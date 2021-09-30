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"Кузня на Рыбальском" передала ВМС артиллерийский бронированный катер. ФОТОрепортаж

Состоялся спуск на воду малого бронированного артиллерийского катера проекта 58155 "МБАК", построенного "Кузней на Рыбальском" для ВМС Украины в рамках Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники для укрепления морских границ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Присутствовавший на церемонии экс-секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что катер строился в невероятно тяжелых условиях репрессий против последнего оборонного предприятия, способного производить технику для военно-морских сил.

"Предприятию блокируют счета, по сфабрикованным делам за решетку бросили его директора Валерия Шандру и боевого генерала Игоря Павловского", - сказал Турчинов, добавив, что цинизм власти заключается в том, что корабли, которые фигурируют в заказных делах, участвовали в последнем параде, демонстрируя мощь наших Вооруженных Сил.

Также читайте: Турчинов рассказал об истинной цели власти во время "борьбы с олигархами"

"Но, несмотря на репрессии и провокации, "Кузня" продолжает выпускать важную для обороны страны продукцию. Президенты, правительства меняются, а "Кузня на Рыбальском" и в дальнейшем будет работать, укрепляя военный потенциал Украины", - резюмировал экс-секретарь СНБО Украины.

Кузня на Рыбальском передала ВМС артиллерийский бронированный катер 01
Кузня на Рыбальском передала ВМС артиллерийский бронированный катер 02
Кузня на Рыбальском передала ВМС артиллерийский бронированный катер 03
Кузня на Рыбальском передала ВМС артиллерийский бронированный катер 04
Кузня на Рыбальском передала ВМС артиллерийский бронированный катер 05

Автор: 

ВМС (1470) оборона (5212) Турчинов Александр (3336)


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Топ комментарии
+56
Аве,пастор.
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30.09.2021 18:03
+47
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30.09.2021 18:08
+33
Браво , пане Турчинов 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙁
Собаки гавкають , а караван іде 😏
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30.09.2021 18:09
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Маслопуп?
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30.09.2021 19:16 Ответить
угу

энергетики мы
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30.09.2021 19:19 Ответить
Ооооо БЧ-7
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30.09.2021 19:25 Ответить
теперь по скорости фрегата (без боекомплекта на полном ходу 28 узлов) и катера (28 узлов в полной выкладке) - как вы коллега считаете, сможет ли причинить ущерб фрегату три катера "гюрза" которые подойдут ну например на расстояние пол кабельтова?
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30.09.2021 19:11 Ответить
"Вооружение катера проекта 58155 составляют два дистанционных боевых модуля БМ-5М.01 «Катран-М» (морской вариант модуля БМ-3 «Штурм»). В состав боевого модуля входит 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, 7,62-мм пулемёт, 30-мм гранатомёт КБА-117 и две установки ПТРК «Барьер»".
Поцарапать фрегат с полкабельтова, наверное, смогут, но любой фрегат их утопит с расстояния куда больше мили.
О чем спорим, мореманы? Ну не предназначены эти бронекатера для борьбы с фрегатами. Ну, не совсем же украинские адмиралы дураки!
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30.09.2021 19:26 Ответить
утопит. если увидит. цель малоразмерная, скоростная.
прямая из задача естественно не фрегаты. но во время ВМВ на тихом океане была одна подводная лодка. капитана не помню - не суть важно
так вот. он (капитан) приволок на лодку установку "эрэсов" и попросил ее прикрутить к палубе
после этого он специализировался на том что разрушал с ее помощь. базы японцев на побережье сахалина и китая. стал героем весь экипаж.
я к чему - в ходе боевых действий бывает что и весельный ял становится причиной потопления авианосца.
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30.09.2021 19:31 Ответить
На такое расстояние они не подойдут...потопят раньше...
А вот плавучую ракетную установку на базе катера могут и не заметить...
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03.10.2021 20:21 Ответить
кретин, ты двумя постами выше брехал, что современные фрегаты в разы более скоростные, чем катер Гюрза-М, так вот, неуч, повторюсь - американский фрегат типа Оливер Хазард Перри имеет скорость 29 узлов, наш Гюрза-М - 28-30 узлов. Современные финские ракетные катера типа Hamina (несут четыре противокорабельные ракеты RBS-15 Mk.3 и пушечное вооружение) развивают максимальную скорость - 30 узлов.

