СБУ обезвредила международную ОПГ, которая "продавала" украинских моряков на суда для перевозки нелегалов. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила деятельность международной преступной группировки в Николаевской области. Злоумышленники "вербовали" украинских моряков, которых потом заставляли работать на кораблях, доставляли нелегалов из Средней Азии в страны ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По оперативным данным, схему организовал гражданин Украины и его сообщник из Турецкой республики.

""Жертвами" злоумышленников в основном были жители южных областей, которые имели проблемы с разрешительными документами моряка. Им обещали высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за рубежом. Для подтверждения надежности "компании" сразу после "достижения договоренностей" морякам платили $ 3 тыс. аванса.

Впрочем, как оказывалось потом, местом работы этих моряков становились суда, которые "специализировались" на переправке нелегальных мигрантов из стран Средней Азии в ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за такие преступления в странах Евросоюза предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. И часть украинских моряков вместо больших заработков получила большие сроки заключения.

По данным следствия, сеть "вербовщиков", которые подыскивали моряков, насчитывала не менее 6 человек.

Организатор-иностранец за одного завербованного человека платил своему украинскому "партнеру" $7 тыс. Из них $3 тыс. - аванс моряку, а остальные распределялась между организатором-гражданином Украины и "вербовщиками".

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На счету группировки - пять "партий" украинцев за границу. Среди них по меньшей мере 5 человек арестованы в странах Евросоюза.



Фото: сайт СБУ

Оперативники спецподразделения СБУ в Николаевской области остановили двух завербованных лиц непосредственно перед отправкой за границу в помещении Николаевского международного аэропорта после прохождения пограничного контроля.

Сейчас один из организаторов и его сообщник-вербовщик задержаны. Извещены о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению преступной схемы проводилась совместно с СУ ГУ Нацполиции под процессуальным руководством Николаевской окружной прокуратуры.