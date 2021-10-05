Областной онкоцентр реконструировали на Виннитчине, - ОГА. ФОТОрепортаж
В Подольском областном онкоцентре на Виннитчине завершилась реконструкция. Был капитально обновлен, в частности, химиотерапевтический корпус онкоцентра.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.
Работы по реконструкции химиотерапевтического корпуса онкоцентра начались год назад в рамках президентской программы "Большая стройка".
"Что предусматривал проект "Большой стройки"? Ремонт первого этажа здания - рентгенологическое отделение, надстройку четвертого этажа - дневной стационар с кроватями амбулаторной химиотерапии, надстройку мансардного этажа - это тоже для химиотерапевтического отделения. К тому же возведено новое перекрытие и крыша, новый лифт, утепление стен и благоустройство территории", - рассказал Борзов.
Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал планы в 2021 году построить или обновить по программе "Большая стройка" сотни объектов социальной инфраструктуры, в том числе медицинские учреждения.
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Работы по реконструкции химиотерапевтического корпуса онкоцентра начались год назад Источник:
дуже добре,
але які будуть ціни, на лікування?