Делегация посольства США побывала в зоне ООС. ФОТО
Представители США вышли в море на бронированном артиллерийском катере и побывали в одном из отрядов морской охраны.
Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Делегация вышла в море на малом бронированном артиллерийском катере, чтобы самим оценить состояние дел в территориальных водах Украины. Кроме этого, американские гости посетили один из отрядов морской охраны, где ознакомились с техникой и вооружением, которое есть у подразделения", - сказано в сообщении.
Также представители США встретились с командиром тактической группы "Мариуполь", который рассказал им о ситуации с безопасностью в Азовском море.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Ивашин #418386
показать весь комментарий29.09.2021 08:11 Ответить Мне нравится 1
Игорь Матвеев #395524
показать весь комментарий29.09.2021 22:33 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль