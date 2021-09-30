Приєднання Білорусі до Росії - це вигадка "колективного Заходу", - Лукашенко
Олександр Лукашенко, який захопив владу, називає ідею входження Білорусі до складу Російської Федерації вигадкою "колективного Заходу".
Про це диктатор заявив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Проте білоруська армія вже стала основою загального військового угруповання на західному напрямку.
"Це (приєднання Білорусі до Росії, - ред.) абсолютна дурість. Ми з Путіним досить розумні, щоб в рамках двох незалежних суверенних держав створити такий союз, який буде ще сильніше за унітарний. Таке питання порядку денного не стоїть взагалі. Це вигадка колективного Заходу", - заявив Лукашенко.
За його словами, Росія і Білорусь створили на західному напрямку фактично єдину армію, основою якої є білоруська армія.
"І в разі конфлікту нас вся західна частина збройних сил Росії буде підтримувати", - додав Лукашенко.
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"И в случае конфликта нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать", - добавил Лукашенко. Источник:
но и у вас совок во всей красе
что поделать . биомасса рулит
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Но тебя уж точно в этом числе нет и быть не может - ты любишь бульбофюрера и его папика - *****.
полное поглощение - вот итог твоих заигрываний с ****** и ненависти к свободе выбора белорусского народа... бульбофюрер потасканый...
Российский коллаборант Мураев стал гостем эфира на телеканале "Наш", владельцем которого он является, и выступил с резкой критикой в адрес заявления Кулебы. Мураев настолько возмутился резким формулировкам и угрозам в адрес Москвы, что назвал руководство Украины и лично Кулебу "обезьянами".
военною
мощью
не удержишь что создано ложью !
(пример - совок )
Надо больше населения заселять Сибирь, Крым ,Беларусь
Наши приСлуги олигархического Народа тоже хотели бы продать Украину уже ведут терки