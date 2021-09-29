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Реконструкция стадиона "Спартак" завершается в Кривом Роге - ОГА. ФОТОрепортаж

Реконструкция стадиона "Спартак" в Кривом Роге близится к завершению. После завершения работ спортарена будет способна принимать до 7 тыс. болельщиков.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках президентской программы "Большая стройка" подрядичик уже застелили большое футбольное поле рулонным "живым" газоном, уложили резиновое покрытие на легкоатлетических дорожках и площадке для кроссфита, установили электронное табло и мощные прожекторы. Сейчас они завершают внутреннюю отделку трибуны и обустройство территории.

Сейчас завершается внутренняя отделка трибуны и обустройство территории.

В новой трибуне стадиона расположатся раздевалки для команд, общественный туалет, медпункт, тренерские. Внутри старой, где сейчас идет демонтаж, обустроят раздевалки, залы бокса и легкой атлетики.

Отмечается, что в этом году стадион уже будет полностью готов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что в рамках программы "Большая стройка" планируется обновить и построить сотни стадионов, школ, детских садов, больниц и т.д. по всей стране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Строительство нового спорткомплекса с 25-метровым бассейном стартовало в Кривом Роге, - ОГА. ФОТОрепортаж

Реконструкция стадиона Спартак завершается в Кривом Роге - ОГА 01
Реконструкция стадиона Спартак завершается в Кривом Роге - ОГА 02
Реконструкция стадиона Спартак завершается в Кривом Роге - ОГА 03
Реконструкция стадиона Спартак завершается в Кривом Роге - ОГА 04

Автор: 

Кривой Рог (1403) стадион (185) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+2
Юзик жир будет раструшивать? Или там миссия невыполнима?
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29.09.2021 12:37
+1
К концу года в декларации чьей-то жены появится новый джип...
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29.09.2021 12:41
+1
криво рог нынче в фаворе. "витрина Украины"
столицу не планируют переносить?
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29.09.2021 12:41
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Сматрика бассейн ещё не сделале, а стадион уже гатов
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29.09.2021 12:35 Ответить
мля, стадион полностью строится за деньги городского бюджета, а пиарят клована..

Изготовитель наклее" велике крадивництво" уже 6й дом в Италии купил...

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29.09.2021 12:51 Ответить
Новая столица нашей страны. Как-же и без стадиона с бассейном? Не положено Вся страна скинется и обеспечит.
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29.09.2021 13:04 Ответить
Юзик жир будет раструшивать? Или там миссия невыполнима?
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29.09.2021 12:37 Ответить
Це ЗЕперемога?
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29.09.2021 12:38 Ответить
опять совковые термины
спартак, шахтер, динамо.
не надоело еще в этом гавне ковыряться?
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29.09.2021 12:40 Ответить
Як не крути, Спартак жив і воював за свою свободу задовго до появи, паРаші, ***** та мокшей.Діло в звичці рабсіян все красти і привласнювати, тому і ім'я цього гладіатора, у багатьох асоціюється з цими **********.
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29.09.2021 12:46 Ответить
или это красивая легенда. как и многое другое, выдуманное в рашковании. практика показывает, что в советских учебниках истории не было ни слова правды
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29.09.2021 13:09 Ответить
Згадки про Спартака тягнуться ще з першого століття до н.е, включаючи середньовіччя, епоху Відродження і Просвітництва.Інша справа,що кацапи ії приміряли на себе,практично приватизувавши,напевно в часи кривавого терору більшовиків,або в сталіньску епоху.
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29.09.2021 18:50 Ответить
К концу года в декларации чьей-то жены появится новый джип...
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29.09.2021 12:41 Ответить
криво рог нынче в фаворе. "витрина Украины"
столицу не планируют переносить?
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29.09.2021 12:41 Ответить
Зюзик выведе Спартак в Лигу чемпионів....Зюзики Зелемойские чемпионі мира уже Сьогодні
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29.09.2021 12:43 Ответить
Молдавский Шериф в лиге чемпионов победил донецкий Шахтер а вчера мадридский Реал на его поле....,це винувата президентша Молдови Санду.... она не миллирдерша Ахметова...
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29.09.2021 12:47 Ответить
мне б увидеть как на новом стадионе и под музыку,
ультрас собирается вломить 3,14юлину спортсмену Юзику!..
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29.09.2021 12:50 Ответить
..ЗД..
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29.09.2021 13:41 Ответить
жирной свинье не мешало бы немного побегать
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29.09.2021 12:52 Ответить
Давайте порадіємо за жителів Кривого Рогу!
О підфартило людям!
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29.09.2021 12:53 Ответить
 
 