Задача Украины на этапе восстановления своего флота - собственные проекты ракетных катеров с оснащением их ракетным оружием собственного производства. Да, это не простая задача, но ее нужно решать. Это, как минимум, позволит сравнительно малыми затратами решить проблемму защиты нашей прибрежной зоны.

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30.09.2021 19:35 Ответить
Швидкість:
25 вуз.

Шнельбот с него как с говна пуля
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30.09.2021 19:04 Ответить
А в чому проблема? Якби "Кузня на рибальському" отримала державне замовлення на кращий корабель, та отримала гроші, то збудували б залюбки.
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30.09.2021 20:54 Ответить
Проблема в том, что они не умеют делать даже герметичные переборки на катерах. Владельцы предприятия и другие лица осуществили на самом деле state capture. И должны понести ответственность, а не наживаться на нашей оборонке, втюхивая нам говнище никуда не годное по всем фронтам - начиная с заводика патронного, из станков 19 века, что открывал Аваков, медицинских автомобилей из китайского дерьма, по цене лексусов и заканчивая этими катерами
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30.09.2021 21:03 Ответить
А чем плохи мед автомобили, служат уже скоро как 5 лет. Особых нареканий не слышно. И по цене не понятно. Приведите цифры, почём их поставили, и сколько стоят супер-пупер аналоги.
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30.09.2021 22:35 Ответить
Помрійте!
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30.09.2021 21:29 Ответить
Ты все правильно сказал, но...один в море не воин...Как бы это не было оскорбительно для окружающих....😀
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30.09.2021 19:12 Ответить
Ви вірно написали: "действовала итальянская флотилия малых торпедных катеров". А де ж у даному випадку торпеди, чи ракети? Чисто бабло відмито!
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30.09.2021 21:27 Ответить
А сравним ТТХ немецких Schnellboot и и этих катеров. Водоизмещение Schnellboot до 100т МБАК-54т , скорость Schnellboot 45 узлов МБАК-25 узлов, Schnellboot имел 2 торпедных аппарата 533мм мощность взрывчатки в одной торпеде до 500-600 кг в тротиловом эквиваленте, а на борту было 4 таких торпеды. Сколько не лепи из моськи слона, но эти МБАК во всём проигрывают немецким катерам 80 летней давности
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30.09.2021 23:01 Ответить
Смешно сравнивать катера с разными задачами ... Шнельбот это узкоспециализированный торпедный катер, единственная задача которого произвести торпедную атаку и уйти, позже шнельботы получили возможность постановки минных заграждений, но все-равно главной их задачей всегда была торпедная атака. Именно поэтому у них скорость была 32-44 узла, в зависимости от модели и года выпуска. У МБАК проекта 58155 задачи намного более широкие: МБАК проекта 58155 предназначен для несения боевой вахты в прибережний морской полосе. В перечень задачи входят: патрулирование, охрана водных рубежей, борьба с малорозмирними судами противника, защита береговых стационарных и плавучих гидротехнических объектов и сооружений, содействие десантных и Пограничный группам, обеспечения безопасности мореплавания, а также содействие в проведении разведки, доставки, снабжения. Поэтому скорость в 44 узла этому катеру ни к чему, это рабочая лошадка с достаточно широким спектром задач с пушечным вооружением (2 корабельных арткомплекса 30мм), двумя ракетными комплексами Барьер, на борту имеется также ПЗРК и пулемет 7.62, МБАК также имеет возможность постановки минных заграждений. Чтобы выйти на строительство ракетных катеров, несущих противокорабельные ракетные комплексы, нужно было сначала научиться производить такие катера, как МБАК, получить опыт, т.к. при "совке" ракетные катера разрабатывались в КБ Алмаз (Ленинград), а производились они только в Рашке - в Ленинграде, Хабаровске, Рыбинске и Ярославле. Поэтому те, кто кидается калом в украинские проекты МБАК, либо ничерта в этом не соображают, либо делают это умышленно, участвуя таким образом в кацапской информационной атаке на украинское кораблестроение.
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01.10.2021 00:14 Ответить
