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Чиновники Госагентства лесных ресурсов и полицейские на Тернопольщине установили лесхозам ежемесячную "таксу" на работу в размере $1,5 тыс., - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Тернопольской области работники ГБР при содействии руководства Нацполиции разоблачили должностных лиц областных подразделений Государственного агентства лесных ресурсов и Департамента стратегических расследований Нацполиции, которые наладили на территории области схему систематического получения взяток от руководителей лесохозяйственных предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что должностные лица вынуждали каждого руководителя лесхоза ежемесячно передавать 1,5 тысячи долларов США и определенное количество талонов на топливо за беспрепятственную деятельность на должностях и избежание давления со стороны правоохранительных органов.

Полученные средства распределялись между должностными лицами областных подразделений Государственного агентства лесных ресурсов и Департамента стратегических расследований.

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Во время передачи очередного транша в размере 5 тыс. долларов США задержан руководитель одного из государственных предприятий и один из заместителей начальника Управления стратегических расследований в Тернопольской области.

Чиновники Госагентства лесных ресурсов и полицейские на Тернопольщине установили лесхозам ежемесячную таксу на работу в размере $1,5 тыс., - ГБР 01
Чиновники Госагентства лесных ресурсов и полицейские на Тернопольщине установили лесхозам ежемесячную таксу на работу в размере $1,5 тыс., - ГБР 02
Чиновники Госагентства лесных ресурсов и полицейские на Тернопольщине установили лесхозам ежемесячную таксу на работу в размере $1,5 тыс., - ГБР 03
Чиновники Госагентства лесных ресурсов и полицейские на Тернопольщине установили лесхозам ежемесячную таксу на работу в размере $1,5 тыс., - ГБР 04
Чиновники Госагентства лесных ресурсов и полицейские на Тернопольщине установили лесхозам ежемесячную таксу на работу в размере $1,5 тыс., - ГБР 05
Чиновники Госагентства лесных ресурсов и полицейские на Тернопольщине установили лесхозам ежемесячную таксу на работу в размере $1,5 тыс., - ГБР 06
Чиновники Госагентства лесных ресурсов и полицейские на Тернопольщине установили лесхозам ежемесячную таксу на работу в размере $1,5 тыс., - ГБР 07
Чиновники Госагентства лесных ресурсов и полицейские на Тернопольщине установили лесхозам ежемесячную таксу на работу в размере $1,5 тыс., - ГБР 08
Чиновники Госагентства лесных ресурсов и полицейские на Тернопольщине установили лесхозам ежемесячную таксу на работу в размере $1,5 тыс., - ГБР 09
Чиновники Госагентства лесных ресурсов и полицейские на Тернопольщине установили лесхозам ежемесячную таксу на работу в размере $1,5 тыс., - ГБР 10
Чиновники Госагентства лесных ресурсов и полицейские на Тернопольщине установили лесхозам ежемесячную таксу на работу в размере $1,5 тыс., - ГБР 11

Задержанные подозреваются в получении неправомерной выгоды группой лиц, в том числе должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

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Во время обысков по местам работы и проживания причастных лиц изъято почти 90 тыс. долларов США.

Следственные действия продолжаются. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой - залог в размере 713 тыс. 700 гривен каждому.

взятка (6165) коррупция (8562) ГБР (2998) Тернопольская область (729)


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Топ комментарии
+6
во первых- это... красиво !
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04.10.2021 16:47
+3
Прикольный ламинат.
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04.10.2021 16:44
+3
років сім, десять
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04.10.2021 18:47
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Правила форума Совет форумчан
А зачем они так деньги раскладывают?
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04.10.2021 16:44 Ответить
Не заморачивайся.
Они пасьянс раскладывают.
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04.10.2021 16:45 Ответить
За підключення газу в будинок почали брати тільки за дозвіл 10 тисяч. Не при янику, не при пороху такого не було. А начальник Вишгородського газконтори внедрив ноу-хау.
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04.10.2021 19:22 Ответить
во первых- это... красиво !
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04.10.2021 16:47 Ответить
Прикольный ламинат.
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04.10.2021 16:44 Ответить
ага, а собирающему сухостой в посадке - штраф и конфискация авто и пилы
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04.10.2021 16:44 Ответить
хокку:

в едином порыве ветра
вздрогнули
миллиарды деревьев
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04.10.2021 16:45 Ответить
а ето шо там було - коврик для очистки ног или чьей-то совести?
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04.10.2021 17:02 Ответить
Сколько стоит погонный метр такого ковра?
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04.10.2021 18:35 Ответить
років сім, десять
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04.10.2021 18:47 Ответить
Картинка должна разжигать воображение, дескать ,вот и масштабы злодейства и тяжкий труд борцунов за народное добро. В принципе работает! Но, как бы смотрелись подножные узоры из кабинета на Банковой ???
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04.10.2021 18:45 Ответить
слоеным пирогом
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04.10.2021 18:48 Ответить
Ну хоч один дерслужбовець-нехабарник є? Покажіть мені його!
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04.10.2021 21:41 Ответить
Хватит.
Пора передать лес в частные руки
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04.10.2021 23:23 Ответить
Ага , они и передают прямиком на пилораму. Или имеется в виду посредника убрать?
Мол даешь пилораму в лесу?
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05.10.2021 15:39 Ответить
Шо ? Столь плодотворная схема и работала без прокуроров ? НЕ ВЕРЮ !
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06.10.2021 12:29 Ответить
 
 