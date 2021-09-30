"Кузня на Рыбальском" передала ВМС артиллерийский бронированный катер. ФОТОрепортаж

Состоялся спуск на воду малого бронированного артиллерийского катера проекта 58155 "МБАК", построенного "Кузней на Рыбальском" для ВМС Украины в рамках Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники для укрепления морских границ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Присутствовавший на церемонии экс-секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что катер строился в невероятно тяжелых условиях репрессий против последнего оборонного предприятия, способного производить технику для военно-морских сил.

"Предприятию блокируют счета, по сфабрикованным делам за решетку бросили его директора Валерия Шандру и боевого генерала Игоря Павловского", - сказал Турчинов, добавив, что цинизм власти заключается в том, что корабли, которые фигурируют в заказных делах, участвовали в последнем параде, демонстрируя мощь наших Вооруженных Сил.

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"Но, несмотря на репрессии и провокации, "Кузня" продолжает выпускать важную для обороны страны продукцию. Президенты, правительства меняются, а "Кузня на Рыбальском" и в дальнейшем будет работать, укрепляя военный потенциал Украины", - резюмировал экс-секретарь СНБО Украины.









