Іспанець три місяці нелегально жив у львівському торговому центрі. ФОТО

Співробітники поліції і Державної міграційної служби України (ДМС) виявили громадянина Іспанії, який протягом трьох місяців нелегально проживав у торгово-розважальному центрі King Cross Leopolis у Львові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу головного управління ДМС у Львівській області.

Згідно з повідомленням, у червні поточного року управління ДМС у Закарпатській області ухвалило рішення про примусове видворення іспанця, оскільки він прибув до України нелегально. Але іноземець не виконав припис, приїхав до Львова і знайшов притулок у торгово-розважальному центрі. Спочатку спальним місцем чоловіка був підземний паркінг, а пізніше він перемістився всередину приміщення.

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Щодо іноземця складено протокол за ознаками ст.203 Кодексу про адміністративні правопорушення України (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України).

Зараз його помістили у Волинський пункт тимчасового тримання іноземців для ідентифікації та повернення в країну походження.

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