Абсолютно согласен, на сегодняшний день даже такие прекрасные корабли как Шнельбот уже устарели. Учиться строить корабли надо, но является ли постройка флота для нас сейчас первоочередной задачей, ну серьёзно, мы можем построить в обозримом будущем флот ,способный воевать с РФ ? Может стоит сейчас сосредоточиться на Нептуне, Ольхе, Громе, а флот это дело будущих поколений
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01.10.2021 01:20 Ответить
шановний пане стратег і принижувач нашого флоту і вихваляння кацапського. Такі катери потрібні Україні ще були в 2014 році і особливо для противаги в Азовському морі, яке потихому окупувала Парашія своїми ще меншими судами, бо великим там робити нічого. А ще у мене до Вас запитання: " а на якому підприємству в Україні можна побудувати більші кораблі, на "95 кварталі" чи бенівських феросплавах?
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01.10.2021 15:35 Ответить
Пан ура-патріот, можна бути схожими на московитів і розповідати байки про "аналогов нет". А можна реально оцінювати бойовий потенціал сторін. Призначення МБАК охорона узбережжя від дівесантов і підтримка десантних операцій. Перше можна зробити наземними силами, а десантних операцій я не уявляю, в умовах морськой і повітряной переваги супротивника
Якщо для того, щоб наша промисловість почала випускати Нептун, Вільху, Стугну, треба віддати ці підприємства у власність Петра Олексійовича, то я за. Але не треба завантажувати свої заводи марними замовленнями, тільки тому, що ті заводи його
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01.10.2021 18:05 Ответить
І жодного представника від "миролюбної" Вави. Нахріна йому те озброєння? Воно тільки заважає "мир" запроватити.
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30.09.2021 18:40 Ответить
Цікавий носовий якір. Принцип якіра Холла.
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30.09.2021 18:45 Ответить
Так это и ест якорь Холла, чистейшей воды.
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30.09.2021 18:48 Ответить
Ты же понимаешь, что этот якорь Матросова- просто вариация якоря Холла.
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30.09.2021 18:49 Ответить
Это такой же бронированный катер какой кацапы во время инцидента в Керченском проливе пробили из мелкокалиберной (судя по размеру дырки) пушки?
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30.09.2021 18:51 Ответить
the opinion of russian asshole doesn't interest us
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30.09.2021 18:56 Ответить
Каки таки кацапы? Свинособаки?
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30.09.2021 18:57 Ответить
стреляли в вертолета.. там стандартная 30 мм пушка.. и если она мелкокалиберная, то ты балбес..
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30.09.2021 19:23 Ответить
Вон і є "мелкокалиберная", а яка ЩЕ? 30 мм, говорять самі за себе.
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05.10.2021 01:43 Ответить
Москітний бронєкарбас....
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30.09.2021 18:54 Ответить
пукин *****!
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30.09.2021 18:58 Ответить
Та хіба ж він один такий...
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30.09.2021 19:29 Ответить
Опять зебилам насрал порох в штаны
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30.09.2021 18:55 Ответить
Зачем на них тратить государственные средства?
Швидкість: 25 вуз.
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30.09.2021 19:02 Ответить
Ясно що це не торпедний 45 вузлів. А за ким на ньому ганятись?
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30.09.2021 19:14 Ответить
Ну вы как малый ребенок....Государственные деньги можно тратить на все！...Это же четвертый закон Ньютона.....😀
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30.09.2021 19:16 Ответить
Опять же, а задачи какие? За Оливером Перри гоняться? Или за куда менее скоростными целями? И да, в лихую торпедную атаку на вражеский конвой этот катер не выйдет. Это и не планируется.
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30.09.2021 19:17 Ответить
Перший бронєкарбас цієї серії ("Гюрза-М") було з гідністю закладено ще 2012-го року.

