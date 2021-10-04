Чиновники Госагентства лесных ресурсов и полицейские на Тернопольщине установили лесхозам ежемесячную "таксу" на работу в размере $1,5 тыс., - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Тернопольской области работники ГБР при содействии руководства Нацполиции разоблачили должностных лиц областных подразделений Государственного агентства лесных ресурсов и Департамента стратегических расследований Нацполиции, которые наладили на территории области схему систематического получения взяток от руководителей лесохозяйственных предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что должностные лица вынуждали каждого руководителя лесхоза ежемесячно передавать 1,5 тысячи долларов США и определенное количество талонов на топливо за беспрепятственную деятельность на должностях и избежание давления со стороны правоохранительных органов.

Полученные средства распределялись между должностными лицами областных подразделений Государственного агентства лесных ресурсов и Департамента стратегических расследований.

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Во время передачи очередного транша в размере 5 тыс. долларов США задержан руководитель одного из государственных предприятий и один из заместителей начальника Управления стратегических расследований в Тернопольской области.























Задержанные подозреваются в получении неправомерной выгоды группой лиц, в том числе должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

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Во время обысков по местам работы и проживания причастных лиц изъято почти 90 тыс. долларов США.

Следственные действия продолжаются. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой - залог в размере 713 тыс. 700 гривен каждому.