Реконструкция стадиона "Спартак" завершается в Кривом Роге - ОГА. ФОТОрепортаж

Реконструкция стадиона "Спартак" в Кривом Роге близится к завершению. После завершения работ спортарена будет способна принимать до 7 тыс. болельщиков.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках президентской программы "Большая стройка" подрядичик уже застелили большое футбольное поле рулонным "живым" газоном, уложили резиновое покрытие на легкоатлетических дорожках и площадке для кроссфита, установили электронное табло и мощные прожекторы. Сейчас они завершают внутреннюю отделку трибуны и обустройство территории.

Сейчас завершается внутренняя отделка трибуны и обустройство территории.

В новой трибуне стадиона расположатся раздевалки для команд, общественный туалет, медпункт, тренерские. Внутри старой, где сейчас идет демонтаж, обустроят раздевалки, залы бокса и легкой атлетики.

Отмечается, что в этом году стадион уже будет полностью готов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что в рамках программы "Большая стройка" планируется обновить и построить сотни стадионов, школ, детских садов, больниц и т.д. по всей стране.

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