Приєднання Білорусі до Росії - це вигадка "колективного Заходу", - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу, називає ідею входження Білорусі до складу Російської Федерації вигадкою "колективного Заходу".

Про це диктатор заявив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Проте білоруська армія вже стала основою загального військового угруповання на західному напрямку.

"Це (приєднання Білорусі до Росії, - ред.) абсолютна дурість. Ми з Путіним досить розумні, щоб в рамках двох незалежних суверенних держав створити такий союз, який буде ще сильніше за унітарний. Таке питання порядку денного не стоїть взагалі. Це вигадка колективного Заходу", - заявив Лукашенко.

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За його словами, Росія і Білорусь створили на західному напрямку фактично єдину армію, основою якої є білоруська армія.

"І в разі конфлікту нас вся західна частина збройних сил Росії буде підтримувати", - додав Лукашенко.