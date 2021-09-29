Делегация посольства США побывала в зоне ООС. ФОТО

Представители США вышли в море на бронированном артиллерийском катере и побывали в одном из отрядов морской охраны.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Делегация вышла в море на малом бронированном артиллерийском катере, чтобы самим оценить состояние дел в территориальных водах Украины. Кроме этого, американские гости посетили один из отрядов морской охраны, где ознакомились с техникой и вооружением, которое есть у подразделения", - сказано в сообщении.

Также представители США встретились с командиром тактической группы "Мариуполь", который рассказал им о ситуации с безопасностью в Азовском море.

Читайте: С начала суток ранены двое воинов, 7 нарушений режима "тишины". Наемники РФ сбрасывали ВОГ-17 с беспилотников в районе Лебединского и Широкино, - ООС





