, приехал во Львов и нашел пристанище в торгово-развлекательном центре. Сначала спальным местом мужчины был подземный паркинг, а позже он переместился внутрь помещения.

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В отношении иностранца составлен протокол по признакам ст.203 Кодекса об административных правонарушениях Украины (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины).

Сейчас его поместили в Волынский пункт временного содержания иностранцев для идентификации и возвращения в страну происхождения.

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