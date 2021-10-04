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Чиновники Держагентства лісових ресурсів та поліцейські на Тернопільщині встановили лісгоспам щомісячну "таксу" на роботу в розмірі $1,5 тис., - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Тернопільщині працівники ДБР за сприяння керівництва Нацполіції викрили посадовців обласних підрозділів Державного агентства лісових ресурсів та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, які налагодили на території області схему систематичного одержання хабарів від керівників лісогосподарських підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що посадовці змушували кожного керівника лісгоспу щомісячно передавати 1,5 тисячі доларів США та певну кількість талонів на пальне за безперешкодну діяльність на посадах та уникнення тиску з боку правоохоронних органів.

Отримані кошти розподілялись між посадовцями обласних підрозділів Державного агентства лісових ресурсів та Департаменту стратегічних розслідувань.

Під час передачі чергового траншу в розмірі 5 тис. доларів США затримано керівника одного із державних підприємств та одного із заступників начальника Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.

Чиновники Держагентства лісових ресурсів та поліцейські на Тернопільщині встановили лісгоспам щомісячну таксу на роботу в розмірі $1,5 тис., - ДБР 01
Чиновники Держагентства лісових ресурсів та поліцейські на Тернопільщині встановили лісгоспам щомісячну таксу на роботу в розмірі $1,5 тис., - ДБР 02
Чиновники Держагентства лісових ресурсів та поліцейські на Тернопільщині встановили лісгоспам щомісячну таксу на роботу в розмірі $1,5 тис., - ДБР 03
Чиновники Держагентства лісових ресурсів та поліцейські на Тернопільщині встановили лісгоспам щомісячну таксу на роботу в розмірі $1,5 тис., - ДБР 04
Чиновники Держагентства лісових ресурсів та поліцейські на Тернопільщині встановили лісгоспам щомісячну таксу на роботу в розмірі $1,5 тис., - ДБР 05
Чиновники Держагентства лісових ресурсів та поліцейські на Тернопільщині встановили лісгоспам щомісячну таксу на роботу в розмірі $1,5 тис., - ДБР 06
Чиновники Держагентства лісових ресурсів та поліцейські на Тернопільщині встановили лісгоспам щомісячну таксу на роботу в розмірі $1,5 тис., - ДБР 07
Чиновники Держагентства лісових ресурсів та поліцейські на Тернопільщині встановили лісгоспам щомісячну таксу на роботу в розмірі $1,5 тис., - ДБР 08
Чиновники Держагентства лісових ресурсів та поліцейські на Тернопільщині встановили лісгоспам щомісячну таксу на роботу в розмірі $1,5 тис., - ДБР 09
Чиновники Держагентства лісових ресурсів та поліцейські на Тернопільщині встановили лісгоспам щомісячну таксу на роботу в розмірі $1,5 тис., - ДБР 10
Чиновники Держагентства лісових ресурсів та поліцейські на Тернопільщині встановили лісгоспам щомісячну таксу на роботу в розмірі $1,5 тис., - ДБР 11

Затримані підозрюються в одержанні неправомірної вигоди групою осіб, у тому числі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України).

Під час обшуків за місцями роботи та проживання причетних осіб вилучено майже 90 тис. доларів США.

Слідчі дії тривають. До суду направлено клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою – застава у розмірі 713 тис. 700 гривень кожному.

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Автор: 

хабар (4711) корупція (4685) ДБР (3504) Тернопільська область (591)


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Топ коментарі
+6
во первых- это... красиво !
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04.10.2021 16:47
+3
Прикольный ламинат.
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04.10.2021 16:44
+3
років сім, десять
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04.10.2021 18:47
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А зачем они так деньги раскладывают?
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04.10.2021 16:44 Відповісти
Не заморачивайся.
Они пасьянс раскладывают.
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04.10.2021 16:45 Відповісти
За підключення газу в будинок почали брати тільки за дозвіл 10 тисяч. Не при янику, не при пороху такого не було. А начальник Вишгородського газконтори внедрив ноу-хау.
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04.10.2021 19:22 Відповісти
во первых- это... красиво !
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04.10.2021 16:47 Відповісти
Прикольный ламинат.
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04.10.2021 16:44 Відповісти
ага, а собирающему сухостой в посадке - штраф и конфискация авто и пилы
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04.10.2021 16:44 Відповісти
хокку:

в едином порыве ветра
вздрогнули
миллиарды деревьев
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04.10.2021 16:45 Відповісти
а ето шо там було - коврик для очистки ног или чьей-то совести?
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04.10.2021 17:02 Відповісти
Сколько стоит погонный метр такого ковра?
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04.10.2021 18:35 Відповісти
років сім, десять
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04.10.2021 18:47 Відповісти
Картинка должна разжигать воображение, дескать ,вот и масштабы злодейства и тяжкий труд борцунов за народное добро. В принципе работает! Но, как бы смотрелись подножные узоры из кабинета на Банковой ???
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04.10.2021 18:45 Відповісти
слоеным пирогом
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04.10.2021 18:48 Відповісти
Ну хоч один дерслужбовець-нехабарник є? Покажіть мені його!
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04.10.2021 21:41 Відповісти
Хватит.
Пора передать лес в частные руки
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04.10.2021 23:23 Відповісти
Ага , они и передают прямиком на пилораму. Или имеется в виду посредника убрать?
Мол даешь пилораму в лесу?
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05.10.2021 15:39 Відповісти
Шо ? Столь плодотворная схема и работала без прокуроров ? НЕ ВЕРЮ !
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06.10.2021 12:29 Відповісти
 
 