Областной онкоцентр реконструировали на Виннитчине, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Подольском областном онкоцентре на Виннитчине завершилась реконструкция. Был капитально обновлен, в частности, химиотерапевтический корпус онкоцентра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Работы по реконструкции химиотерапевтического корпуса онкоцентра начались год назад в рамках президентской программы "Большая стройка".

"Что предусматривал проект "Большой стройки"? Ремонт первого этажа здания - рентгенологическое отделение, надстройку четвертого этажа - дневной стационар с кроватями амбулаторной химиотерапии, надстройку мансардного этажа - это тоже для химиотерапевтического отделения. К тому же возведено новое перекрытие и крыша, новый лифт, утепление стен и благоустройство территории", - рассказал Борзов.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал планы в 2021 году построить или обновить по программе "Большая стройка" сотни объектов социальной инфраструктуры, в том числе медицинские учреждения.

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