Держреєстр моряків відібраний у рейдерів і повернений Мінінфраструктури. Повідомлено про підозру двом особам, - СБУ

Кіберспеціалісти Служби безпеки України (СБУ) повернули з-під контролю третіх осіб Міністерству інфраструктури Державного реєстру документів моряків, зловмисники використовували його для корупційних схем.

Як повідомив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на брифінгу у вівторок, двом особам - посередникам агентств, які займалися наймом моряків, уже повідомлено про підозру. Зараз вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"СБУ разом з Офісом генпрокурора припинила одну з найбільш масштабних корупційних схем у нашій країні, яка полягала у вимаганні хабарів з українських моряків і була з'єднана з втручанням у державні ресурси і навіть захопленням останніх. Масштаби зазначеної схеми вражають: за попередніми оцінками, вони приносили організаторам понад $150 млн доходу на рік. Схема функціонувала багато років, потерпілими були десятки тисяч моряків", - сказав він.

Говорячи про те, коли запрацює реєстр в онлайн-форматі в повному обсязі, заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков зазначив, що ситуація - дуже складна і ще потрібен час.

"Що стосується головного питання, коли це запрацює прозоро в IT-форматі, зручному для моряків, нам ще потрібен час. Це дуже серйозна робота", - заявив він.

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За словами віце-прем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, новий реєстр буде перебувати повністю у власності держави. Вхід у нього буде здійснюватися за допомогою цифрового підпису, що унеможливить у майбутньому будь-які маніпуляції в цій сфері.

"Ми сподіваємося, що всі послуги, пов'язані з моряками, будуть запускатися вже спрощено на порталі "Дія" за всіма сучасними канонами надання державних публічних послуг європейськими країнами. На сьогодні завдання Мініцфри допомогти Мінінфраструктури зробити все, щоб новий реєстр був створений якомога швидше і публічні сервіси стали надаватися комплексно і якомога швидше", - зазначив Федоров.

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