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"Кузня на Рибальському" передала ВМС артилерійський броньований катер. ФОТОрепортаж

Відбувся спуск на воду малого броньованого артилерійського катера проєкту 58155 "МБАК", побудованого "Кузня на Рибальському" для ВМС України в межах Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки для зміцнення морських кордонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Присутній на церемонії екс-секретар РНБО Олександр Турчинов зазначив, що катер будувався в неймовірно важких умовах репресій проти останнього оборонного підприємства, здатного виготовляти техніку для військово-морських сил.

"Підприємству блокують рахунки, за сфабрикованими справами за ґрати кинули його директора Валерія Шандру та бойового генерала Ігоря Павловського", – сказав Турчинов, додавши, що цинізм влади полягає в тому, що кораблі, які фігурують в замовних справах, брали участь в останньому параді, демонструючи потужність наших Збройних Сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов розповів про справжню мету влади під час "боротьби з олігархами"

"Але незважаючи на репресії і провокації, "Кузня" продовжує випускати важливу для оборони країни продукцію. Президенти, уряди змінюються а "Кузня на Рибальському" і надалі буде працювати, зміцнюючи військовий потенціал України!", – резюмував екссекретар РНБО України.

Кузня на Рибальському передала ВМС артилерійський броньований катер 01
Кузня на Рибальському передала ВМС артилерійський броньований катер 02
Кузня на Рибальському передала ВМС артилерійський броньований катер 03
Кузня на Рибальському передала ВМС артилерійський броньований катер 04
Кузня на Рибальському передала ВМС артилерійський броньований катер 05

Автор: 

ВМС (1388) оборона (4790) Турчинов Олександр (1136)


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Топ коментарі
+56
Аве,пастор.
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30.09.2021 18:03
+47
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30.09.2021 18:08
+33
Браво , пане Турчинов 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙁
Собаки гавкають , а караван іде 😏
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30.09.2021 18:09
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Маслопуп?
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30.09.2021 19:16 Відповісти
угу

энергетики мы
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30.09.2021 19:19 Відповісти
Ооооо БЧ-7
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30.09.2021 19:25 Відповісти
теперь по скорости фрегата (без боекомплекта на полном ходу 28 узлов) и катера (28 узлов в полной выкладке) - как вы коллега считаете, сможет ли причинить ущерб фрегату три катера "гюрза" которые подойдут ну например на расстояние пол кабельтова?
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30.09.2021 19:11 Відповісти
"Вооружение катера проекта 58155 составляют два дистанционных боевых модуля БМ-5М.01 «Катран-М» (морской вариант модуля БМ-3 «Штурм»). В состав боевого модуля входит 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, 7,62-мм пулемёт, 30-мм гранатомёт КБА-117 и две установки ПТРК «Барьер»".
Поцарапать фрегат с полкабельтова, наверное, смогут, но любой фрегат их утопит с расстояния куда больше мили.
О чем спорим, мореманы? Ну не предназначены эти бронекатера для борьбы с фрегатами. Ну, не совсем же украинские адмиралы дураки!
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30.09.2021 19:26 Відповісти
утопит. если увидит. цель малоразмерная, скоростная.
прямая из задача естественно не фрегаты. но во время ВМВ на тихом океане была одна подводная лодка. капитана не помню - не суть важно
так вот. он (капитан) приволок на лодку установку "эрэсов" и попросил ее прикрутить к палубе
после этого он специализировался на том что разрушал с ее помощь. базы японцев на побережье сахалина и китая. стал героем весь экипаж.
я к чему - в ходе боевых действий бывает что и весельный ял становится причиной потопления авианосца.
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30.09.2021 19:31 Відповісти
На такое расстояние они не подойдут...потопят раньше...
А вот плавучую ракетную установку на базе катера могут и не заметить...
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03.10.2021 20:21 Відповісти
кретин, ты двумя постами выше брехал, что современные фрегаты в разы более скоростные, чем катер Гюрза-М, так вот, неуч, повторюсь - американский фрегат типа Оливер Хазард Перри имеет скорость 29 узлов, наш Гюрза-М - 28-30 узлов. Современные финские ракетные катера типа Hamina (несут четыре противокорабельные ракеты RBS-15 Mk.3 и пушечное вооружение) развивают максимальную скорость - 30 узлов.

