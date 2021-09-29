Реконструкція стадіону "Спартак" завершується у Кривому Розі, - ОДА. ФОТОрепортаж

Реконструкція стадіону "Спартак" у Кривому Розі наближається до завершення. Після завершення робіт спортарена буде здатна приймати до 7 тис. уболівальників.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

У межах президентської програми "Велике будівництво" підрядник вже устелив велике футбольне поле рулонним "живим" газоном, поклали гумове покриття на легкоатлетичних доріжках і майданчику для кросфіту, встановили електронне табло і потужні прожектори. Зараз вони завершують внутрішнє оздоблення трибуни й облаштування території.

У новій трибуні стадіону розташуються роздягальні для команд, громадський туалет, медпункт, тренерські. Усередині старої, де зараз триває демонтаж, облаштують роздягальні, зали боксу та легкої атлетики.

Зазначається, що цього року стадіон вже буде повністю готовий.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що в межах програми "Велике будівництво" планується оновити і побудувати сотні стадіонів, шкіл, дитячих садочків, лікарень тощо по всій країні.

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