Навіть не знаю, що зенаступніки можуть сказати з цього приводу, не кажучи вже про папєрєднікв...
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30.09.2021 19:34 Ответить
ты дежурный дурачок сегодня на ветке?..
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30.09.2021 19:28 Ответить
Это пригожинская свинособачонка гавкает
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30.09.2021 19:48 Ответить
неуч, в будку!
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30.09.2021 19:53 Ответить
Я вас, лядей рентгеном вижу ,рашистских подонков
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30.09.2021 20:35 Ответить
Eduard Sobkoff - він якось заявив "Я сторонник ЮВТ"
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30.09.2021 19:57 Ответить
Вот если бы его корпус покрыть радиопоглощающим композитом, то да.
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30.09.2021 19:47 Ответить
А вы не строили корветы на Николаевском Черноморском заводе? Господам олигархам не выгодно? Только блошиный флот выгоден
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30.09.2021 20:47 Ответить
А чем наполнять корвет?
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30.09.2021 23:43 Ответить
Обосрал Порох вашу сраную Новоросссию и РАБссию плешивую.,причем почти голыми руками...паскуды Мавзолейные... и это есть Историтческий факт...потому и воете вонючей пастью и голосом Ольги ********** Рыбальский не Рыбальский и и прочие Свинарчуки вам В дупло...Депилы....
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30.09.2021 20:59 Ответить
Ці кораблі - гордість нашого флоту. Хто проти, той зебіл. Аве Пастор.
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30.09.2021 21:06 Ответить
Це наша москітна гордість!
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30.09.2021 23:20 Ответить
Це тихохідна плаваюча мішень (станом на сьогодні)! Най Турчинов з Петром на такий катер власних діток посадять і з х*йлом воювать! Ні озброєння толком, ні швидкості. Реально - бабло в карман! А помирать - то дітям інших батьків!
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30.09.2021 21:19 Ответить
Любой корабль, или катер в акватории Черного и Азовского морей плавающая мишень.
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30.09.2021 23:44 Ответить
Корабли, мухобойки бесполезные..
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30.09.2021 21:25 Ответить
Читайте в интернете, характеристики и для чего предназначены, а не троллить в угоду оккупантам, которые желают, чтобы у нас вообще ничего не было.
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30.09.2021 22:13 Ответить
А за всіма тими гібридно-переможними угодами у нас тільтки мухобойки можуть бути - щоб не дратувати братніх агресорів?
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30.09.2021 23:24 Ответить
Гитлер даже будучи связан Версальским договором, сумел построить карманные линкоры, которые не подпадали под ограничения договора. И эти линкоры даже в одиночку, топили полноразмерные английские линкоры. А эти катера меньше яхты Медведчука
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01.10.2021 18:20 Ответить
во ЗЕ-ботошобла Подоляцкая налетела, как шавки на катера кидаются... Но на морском параде в Одессе, на День Независимости, почему-то эти катера присутствовали, да, те самые, про которые ЗЕленая шваль уже который год вякает, что они, мол не такие... ЗЕленая шобла не хочет развивать свое производство, им не нужен украинский флот, у них задача отогнать бабло за рубеж, откаты положить в офшоры в Оманах и Катарах ... Поэтому сейчас покупаются в три дорога в Чехии советские снаряды к гаубицам через чешскую фирму, связанную с Московией, в Турции в этом году заказан корвет Вопрос - а почему этот корвет не строится на Николаевском судостроительном заводе? Почему государство тратит валюту, отгоняя ее за бугор, а не развивает свое производство, как это делали с 2014 по 2019 г.? Ответ прост - свое производство не предполагает откаты в Оманские офшоры ... именно поэтому "конец эпохи бедности" уже наступил... у ЗЕленого клоуна и его шоблы, которые кормят иностранного производителя, когда наша оборонка уже третий год сидит без заказов и нормального финансирования...