Задача Украины на этапе восстановления своего флота - собственные проекты ракетных катеров с оснащением их ракетным оружием собственного производства. Да, это не простая задача, но ее нужно решать. Это, как минимум, позволит сравнительно малыми затратами решить проблемму защиты нашей прибрежной зоны.

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30.09.2021 19:35 Відповісти
Швидкість:
25 вуз.

Шнельбот с него как с говна пуля
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30.09.2021 19:04 Відповісти
А в чому проблема? Якби "Кузня на рибальському" отримала державне замовлення на кращий корабель, та отримала гроші, то збудували б залюбки.
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30.09.2021 20:54 Відповісти
Проблема в том, что они не умеют делать даже герметичные переборки на катерах. Владельцы предприятия и другие лица осуществили на самом деле state capture. И должны понести ответственность, а не наживаться на нашей оборонке, втюхивая нам говнище никуда не годное по всем фронтам - начиная с заводика патронного, из станков 19 века, что открывал Аваков, медицинских автомобилей из китайского дерьма, по цене лексусов и заканчивая этими катерами
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30.09.2021 21:03 Відповісти
А чем плохи мед автомобили, служат уже скоро как 5 лет. Особых нареканий не слышно. И по цене не понятно. Приведите цифры, почём их поставили, и сколько стоят супер-пупер аналоги.
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30.09.2021 22:35 Відповісти
Помрійте!
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30.09.2021 21:29 Відповісти
Ты все правильно сказал, но...один в море не воин...Как бы это не было оскорбительно для окружающих....😀
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30.09.2021 19:12 Відповісти
Ви вірно написали: "действовала итальянская флотилия малых торпедных катеров". А де ж у даному випадку торпеди, чи ракети? Чисто бабло відмито!
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30.09.2021 21:27 Відповісти
А сравним ТТХ немецких Schnellboot и и этих катеров. Водоизмещение Schnellboot до 100т МБАК-54т , скорость Schnellboot 45 узлов МБАК-25 узлов, Schnellboot имел 2 торпедных аппарата 533мм мощность взрывчатки в одной торпеде до 500-600 кг в тротиловом эквиваленте, а на борту было 4 таких торпеды. Сколько не лепи из моськи слона, но эти МБАК во всём проигрывают немецким катерам 80 летней давности
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30.09.2021 23:01 Відповісти
Смешно сравнивать катера с разными задачами ... Шнельбот это узкоспециализированный торпедный катер, единственная задача которого произвести торпедную атаку и уйти, позже шнельботы получили возможность постановки минных заграждений, но все-равно главной их задачей всегда была торпедная атака. Именно поэтому у них скорость была 32-44 узла, в зависимости от модели и года выпуска. У МБАК проекта 58155 задачи намного более широкие: МБАК проекта 58155 предназначен для несения боевой вахты в прибережний морской полосе. В перечень задачи входят: патрулирование, охрана водных рубежей, борьба с малорозмирними судами противника, защита береговых стационарных и плавучих гидротехнических объектов и сооружений, содействие десантных и Пограничный группам, обеспечения безопасности мореплавания, а также содействие в проведении разведки, доставки, снабжения. Поэтому скорость в 44 узла этому катеру ни к чему, это рабочая лошадка с достаточно широким спектром задач с пушечным вооружением (2 корабельных арткомплекса 30мм), двумя ракетными комплексами Барьер, на борту имеется также ПЗРК и пулемет 7.62, МБАК также имеет возможность постановки минных заграждений. Чтобы выйти на строительство ракетных катеров, несущих противокорабельные ракетные комплексы, нужно было сначала научиться производить такие катера, как МБАК, получить опыт, т.к. при "совке" ракетные катера разрабатывались в КБ Алмаз (Ленинград), а производились они только в Рашке - в Ленинграде, Хабаровске, Рыбинске и Ярославле. Поэтому те, кто кидается калом в украинские проекты МБАК, либо ничерта в этом не соображают, либо делают это умышленно, участвуя таким образом в кацапской информационной атаке на украинское кораблестроение.
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01.10.2021 00:14 Відповісти
