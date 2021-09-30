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Приєднання Білорусі до Росії - це вигадка "колективного Заходу", - Лукашенко

Приєднання Білорусі до Росії - це вигадка

Олександр Лукашенко, який захопив владу, називає ідею входження Білорусі до складу Російської Федерації вигадкою "колективного Заходу".

Про це диктатор заявив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Проте білоруська армія вже стала основою загального військового угруповання на західному напрямку.

"Це (приєднання Білорусі до Росії, - ред.) абсолютна дурість. Ми з Путіним досить розумні, щоб в рамках двох незалежних суверенних держав створити такий союз, який буде ще сильніше за унітарний. Таке питання порядку денного не стоїть взагалі. Це вигадка колективного Заходу", - заявив Лукашенко.

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За його словами, Росія і Білорусь створили на західному напрямку фактично єдину армію, основою якої є білоруська армія.

"І в разі конфлікту нас вся західна частина збройних сил Росії буде підтримувати", - додав Лукашенко.

Автор: 

Білорусь (7938) Лукашенко Олександр (2655)


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Топ коментарі
+8
Бредни губернатора белоруской области.
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30.09.2021 17:38
+7
"Лукашенко называет идею вхождения Беларуси в состав Российской Федерации выдумкой " - правильно . Беларусь и не выходила из Союза
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30.09.2021 17:34
+6
Брехливый совок.
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30.09.2021 17:26
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Брехливый совок.
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30.09.2021 17:26 Відповісти
Россия и Беларусь создали на западном направлении фактически единую армию, основой которой является белорусская армия.

"И в случае конфликта нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать", - добавил Лукашенко. Источник:
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30.09.2021 17:31 Відповісти
Разорваную жопу поддерживать без шансов на успех.
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30.09.2021 17:40 Відповісти
крутиться як воша на гребінці
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30.09.2021 17:40 Відповісти
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30.09.2021 18:51 Відповісти
Как обычно, по хитросделанному приплёл расейские хотелки по присоединению, некоему "коллективному Западу". Старый аферист
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30.09.2021 17:30 Відповісти
І та створена ними армія то для України, а не для НАТО. Зато у вас айтішник герой.
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30.09.2021 17:32 Відповісти
"Лукашенко называет идею вхождения Беларуси в состав Российской Федерации выдумкой " - правильно . Беларусь и не выходила из Союза
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30.09.2021 17:34 Відповісти
это не позорище . это предательство
но и у вас совок во всей красе
что поделать . биомасса рулит
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30.09.2021 19:39 Відповісти
Около 50 человек задержали в Беларуси за комменты в соцсетях к новости об убийстве КГБ-шника
Источник:
Но тебя уж точно в этом числе нет и быть не может - ты любишь бульбофюрера и его папика - *****.
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30.09.2021 20:11 Відповісти
да у тебя из рашкиной *опы одни усы наруже остались !!! какое уж там присоединение? что ты!!!)))
полное поглощение - вот итог твоих заигрываний с ****** и ненависти к свободе выбора белорусского народа... бульбофюрер потасканый...
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30.09.2021 17:36 Відповісти
Бредни губернатора белоруской области.
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30.09.2021 17:38 Відповісти
и.о. губернатора, если точнее
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30.09.2021 18:52 Відповісти
Российский коллаборант Мураев, во время войны, снова безнаказанно назвал "обезьяной" Кулебу после заявления главы МИД в адрес России. Мураев возмутился резкими формулировками и угрозам Кулебы в адрес Москвы.

Российский коллаборант Мураев стал гостем эфира на телеканале "Наш", владельцем которого он является, и выступил с резкой критикой в адрес заявления Кулебы. Мураев настолько возмутился резким формулировкам и угрозам в адрес Москвы, что назвал руководство Украины и лично Кулебу "обезьянами".
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30.09.2021 17:42 Відповісти
Теперь Лукашенко не президент, а начальник беларуской губернии. Идиот
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30.09.2021 17:56 Відповісти
Державний суверенітет у складі РФ, чи як? Це щось нове. Мабуть так само як Чечня.
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30.09.2021 18:00 Відповісти
Это примерно, как если бы человек наложил полные портки говна и от него за километр смердело, но при этом он упорно всем твердил, что он не обосрался и это всё выдумки завистников и врагов. Так и Лука.
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30.09.2021 18:01 Відповісти
Ну, тут он умеет. Наехал по заданию на Украину, выпросил денюжку, и опять дал леща😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁Там их ресурсы захлебываются, когда ж Белорусский округ в РФ войдет😁😁😁😁😁
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30.09.2021 18:10 Відповісти
плешивый ************
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30.09.2021 18:40 Відповісти
Во время второй мировой существовал так называемый " Протекторат Богемии и Моравии" ( на месте Чехословакии) или Генерал- губернаторство ( на месте Польши) Но их принадлежность фашистской Германии не вызывала сомнений. Если до последних выборов в Минске, Лука еще был в роли главы "независимой Словакии" 1939 - 1945, то теперь уже он уже "президент Протектората Богемии и Моравии" ( В те времена таковым фейком был Эмиль Гаха при наличии при нем рейхспротектора ( куратора) Еще немного и Беларусь превратится в Генерал губернаторство "третьего РЫМА, а потом в простую провинцию. Кстати тогда Рашен империя вспомнит что при образовании СССР, Гомельская и Витебская обл. были в составе РФ. ( своего рода Судеты)
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30.09.2021 19:12 Відповісти
никакою
военною
мощью
не удержишь что создано ложью !

(пример - совок )
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30.09.2021 19:24 Відповісти
Та вони обидва йо..... і!
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30.09.2021 20:08 Відповісти
вот это луку накрыло не по децки .
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30.09.2021 21:23 Відповісти
PO konstituciji raski dolzen byt referendum jesli sozdat sojuz dvux stran.Takze i Belorus dolzni provesti referendum
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30.09.2021 21:27 Відповісти
-Так це ж не кайдани, а золоті браслети,- радісно промовив придуркуватий раб пильно оглядаючи "подарунок" зажерливого сусіда.
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01.10.2021 01:13 Відповісти
В Китае запретили аборты...
Надо больше населения заселять Сибирь, Крым ,Беларусь
Наши приСлуги олигархического Народа тоже хотели бы продать Украину уже ведут терки
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01.10.2021 03:01 Відповісти
Ну,Женя,Ви й відкрили "секрет". Одному із "слуг" постійно хочеться заглянути в очі *****, другий,ще коли навіть не встиг сісти у крісло прем"єра почав волати про те,що в Крим потрібно обов"язково подати воду по ПКК, ібо там проживають українці і страждають без дніпровської води, треті "здають" держтаємниці навіть не виходячи із ОПи Президента і ще,ще,ще (прикладів-тьма!). А Ви-Хотели бы продать...Продали б уже давно, якби не шалений опір українського суспільства.
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01.10.2021 10:12 Відповісти
Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде і уже не залежить ні від путлера ні від бацьки . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану.
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01.10.2021 11:01 Відповісти
 
 