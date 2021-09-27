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Испанец три месяца нелегально жил во львовском торговом центре. ФОТО

Сотрудники полиции и Государственной миграционной службы Украины (ГМС) обнаружили гражданина Испании, который на протяжении трех месяцев нелегально проживал в торгово-развлекательном центре King Cross Leopolis во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главного управления ГМС во Львовской области.

Согласно сообщению, в июне текущего года управление ГМС в Закарпатской области приняло решение о принудительном выдворении испанца, поскольку он прибыл в Украину нелегально. Но иностранец не выполнил предписание, приехал во Львов и нашел пристанище в торгово-развлекательном центре. Сначала спальным местом мужчины был подземный паркинг, а позже он переместился внутрь помещения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое ливанцев-нелегалов задели сигнальную мину пограничников и прыгнули в Западный Буг, но мощное течение вернуло их в Украину. ФОТО

Испанец три месяца нелегально жил во львовском торговом центре 01

В отношении иностранца составлен протокол по признакам ст.203 Кодекса об административных правонарушениях Украины (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины).

Сейчас его поместили в Волынский пункт временного содержания иностранцев для идентификации и возвращения в страну происхождения.

Также смотрите: За двое суток задержаны 6 турецких нелегалов, пытавшихся пересечь границу на Львовщине, - Госпогранслужба. ФОТО

Испания (860) Львов (4582) нелегалы (452) Госмиграция (290)


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Топ комментарии
+8
Вот задрали эти из ЕС! Все лезут и лезут, просто спасу нету от них! Сколько еще эта незаконная миграция будет продолжаться?! Пора бы нашим властям поставить на место этих европейских голодранцев! А то не ровен час, разведут здесь свои виноградники и начнут винище свое делать! Фу, какая мерзость!
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27.09.2021 14:11
+7
Наверно Карлес Пучдемон сепар с Каталонии в дамбас пробирался.
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27.09.2021 14:21
+5
У этого гражданина Испании фамилия случаем не Иванов?
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27.09.2021 14:20
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Рассийский остарбайтэр а не испанец
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27.09.2021 14:10 Ответить
первый раз вижу такого чистенького бомжа.
Ничего, осень настала - на парковке холодно. В сизо отогреется хотя бы.
И лишится хороших вещей...
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27.09.2021 14:34 Ответить
Одяг на ньому не відповідає такому, у якому влітку приїздять в чужу країну. Щось тут не стикується. Варто СБУ до нього придивитися уважніше. Так, до слова додам, резидент німецької СД у Тегерані у званні штурмбанфюрера, маскувався під безпритульного і переховувався певний час на місцевому кладовищі ( це по пам'яті з того, що читав про німецьку розвідку під час війни ).
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27.09.2021 15:02 Ответить
Вот результат реформ всепереможных! Маятник качнулся в обратную сторону. Почуяли, суки, где жизнь обалденная. Это вам не Европа. Скоро негде будет размещать всех этих испанцев, немцев, австрийцев.
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27.09.2021 14:10 Ответить
Вот задрали эти из ЕС! Все лезут и лезут, просто спасу нету от них! Сколько еще эта незаконная миграция будет продолжаться?! Пора бы нашим властям поставить на место этих европейских голодранцев! А то не ровен час, разведут здесь свои виноградники и начнут винище свое делать! Фу, какая мерзость!
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27.09.2021 14:11 Ответить
Это да. Вот этот, на фото, точно винодел. Перегаром аж сюда разит.
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27.09.2021 14:17 Ответить
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27.09.2021 14:16 Ответить
блин,как-то жалко человека - где спал? что ел? мылся где?
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27.09.2021 14:18 Ответить
чистенький такой. Бритый. видать, кто-то его подкармливал из продавщиц.
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27.09.2021 14:35 Ответить
У этого гражданина Испании фамилия случаем не Иванов?
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27.09.2021 14:20 Ответить
тышо сумасошел. У него на лбу написано что он не Иванов ни разу.
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27.09.2021 14:36 Ответить
А шо - таки Петров?
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27.09.2021 14:47 Ответить
Не, Шарий
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27.09.2021 15:36 Ответить
Наверно Карлес Пучдемон сепар с Каталонии в дамбас пробирался.
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27.09.2021 14:21 Ответить
То інший Карлос - авіадиспетчер!
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27.09.2021 21:23 Ответить
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27.09.2021 14:49 Ответить
так жил или развлекался?
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27.09.2021 15:47 Ответить
Испанец-нелегал? Куда смотрели пограничники?
Дайте ему уже рабочую визу! Человек приехал посудомойкой работать в Украине.
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27.09.2021 15:58 Ответить
А когда вы всю цыганву отправите отсюда нахй в страну их происхождения??
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27.09.2021 16:11 Ответить
 
 