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Делегация посольства США побывала в зоне ООС. ФОТО

Представители США вышли в море на бронированном артиллерийском катере и побывали в одном из отрядов морской охраны.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Делегация вышла в море на малом бронированном артиллерийском катере, чтобы самим оценить состояние дел в территориальных водах Украины. Кроме этого, американские гости посетили один из отрядов морской охраны, где ознакомились с техникой и вооружением, которое есть у подразделения", - сказано в сообщении.

Также представители США встретились с командиром тактической группы "Мариуполь", который рассказал им о ситуации с безопасностью в Азовском море.

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Делегация посольства США побывала в зоне ООС 01
Делегация посольства США побывала в зоне ООС 02
Делегация посольства США побывала в зоне ООС 03

Автор: 

США (26652) операция Объединенных сил (6766)


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Делегация от посольства США - офицерьі корпуса морской пехотьі , судя по внешнему виду . В охране морской границьі должньі разбираться.
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29.09.2021 08:11 Ответить
Залік амерам.
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29.09.2021 22:33 Ответить
 
 