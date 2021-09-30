СБУ знешкодила міжнародне ОЗУ, яке "продавало" українських моряків на судна для перевезення нелегалів. ФОТОрепортаж

СБУ викрила діяльність міжнародного злочинного угруповання в Миколаївській області. Зловмисники "вербували" українських моряків, яких потім змушували працювати на кораблях, доставляли нелегалів із Середньої Азії в країни ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За оперативними даними, схему організував громадянин України і його спільник з Турецької Республіки.

"Жертвами" зловмисників здебільшого були мешканці південних областей, які мали проблеми з дозвільними документами моряка. Їм обіцяли високооплачувану роботу на суднах далекого плавання за кордоном. Для підтвердження надійності "компанії" одразу після "досягнення домовленостей" морякам сплачували $3 тис. авансу.

Утім, як виявлялося потім, місцем роботи цих моряків ставали судна, які "спеціалізувалися" на переправленні нелегальних мігрантів з країн Середньої Азії до ЄС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за такі злочини в країнах Євросоюзу передбачено покарання до 20 років позбавлення волі. І частина українських моряків замість великих заробітків отримала великі терміни ув'язнення.

За даними слідства, мережа "вербувальників", які підшукували моряків, налічувала щонайменше 6 осіб.

Читайте також: Держреєстр моряків відібраний у рейдерів і повернений Мінінфраструктури. Повідомлено про підозру двом особам, - СБУ

Організатор-іноземець за одну завербовану особу сплачував своєму українському "партнеру" $7 тис. Із них $3 тис. – аванс моряку, а решта розподілялася між організатором-громадянином України та "вербувальниками".

На рахунку угруповання – п’ять "партій" українців за кордон. Серед них щонайменше 5 осіб ув’язнено в країнах Євросоюзу.



Фото: сайт СБУ

Оперативники спецпідрозділу СБУ в Миколаївській області зупинили двох завербованих осіб безпосередньо перед відправкою за кордон у приміщенні Миколаївського міжнародного аеропорту після проходження прикордонного контролю.

Наразі одного з організаторів та його спільника-вербувальника затримано. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Операція із викриття злочинної схеми проводилася спільно з СУ ГУ Нацполіції за процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури.