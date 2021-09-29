Делегація посольства США побувала в зоні ООС. ФОТО
Представники США вийшли в море на броньованому артилерійському катері і побували в одному із загонів морської охорони.
Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Делегація вийшла в море на малому броньованому артилерійському катері, аби самим оцінити стан справ в територіальних водах України. Крім того, американські гості відвідали один із загонів морської охорони, де ознайомились із технікою та озброєнням, яке є у підрозділі", - йдеться в повідомленні.
Також представники США зустрілися з командиром тактичної групи "Маріуполь", який розповів їм про ситуацію з безпекою в Азовському морі.
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Александр Ивашин #418386
показати весь коментар29.09.2021 08:11 Відповісти Мені подобається 1
Игорь Матвеев #395524
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