Абсолютно согласен, на сегодняшний день даже такие прекрасные корабли как Шнельбот уже устарели. Учиться строить корабли надо, но является ли постройка флота для нас сейчас первоочередной задачей, ну серьёзно, мы можем построить в обозримом будущем флот ,способный воевать с РФ ? Может стоит сейчас сосредоточиться на Нептуне, Ольхе, Громе, а флот это дело будущих поколений
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01.10.2021 01:20 Відповісти
шановний пане стратег і принижувач нашого флоту і вихваляння кацапського. Такі катери потрібні Україні ще були в 2014 році і особливо для противаги в Азовському морі, яке потихому окупувала Парашія своїми ще меншими судами, бо великим там робити нічого. А ще у мене до Вас запитання: " а на якому підприємству в Україні можна побудувати більші кораблі, на "95 кварталі" чи бенівських феросплавах?
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01.10.2021 15:35 Відповісти
Пан ура-патріот, можна бути схожими на московитів і розповідати байки про "аналогов нет". А можна реально оцінювати бойовий потенціал сторін. Призначення МБАК охорона узбережжя від дівесантов і підтримка десантних операцій. Перше можна зробити наземними силами, а десантних операцій я не уявляю, в умовах морськой і повітряной переваги супротивника
Якщо для того, щоб наша промисловість почала випускати Нептун, Вільху, Стугну, треба віддати ці підприємства у власність Петра Олексійовича, то я за. Але не треба завантажувати свої заводи марними замовленнями, тільки тому, що ті заводи його
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01.10.2021 18:05 Відповісти
І жодного представника від "миролюбної" Вави. Нахріна йому те озброєння? Воно тільки заважає "мир" запроватити.
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30.09.2021 18:40 Відповісти
Цікавий носовий якір. Принцип якіра Холла.
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30.09.2021 18:45 Відповісти
Так это и ест якорь Холла, чистейшей воды.
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30.09.2021 18:48 Відповісти
Ты же понимаешь, что этот якорь Матросова- просто вариация якоря Холла.
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30.09.2021 18:49 Відповісти
Это такой же бронированный катер какой кацапы во время инцидента в Керченском проливе пробили из мелкокалиберной (судя по размеру дырки) пушки?
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30.09.2021 18:51 Відповісти
the opinion of russian asshole doesn't interest us
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30.09.2021 18:56 Відповісти
Каки таки кацапы? Свинособаки?
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30.09.2021 18:57 Відповісти
стреляли в вертолета.. там стандартная 30 мм пушка.. и если она мелкокалиберная, то ты балбес..
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30.09.2021 19:23 Відповісти
Вон і є "мелкокалиберная", а яка ЩЕ? 30 мм, говорять самі за себе.
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05.10.2021 01:43 Відповісти
Москітний бронєкарбас....
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30.09.2021 18:54 Відповісти
пукин *****!
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30.09.2021 18:58 Відповісти
Та хіба ж він один такий...
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30.09.2021 19:29 Відповісти
Опять зебилам насрал порох в штаны
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30.09.2021 18:55 Відповісти
Зачем на них тратить государственные средства?
Швидкість: 25 вуз.
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30.09.2021 19:02 Відповісти
Ясно що це не торпедний 45 вузлів. А за ким на ньому ганятись?
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30.09.2021 19:14 Відповісти
Ну вы как малый ребенок....Государственные деньги можно тратить на все！...Это же четвертый закон Ньютона.....😀
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30.09.2021 19:16 Відповісти
Опять же, а задачи какие? За Оливером Перри гоняться? Или за куда менее скоростными целями? И да, в лихую торпедную атаку на вражеский конвой этот катер не выйдет. Это и не планируется.
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30.09.2021 19:17 Відповісти
Перший бронєкарбас цієї серії ("Гюрза-М") було з гідністю закладено ще 2012-го року.

