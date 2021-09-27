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Іспанець три місяці нелегально жив у львівському торговому центрі. ФОТО

Співробітники поліції і Державної міграційної служби України (ДМС) виявили громадянина Іспанії, який протягом трьох місяців нелегально проживав у торгово-розважальному центрі King Cross Leopolis у Львові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу головного управління ДМС у Львівській області.

Згідно з повідомленням, у червні поточного року управління ДМС у Закарпатській області ухвалило рішення про примусове видворення іспанця, оскільки він прибув до України нелегально. Але іноземець не виконав припис, приїхав до Львова і знайшов притулок у торгово-розважальному центрі. Спочатку спальним місцем чоловіка був підземний паркінг, а пізніше він перемістився всередину приміщення.

Також дивіться: Двоє ліванців-нелегалів зачепили сигнальну міну прикордонників і стрибнули в Західний Буг, але потужна течія повернула їх в Україну. ФОТО

Іспанець три місяці нелегально жив у львівському торговому центрі 01

Щодо іноземця складено протокол за ознаками ст.203 Кодексу про адміністративні правопорушення України (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України).

Зараз його помістили у Волинський пункт тимчасового тримання іноземців для ідентифікації та повернення в країну походження.

Також дивіться: За дві доби затримано 6 турецьких нелегалів, які намагалися перетнути кордон на Львівщині, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: 

Іспанія (900) Львів (3070) нелегали (383) Держміграція (273)


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Топ коментарі
+8
Вот задрали эти из ЕС! Все лезут и лезут, просто спасу нету от них! Сколько еще эта незаконная миграция будет продолжаться?! Пора бы нашим властям поставить на место этих европейских голодранцев! А то не ровен час, разведут здесь свои виноградники и начнут винище свое делать! Фу, какая мерзость!
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27.09.2021 14:11
+7
Наверно Карлес Пучдемон сепар с Каталонии в дамбас пробирался.
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27.09.2021 14:21
+5
У этого гражданина Испании фамилия случаем не Иванов?
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27.09.2021 14:20
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Рассийский остарбайтэр а не испанец
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27.09.2021 14:10 Відповісти
первый раз вижу такого чистенького бомжа.
Ничего, осень настала - на парковке холодно. В сизо отогреется хотя бы.
И лишится хороших вещей...
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27.09.2021 14:34 Відповісти
Одяг на ньому не відповідає такому, у якому влітку приїздять в чужу країну. Щось тут не стикується. Варто СБУ до нього придивитися уважніше. Так, до слова додам, резидент німецької СД у Тегерані у званні штурмбанфюрера, маскувався під безпритульного і переховувався певний час на місцевому кладовищі ( це по пам'яті з того, що читав про німецьку розвідку під час війни ).
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27.09.2021 15:02 Відповісти
Вот результат реформ всепереможных! Маятник качнулся в обратную сторону. Почуяли, суки, где жизнь обалденная. Это вам не Европа. Скоро негде будет размещать всех этих испанцев, немцев, австрийцев.
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27.09.2021 14:10 Відповісти
Вот задрали эти из ЕС! Все лезут и лезут, просто спасу нету от них! Сколько еще эта незаконная миграция будет продолжаться?! Пора бы нашим властям поставить на место этих европейских голодранцев! А то не ровен час, разведут здесь свои виноградники и начнут винище свое делать! Фу, какая мерзость!
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27.09.2021 14:11 Відповісти
Это да. Вот этот, на фото, точно винодел. Перегаром аж сюда разит.
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27.09.2021 14:17 Відповісти
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27.09.2021 14:16 Відповісти
блин,как-то жалко человека - где спал? что ел? мылся где?
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27.09.2021 14:18 Відповісти
чистенький такой. Бритый. видать, кто-то его подкармливал из продавщиц.
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27.09.2021 14:35 Відповісти
У этого гражданина Испании фамилия случаем не Иванов?
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27.09.2021 14:20 Відповісти
тышо сумасошел. У него на лбу написано что он не Иванов ни разу.
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27.09.2021 14:36 Відповісти
А шо - таки Петров?
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27.09.2021 14:47 Відповісти
Не, Шарий
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27.09.2021 15:36 Відповісти
Наверно Карлес Пучдемон сепар с Каталонии в дамбас пробирался.
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27.09.2021 14:21 Відповісти
То інший Карлос - авіадиспетчер!
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27.09.2021 21:23 Відповісти
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27.09.2021 14:49 Відповісти
так жил или развлекался?
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27.09.2021 15:47 Відповісти
Испанец-нелегал? Куда смотрели пограничники?
Дайте ему уже рабочую визу! Человек приехал посудомойкой работать в Украине.
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27.09.2021 15:58 Відповісти
А когда вы всю цыганву отправите отсюда нахй в страну их происхождения??
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27.09.2021 16:11 Відповісти
 
 