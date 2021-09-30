Присоединение Беларуси к России - это выдумка "коллективного Запада", - Лукашенко

Захвативший власть Александр Лукашенко называет идею вхождения Беларуси в состав Российской Федерации выдумкой "коллективного Запада".

Об этом диктатор заявил в интервью CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это (присоединение Беларуси к России, - ред.) абсолютная глупость. Мы с Путиным достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного. Такой вопрос повестки дня не стоит вообще. Это выдумка "коллективного Запада", - заявил Лукашенко.

По его словам, Россия и Беларусь создали на западном направлении фактически единую армию, основой которой является белорусская армия.

"И в случае конфликта нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать", - добавил Лукашенко.

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