Навіть не знаю, що зенаступніки можуть сказати з цього приводу, не кажучи вже про папєрєднікв...
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30.09.2021 19:34 Відповісти
ты дежурный дурачок сегодня на ветке?..
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30.09.2021 19:28 Відповісти
Это пригожинская свинособачонка гавкает
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30.09.2021 19:48 Відповісти
неуч, в будку!
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30.09.2021 19:53 Відповісти
Я вас, лядей рентгеном вижу ,рашистских подонков
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30.09.2021 20:35 Відповісти
Eduard Sobkoff - він якось заявив "Я сторонник ЮВТ"
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30.09.2021 19:57 Відповісти
Вот если бы его корпус покрыть радиопоглощающим композитом, то да.
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30.09.2021 19:47 Відповісти
А вы не строили корветы на Николаевском Черноморском заводе? Господам олигархам не выгодно? Только блошиный флот выгоден
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30.09.2021 20:47 Відповісти
А чем наполнять корвет?
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30.09.2021 23:43 Відповісти
Обосрал Порох вашу сраную Новоросссию и РАБссию плешивую.,причем почти голыми руками...паскуды Мавзолейные... и это есть Историтческий факт...потому и воете вонючей пастью и голосом Ольги ********** Рыбальский не Рыбальский и и прочие Свинарчуки вам В дупло...Депилы....
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30.09.2021 20:59 Відповісти
Ці кораблі - гордість нашого флоту. Хто проти, той зебіл. Аве Пастор.
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30.09.2021 21:06 Відповісти
Це наша москітна гордість!
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30.09.2021 23:20 Відповісти
Це тихохідна плаваюча мішень (станом на сьогодні)! Най Турчинов з Петром на такий катер власних діток посадять і з х*йлом воювать! Ні озброєння толком, ні швидкості. Реально - бабло в карман! А помирать - то дітям інших батьків!
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30.09.2021 21:19 Відповісти
Любой корабль, или катер в акватории Черного и Азовского морей плавающая мишень.
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30.09.2021 23:44 Відповісти
Корабли, мухобойки бесполезные..
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30.09.2021 21:25 Відповісти
Читайте в интернете, характеристики и для чего предназначены, а не троллить в угоду оккупантам, которые желают, чтобы у нас вообще ничего не было.
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30.09.2021 22:13 Відповісти
А за всіма тими гібридно-переможними угодами у нас тільтки мухобойки можуть бути - щоб не дратувати братніх агресорів?
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30.09.2021 23:24 Відповісти
Гитлер даже будучи связан Версальским договором, сумел построить карманные линкоры, которые не подпадали под ограничения договора. И эти линкоры даже в одиночку, топили полноразмерные английские линкоры. А эти катера меньше яхты Медведчука
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01.10.2021 18:20 Відповісти
во ЗЕ-ботошобла Подоляцкая налетела, как шавки на катера кидаются... Но на морском параде в Одессе, на День Независимости, почему-то эти катера присутствовали, да, те самые, про которые ЗЕленая шваль уже который год вякает, что они, мол не такие... ЗЕленая шобла не хочет развивать свое производство, им не нужен украинский флот, у них задача отогнать бабло за рубеж, откаты положить в офшоры в Оманах и Катарах ... Поэтому сейчас покупаются в три дорога в Чехии советские снаряды к гаубицам через чешскую фирму, связанную с Московией, в Турции в этом году заказан корвет Вопрос - а почему этот корвет не строится на Николаевском судостроительном заводе? Почему государство тратит валюту, отгоняя ее за бугор, а не развивает свое производство, как это делали с 2014 по 2019 г.? Ответ прост - свое производство не предполагает откаты в Оманские офшоры ... именно поэтому "конец эпохи бедности" уже наступил... у ЗЕленого клоуна и его шоблы, которые кормят иностранного производителя, когда наша оборонка уже третий год сидит без заказов и нормального финансирования...
