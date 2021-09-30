"Кузня на Рыбальском" передала ВМС артиллерийский бронированный катер. ФОТОрепортаж
Состоялся спуск на воду малого бронированного артиллерийского катера проекта 58155 "МБАК", построенного "Кузней на Рыбальском" для ВМС Украины в рамках Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники для укрепления морских границ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Присутствовавший на церемонии экс-секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что катер строился в невероятно тяжелых условиях репрессий против последнего оборонного предприятия, способного производить технику для военно-морских сил.
"Предприятию блокируют счета, по сфабрикованным делам за решетку бросили его директора Валерия Шандру и боевого генерала Игоря Павловского", - сказал Турчинов, добавив, что цинизм власти заключается в том, что корабли, которые фигурируют в заказных делах, участвовали в последнем параде, демонстрируя мощь наших Вооруженных Сил.
"Но, несмотря на репрессии и провокации, "Кузня" продолжает выпускать важную для обороны страны продукцию. Президенты, правительства меняются, а "Кузня на Рыбальском" и в дальнейшем будет работать, укрепляя военный потенциал Украины", - резюмировал экс-секретарь СНБО Украины.
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энергетики мы
Поцарапать фрегат с полкабельтова, наверное, смогут, но любой фрегат их утопит с расстояния куда больше мили.
О чем спорим, мореманы? Ну не предназначены эти бронекатера для борьбы с фрегатами. Ну, не совсем же украинские адмиралы дураки!
прямая из задача естественно не фрегаты. но во время ВМВ на тихом океане была одна подводная лодка. капитана не помню - не суть важно
так вот. он (капитан) приволок на лодку установку "эрэсов" и попросил ее прикрутить к палубе
после этого он специализировался на том что разрушал с ее помощь. базы японцев на побережье сахалина и китая. стал героем весь экипаж.
я к чему - в ходе боевых действий бывает что и весельный ял становится причиной потопления авианосца.
А вот плавучую ракетную установку на базе катера могут и не заметить...
Задача Украины на этапе восстановления своего флота - собственные проекты ракетных катеров с оснащением их ракетным оружием собственного производства. Да, это не простая задача, но ее нужно решать. Это, как минимум, позволит сравнительно малыми затратами решить проблемму защиты нашей прибрежной зоны.
25 вуз.
Шнельбот с него как с говна пуля
Якщо для того, щоб наша промисловість почала випускати Нептун, Вільху, Стугну, треба віддати ці підприємства у власність Петра Олексійовича, то я за. Але не треба завантажувати свої заводи марними замовленнями, тільки тому, що ті заводи його
Швидкість: 25 вуз.
Навіть не знаю, що зенаступніки можуть сказати з цього приводу, не кажучи вже про папєрєднікв...
в условиях открытого конфликта катер тут же накроют...даже если пусковую поставить на него ракетную...
замаскировать не получится...