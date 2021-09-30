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СБУ обезвредила международную ОПГ, которая "продавала" украинских моряков на суда для перевозки нелегалов. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила деятельность международной преступной группировки в Николаевской области. Злоумышленники "вербовали" украинских моряков, которых потом заставляли работать на кораблях, доставляли нелегалов из Средней Азии в страны ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По оперативным данным, схему организовал гражданин Украины и его сообщник из Турецкой республики.

""Жертвами" злоумышленников в основном были жители южных областей, которые имели проблемы с разрешительными документами моряка. Им обещали высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за рубежом. Для подтверждения надежности "компании" сразу после "достижения договоренностей" морякам платили $ 3 тыс. аванса.

СБУ обезвредила международную ОПГ, которая продавала украинских моряков на суда для перевозки нелегалов 01

Впрочем, как оказывалось потом, местом работы этих моряков становились суда, которые "специализировались" на переправке нелегальных мигрантов из стран Средней Азии в ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за такие преступления в странах Евросоюза предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. И часть украинских моряков вместо больших заработков получила большие сроки заключения.

По данным следствия, сеть "вербовщиков", которые подыскивали моряков, насчитывала не менее 6 человек.

Организатор-иностранец за одного завербованного человека платил своему украинскому "партнеру" $7 тыс. Из них $3 тыс. - аванс моряку, а остальные распределялась между организатором-гражданином Украины и "вербовщиками".

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На счету группировки - пять "партий" украинцев за границу. Среди них по меньшей мере 5 человек арестованы в странах Евросоюза.

СБУ обезвредила международную ОПГ, которая продавала украинских моряков на суда для перевозки нелегалов 02
Фото: сайт СБУ

Оперативники спецподразделения СБУ в Николаевской области остановили двух завербованных лиц непосредственно перед отправкой за границу в помещении Николаевского международного аэропорта после прохождения пограничного контроля.

Сейчас один из организаторов и его сообщник-вербовщик задержаны. Извещены о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению преступной схемы проводилась совместно с СУ ГУ Нацполиции под процессуальным руководством Николаевской окружной прокуратуры.

моряки (1079) правоохранительные органы (2970) СБУ (19916) силовики (2799) торговля людьми (273) вербовка (264)


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А если-бы делились с полиционэрами, так и дальше бандитствовали.
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30.09.2021 11:26 Ответить
Катер спустили на воду!

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30.09.2021 11:28 Ответить
це не "продаж" а рекрутинг...ті маракі самі хочуть
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30.09.2021 11:29 Ответить
 
 