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30.09.2021 22:15 Відповісти
Більше подібний на туристичний катер.
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01.10.2021 00:26 Відповісти
Нормальный катер для прибереговых боевых действий..В ВМВ,ЧФ большие корабли частенько терял и ограничивал их применение,а вся тяжесть морских операций ложилась на малый флот:-торпедные катера, МО-4,тральшики,десантные баржи, и.т.п...
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01.10.2021 10:25 Відповісти
Читаю срач и диву даюсь. Катера построены для охраны государственной границы!!! Кто вам сказал, что это ударный флот? Нахрена пограничному катеру балистические ракеты??? Хорош в Ворлд оф Воршипс на форуме бацать! Займитесь каждый своим делом и будет вам счастье!!!
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01.10.2021 02:53 Відповісти
Алё, какая охрана границ, мы в состоянии войны с 2014 года. Агрессор клал на наши границы и каждый корабль выходящий в море может стать целью. Если строить флот то системно, выработав доктрину и определив круг задач, а эти катера это распил бабла под оборонный заказ
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01.10.2021 18:26 Відповісти
Купите глобус.
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03.10.2021 02:21 Відповісти
ЕЩЕ ОДИН НОЖ В ДРЯХЛОЕ ТЕЛО РОССИИ !)
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01.10.2021 10:04 Відповісти
Лише один "олігарх" не вложив гроші в прибутковий аптечний бізнес, газовий, або обленерго, а будував катери, випускав санітарні машини для військових, автобуси для країни..., але вімнєйшій нарід послухався кацапських пропагандистів і щирих українців, яких Порошенко видавив з України і тих держпідприємств, звідки вони висмоктували останнє (підприємства стали приносити прибуток, податки в бюджет, роботі місця...), нарід своїми руками і тупими мізками зруйнував завод "Богдан" і направляє свої бюджетні кошти на закупку кацапських ПАЗ, ГАЗЕЛЬ, білоруських МАЗ і там створює робочі місця і відчисляє туди прибутки в бюджет. Донищують єдиний завод, який мав змогу будувати кораблі, катери і почав замовлювати їх в Турції, Франції.... А через рік, коли все здорожчає ще в рази, будуть безробітні, будуть волати, що їх "кинули". Та ви себе самі дурні кинули.
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01.10.2021 14:56 Відповісти
Нахрен он нужен если это не минидестроер без ракет и не на крылышках... И без противорадарного покрытия стелз
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02.10.2021 22:55 Відповісти
что б такие поцы как ты - вопросы кацапские не задавали....
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03.10.2021 19:56 Відповісти
https://natribu.org/ua/ туда
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03.10.2021 20:15 Відповісти
- Да-а... Твоими бы устами, да на х@й пойти....
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03.10.2021 21:21 Відповісти
БРАВО ПАСТОР.... ПОРА ВОЗВРАЩАТЬ ВЛАСТЬ,,,,,,,,
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03.10.2021 19:56 Відповісти
С у четом расстояний тут явно напрашивается морской байрактар с кучей малых бпла разведки..ну и дроны камикадзе...
в условиях открытого конфликта катер тут же накроют...даже если пусковую поставить на него ракетную...
замаскировать не получится...
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03.10.2021 21:01 Відповісти
На воду спустили, но в армию так и не поставили до сих пор. Специально Зеленые тормозят испытания.
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21.01.2022 13:30 Відповісти
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