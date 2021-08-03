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Новини
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Держреєстр моряків відібраний у рейдерів і повернений Мінінфраструктури. Повідомлено про підозру двом особам, - СБУ

Держреєстр моряків відібраний у рейдерів і повернений Мінінфраструктури. Повідомлено про підозру двом особам, - СБУ

Кіберспеціалісти Служби безпеки України (СБУ) повернули з-під контролю третіх осіб Міністерству інфраструктури Державного реєстру документів моряків, зловмисники використовували його для корупційних схем.

Як повідомив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на брифінгу у вівторок, двом особам - посередникам агентств, які займалися наймом моряків, уже повідомлено про підозру. Зараз вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"СБУ разом з Офісом генпрокурора припинила одну з найбільш масштабних корупційних схем у нашій країні, яка полягала у вимаганні хабарів з українських моряків і була з'єднана з втручанням у державні ресурси і навіть захопленням останніх. Масштаби зазначеної схеми вражають: за попередніми оцінками, вони приносили організаторам понад $150 млн доходу на рік. Схема функціонувала багато років, потерпілими були десятки тисяч моряків", - сказав він.

Говорячи про те, коли запрацює реєстр в онлайн-форматі в повному обсязі, заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков зазначив, що ситуація - дуже складна і ще потрібен час.

"Що стосується головного питання, коли це запрацює прозоро в IT-форматі, зручному для моряків, нам ще потрібен час. Це дуже серйозна робота", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виявлена злочинна схема оформлення документів для моряків за участю чиновників профільної Держслужби. Злочинці "заробляли" понад $150 млн на рік, - СБУ. ФОТОрепортаж

За словами віце-прем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, новий реєстр буде перебувати повністю у власності держави. Вхід у нього буде здійснюватися за допомогою цифрового підпису, що унеможливить у майбутньому будь-які маніпуляції в цій сфері.

"Ми сподіваємося, що всі послуги, пов'язані з моряками, будуть запускатися вже спрощено на порталі "Дія" за всіма сучасними канонами надання державних публічних послуг європейськими країнами. На сьогодні завдання Мініцфри допомогти Мінінфраструктури зробити все, щоб новий реєстр був створений якомога швидше і публічні сервіси стали надаватися комплексно і якомога швидше", - зазначив Федоров.

Також читайте: Малюська анонсував запуск нового держреєстру юросіб та ФОП

держреєстр (35) моряки (927) рейдерство (399) СБУ (12774) Мінінфраструктури (2060) Федоров Михайло (873)


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Топ коментарі
+5
Просто наведите порядок!!! Это ВОЗМОЖНО!!!!!! Прокуроры , Больницы, Судьи, Свалки, строительство!!!! ИТД !!!
ЭТО ВАША РАБОТА!!!
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03.08.2021 11:01
+5
Мне просто нечего комментировать. Даже мне, моряку- нечего. Понятно, что мне не смешно, этот кошмар тяготит давно и он вовсе не закончился, как мне очевидно! Вот поэтому: "Говоря о том, когда заработает реестр в онлайн-формате в полном объеме, замминистра инфраструктуры Юрий Васьков отметил, что ситуация - очень сложная и еще нужно время"(с)
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03.08.2021 11:02
+4
У нас нет государства, по сути. Минимальная пенсия 60 долларов, одновременно с чрезвычайно "заслуженными" ребятами, которые за работу в должности озолотили несколько своих поколений. Да, и это что, стало государству только известно? Где же были все "заслуженные контролеры", имя которым Легион? Бесполезных и бессмысленных паразитов на должностях. Их главная задача это обеспечение жизнедеятельности первых тел страны, заодно и своих друзей-олигархов. Пожелаем им удачи, они себя чувствуют превосходно и уверенно глядят в завтрашний день.
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03.08.2021 11:12
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Просто наведите порядок!!! Это ВОЗМОЖНО!!!!!! Прокуроры , Больницы, Судьи, Свалки, строительство!!!! ИТД !!!
ЭТО ВАША РАБОТА!!!
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03.08.2021 11:01 Відповісти
😮 Ви що, з глузду з'їхали???!!! Та кому той порядок треба??? У мутній воді легше ловити рибу! Не розумієте, щ цей бардак створений свідомо і є контрольованим владою?
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03.08.2021 11:10 Відповісти
Мне просто нечего комментировать. Даже мне, моряку- нечего. Понятно, что мне не смешно, этот кошмар тяготит давно и он вовсе не закончился, как мне очевидно! Вот поэтому: "Говоря о том, когда заработает реестр в онлайн-формате в полном объеме, замминистра инфраструктуры Юрий Васьков отметил, что ситуация - очень сложная и еще нужно время"(с)
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03.08.2021 11:02 Відповісти
У нас нет государства, по сути. Минимальная пенсия 60 долларов, одновременно с чрезвычайно "заслуженными" ребятами, которые за работу в должности озолотили несколько своих поколений. Да, и это что, стало государству только известно? Где же были все "заслуженные контролеры", имя которым Легион? Бесполезных и бессмысленных паразитов на должностях. Их главная задача это обеспечение жизнедеятельности первых тел страны, заодно и своих друзей-олигархов. Пожелаем им удачи, они себя чувствуют превосходно и уверенно глядят в завтрашний день.
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03.08.2021 11:12 Відповісти
В чем отличие между рейдерами и мининфраструктуры??????
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03.08.2021 11:05 Відповісти
Взятки будут брать, но возможно меньше. Я даже боюсь эту новость комментировать.
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03.08.2021 11:10 Відповісти
Отличие существенное: карманы рейдеров и карманы мининфраструктуры - это разные карманы.
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03.08.2021 11:12 Відповісти
И то и то крманы взяточников. В казну будет попадать мизер.
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03.08.2021 11:14 Відповісти
Именно. Взяточники разные, в этом и отличие.
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03.08.2021 11:16 Відповісти
При такому "цифровому бєспрєдєлє" зелені збираються перевести голосування на виборах в інтернет.
Самі ж намалюють що схочуть. І ніхто не зможе довести їхні махінації.
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03.08.2021 11:11 Відповісти
С учетом того что у нас все делают через жопу, то я так понял все будет в руках воровитых государственных менеджеров, которые просто повысят взятки в 2 раза
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03.08.2021 11:14 Відповісти
Просто вместо кучи агенств на потоки сели зеленые воры)))
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04.08.2021 00:20 Відповісти
 
 