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30.09.2021 22:15 Ответить
Більше подібний на туристичний катер.
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01.10.2021 00:26 Ответить
Нормальный катер для прибереговых боевых действий..В ВМВ,ЧФ большие корабли частенько терял и ограничивал их применение,а вся тяжесть морских операций ложилась на малый флот:-торпедные катера, МО-4,тральшики,десантные баржи, и.т.п...
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01.10.2021 10:25 Ответить
Читаю срач и диву даюсь. Катера построены для охраны государственной границы!!! Кто вам сказал, что это ударный флот? Нахрена пограничному катеру балистические ракеты??? Хорош в Ворлд оф Воршипс на форуме бацать! Займитесь каждый своим делом и будет вам счастье!!!
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01.10.2021 02:53 Ответить
Алё, какая охрана границ, мы в состоянии войны с 2014 года. Агрессор клал на наши границы и каждый корабль выходящий в море может стать целью. Если строить флот то системно, выработав доктрину и определив круг задач, а эти катера это распил бабла под оборонный заказ
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01.10.2021 18:26 Ответить
Купите глобус.
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03.10.2021 02:21 Ответить
ЕЩЕ ОДИН НОЖ В ДРЯХЛОЕ ТЕЛО РОССИИ !)
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01.10.2021 10:04 Ответить
Лише один "олігарх" не вложив гроші в прибутковий аптечний бізнес, газовий, або обленерго, а будував катери, випускав санітарні машини для військових, автобуси для країни..., але вімнєйшій нарід послухався кацапських пропагандистів і щирих українців, яких Порошенко видавив з України і тих держпідприємств, звідки вони висмоктували останнє (підприємства стали приносити прибуток, податки в бюджет, роботі місця...), нарід своїми руками і тупими мізками зруйнував завод "Богдан" і направляє свої бюджетні кошти на закупку кацапських ПАЗ, ГАЗЕЛЬ, білоруських МАЗ і там створює робочі місця і відчисляє туди прибутки в бюджет. Донищують єдиний завод, який мав змогу будувати кораблі, катери і почав замовлювати їх в Турції, Франції.... А через рік, коли все здорожчає ще в рази, будуть безробітні, будуть волати, що їх "кинули". Та ви себе самі дурні кинули.
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01.10.2021 14:56 Ответить
Нахрен он нужен если это не минидестроер без ракет и не на крылышках... И без противорадарного покрытия стелз
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02.10.2021 22:55 Ответить
что б такие поцы как ты - вопросы кацапские не задавали....
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03.10.2021 19:56 Ответить
https://natribu.org/ua/ туда
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03.10.2021 20:15 Ответить
- Да-а... Твоими бы устами, да на х@й пойти....
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03.10.2021 21:21 Ответить
БРАВО ПАСТОР.... ПОРА ВОЗВРАЩАТЬ ВЛАСТЬ,,,,,,,,
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03.10.2021 19:56 Ответить
С у четом расстояний тут явно напрашивается морской байрактар с кучей малых бпла разведки..ну и дроны камикадзе...
в условиях открытого конфликта катер тут же накроют...даже если пусковую поставить на него ракетную...
замаскировать не получится...
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03.10.2021 21:01 Ответить
На воду спустили, но в армию так и не поставили до сих пор. Специально Зеленые тормозят испытания.
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21.01.2022 13:30 Ответить
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