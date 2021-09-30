"Кузня на Рибальському" передала ВМС артилерійський броньований катер. ФОТОрепортаж

Відбувся спуск на воду малого броньованого артилерійського катера проєкту 58155 "МБАК", побудованого "Кузня на Рибальському" для ВМС України в межах Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки для зміцнення морських кордонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Присутній на церемонії екс-секретар РНБО Олександр Турчинов зазначив, що катер будувався в неймовірно важких умовах репресій проти останнього оборонного підприємства, здатного виготовляти техніку для військово-морських сил.

"Підприємству блокують рахунки, за сфабрикованими справами за ґрати кинули його директора Валерія Шандру та бойового генерала Ігоря Павловського", – сказав Турчинов, додавши, що цинізм влади полягає в тому, що кораблі, які фігурують в замовних справах, брали участь в останньому параді, демонструючи потужність наших Збройних Сил.

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"Але незважаючи на репресії і провокації, "Кузня" продовжує випускати важливу для оборони країни продукцію. Президенти, уряди змінюються а "Кузня на Рибальському" і надалі буде працювати, зміцнюючи військовий потенціал України!", – резюмував екссекретар РНБО України.









