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Реконструкція стадіону "Спартак" завершується у Кривому Розі, - ОДА. ФОТОрепортаж

Реконструкція стадіону "Спартак" у Кривому Розі наближається до завершення. Після завершення робіт спортарена буде здатна приймати до 7 тис. уболівальників.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

У межах президентської програми "Велике будівництво" підрядник вже устелив велике футбольне поле рулонним "живим" газоном, поклали гумове покриття на легкоатлетичних доріжках і майданчику для кросфіту, встановили електронне табло і потужні прожектори. Зараз вони завершують внутрішнє оздоблення трибуни й облаштування території.

У новій трибуні стадіону розташуються роздягальні для команд, громадський туалет, медпункт, тренерські. Усередині старої, де зараз триває демонтаж, облаштують роздягальні, зали боксу та легкої атлетики.

Зазначається, що цього року стадіон вже буде повністю готовий.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що в межах програми "Велике будівництво" планується оновити і побудувати сотні стадіонів, шкіл, дитячих садочків, лікарень тощо по всій країні.

Також дивіться: Будівництво нового спорткомплексу з 25-метровим басейном стартувало в Кривому Розі, - ОДА. ФОТОрепортаж

Реконструкція стадіону Спартак завершується у Кривому Розі, - ОДА 01
Реконструкція стадіону Спартак завершується у Кривому Розі, - ОДА 02
Реконструкція стадіону Спартак завершується у Кривому Розі, - ОДА 03
Реконструкція стадіону Спартак завершується у Кривому Розі, - ОДА 04

Автор: 

Кривий Ріг (1358) стадіон (99) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+2
Юзик жир будет раструшивать? Или там миссия невыполнима?
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29.09.2021 12:37
+1
К концу года в декларации чьей-то жены появится новый джип...
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29.09.2021 12:41
+1
криво рог нынче в фаворе. "витрина Украины"
столицу не планируют переносить?
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29.09.2021 12:41
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Сматрика бассейн ещё не сделале, а стадион уже гатов
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29.09.2021 12:35 Відповісти
мля, стадион полностью строится за деньги городского бюджета, а пиарят клована..

Изготовитель наклее" велике крадивництво" уже 6й дом в Италии купил...

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29.09.2021 12:51 Відповісти
Новая столица нашей страны. Как-же и без стадиона с бассейном? Не положено Вся страна скинется и обеспечит.
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29.09.2021 13:04 Відповісти
Юзик жир будет раструшивать? Или там миссия невыполнима?
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29.09.2021 12:37 Відповісти
Це ЗЕперемога?
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29.09.2021 12:38 Відповісти
опять совковые термины
спартак, шахтер, динамо.
не надоело еще в этом гавне ковыряться?
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29.09.2021 12:40 Відповісти
Як не крути, Спартак жив і воював за свою свободу задовго до появи, паРаші, ***** та мокшей.Діло в звичці рабсіян все красти і привласнювати, тому і ім'я цього гладіатора, у багатьох асоціюється з цими **********.
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29.09.2021 12:46 Відповісти
или это красивая легенда. как и многое другое, выдуманное в рашковании. практика показывает, что в советских учебниках истории не было ни слова правды
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29.09.2021 13:09 Відповісти
Згадки про Спартака тягнуться ще з першого століття до н.е, включаючи середньовіччя, епоху Відродження і Просвітництва.Інша справа,що кацапи ії приміряли на себе,практично приватизувавши,напевно в часи кривавого терору більшовиків,або в сталіньску епоху.
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29.09.2021 18:50 Відповісти
К концу года в декларации чьей-то жены появится новый джип...
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29.09.2021 12:41 Відповісти
криво рог нынче в фаворе. "витрина Украины"
столицу не планируют переносить?
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29.09.2021 12:41 Відповісти
Зюзик выведе Спартак в Лигу чемпионів....Зюзики Зелемойские чемпионі мира уже Сьогодні
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29.09.2021 12:43 Відповісти
Молдавский Шериф в лиге чемпионов победил донецкий Шахтер а вчера мадридский Реал на его поле....,це винувата президентша Молдови Санду.... она не миллирдерша Ахметова...
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29.09.2021 12:47 Відповісти
мне б увидеть как на новом стадионе и под музыку,
ультрас собирается вломить 3,14юлину спортсмену Юзику!..
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29.09.2021 12:50 Відповісти
..ЗД..
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29.09.2021 13:41 Відповісти
жирной свинье не мешало бы немного побегать
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29.09.2021 12:52 Відповісти
Давайте порадіємо за жителів Кривого Рогу!
О підфартило людям!
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29.09.2021 12:53 Відповісти
 
 