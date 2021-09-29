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Делегація посольства США побувала в зоні ООС. ФОТО

Представники США вийшли в море на броньованому артилерійському катері і побували в одному із загонів морської охорони.

Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Делегація вийшла в море на малому броньованому артилерійському катері, аби самим оцінити стан справ в територіальних водах України. Крім того, американські гості відвідали один із загонів морської охорони, де ознайомились із технікою та озброєнням, яке є у підрозділі", - йдеться в повідомленні.

Також представники США зустрілися з командиром тактичної групи "Маріуполь", який розповів їм про ситуацію з безпекою в Азовському морі.

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Делегація посольства США побувала в зоні ООС 01
Делегація посольства США побувала в зоні ООС 02
Делегація посольства США побувала в зоні ООС 03

Автор: 

США (22818) операція Об’єднаних сил (6725)


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Делегация от посольства США - офицерьі корпуса морской пехотьі , судя по внешнему виду . В охране морской границьі должньі разбираться.
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29.09.2021 08:11 Відповісти
Залік амерам.
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29.09.2021 22:33 Відповісти
 
 