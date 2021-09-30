Присоединение Беларуси к России - это выдумка "коллективного Запада", - Лукашенко
Захвативший власть Александр Лукашенко называет идею вхождения Беларуси в состав Российской Федерации выдумкой "коллективного Запада".
Об этом диктатор заявил в интервью CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это (присоединение Беларуси к России, - ред.) абсолютная глупость. Мы с Путиным достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного. Такой вопрос повестки дня не стоит вообще. Это выдумка "коллективного Запада", - заявил Лукашенко.
По его словам, Россия и Беларусь создали на западном направлении фактически единую армию, основой которой является белорусская армия.
"И в случае конфликта нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать", - добавил Лукашенко.
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"И в случае конфликта нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать", - добавил Лукашенко. Источник:
но и у вас совок во всей красе
что поделать . биомасса рулит
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Но тебя уж точно в этом числе нет и быть не может - ты любишь бульбофюрера и его папика - *****.
полное поглощение - вот итог твоих заигрываний с ****** и ненависти к свободе выбора белорусского народа... бульбофюрер потасканый...
Российский коллаборант Мураев стал гостем эфира на телеканале "Наш", владельцем которого он является, и выступил с резкой критикой в адрес заявления Кулебы. Мураев настолько возмутился резким формулировкам и угрозам в адрес Москвы, что назвал руководство Украины и лично Кулебу "обезьянами".
военною
мощью
не удержишь что создано ложью !
(пример - совок )
Надо больше населения заселять Сибирь, Крым ,Беларусь
Наши приСлуги олигархического Народа тоже хотели бы продать Украину уже ведут терки