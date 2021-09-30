"Кузня на Рибальському" передала ВМС артилерійський броньований катер. ФОТОрепортаж
Відбувся спуск на воду малого броньованого артилерійського катера проєкту 58155 "МБАК", побудованого "Кузня на Рибальському" для ВМС України в межах Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки для зміцнення морських кордонів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Присутній на церемонії екс-секретар РНБО Олександр Турчинов зазначив, що катер будувався в неймовірно важких умовах репресій проти останнього оборонного підприємства, здатного виготовляти техніку для військово-морських сил.
"Підприємству блокують рахунки, за сфабрикованими справами за ґрати кинули його директора Валерія Шандру та бойового генерала Ігоря Павловського", – сказав Турчинов, додавши, що цинізм влади полягає в тому, що кораблі, які фігурують в замовних справах, брали участь в останньому параді, демонструючи потужність наших Збройних Сил.
"Але незважаючи на репресії і провокації, "Кузня" продовжує випускати важливу для оборони країни продукцію. Президенти, уряди змінюються а "Кузня на Рибальському" і надалі буде працювати, зміцнюючи військовий потенціал України!", – резюмував екссекретар РНБО України.
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энергетики мы
Поцарапать фрегат с полкабельтова, наверное, смогут, но любой фрегат их утопит с расстояния куда больше мили.
О чем спорим, мореманы? Ну не предназначены эти бронекатера для борьбы с фрегатами. Ну, не совсем же украинские адмиралы дураки!
прямая из задача естественно не фрегаты. но во время ВМВ на тихом океане была одна подводная лодка. капитана не помню - не суть важно
так вот. он (капитан) приволок на лодку установку "эрэсов" и попросил ее прикрутить к палубе
после этого он специализировался на том что разрушал с ее помощь. базы японцев на побережье сахалина и китая. стал героем весь экипаж.
я к чему - в ходе боевых действий бывает что и весельный ял становится причиной потопления авианосца.
А вот плавучую ракетную установку на базе катера могут и не заметить...
Задача Украины на этапе восстановления своего флота - собственные проекты ракетных катеров с оснащением их ракетным оружием собственного производства. Да, это не простая задача, но ее нужно решать. Это, как минимум, позволит сравнительно малыми затратами решить проблемму защиты нашей прибрежной зоны.
25 вуз.
Шнельбот с него как с говна пуля
Якщо для того, щоб наша промисловість почала випускати Нептун, Вільху, Стугну, треба віддати ці підприємства у власність Петра Олексійовича, то я за. Але не треба завантажувати свої заводи марними замовленнями, тільки тому, що ті заводи його
Швидкість: 25 вуз.
Навіть не знаю, що зенаступніки можуть сказати з цього приводу, не кажучи вже про папєрєднікв...
в условиях открытого конфликта катер тут же накроют...даже если пусковую поставить на него ракетную...
замаскировать не получится...