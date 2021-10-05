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Областной онкоцентр реконструировали на Виннитчине, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Подольском областном онкоцентре на Виннитчине завершилась реконструкция. Был капитально обновлен, в частности, химиотерапевтический корпус онкоцентра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Работы по реконструкции химиотерапевтического корпуса онкоцентра начались год назад в рамках президентской программы "Большая стройка".

"Что предусматривал проект "Большой стройки"? Ремонт первого этажа здания - рентгенологическое отделение, надстройку четвертого этажа - дневной стационар с кроватями амбулаторной химиотерапии, надстройку мансардного этажа - это тоже для химиотерапевтического отделения. К тому же возведено новое перекрытие и крыша, новый лифт, утепление стен и благоустройство территории", - рассказал Борзов.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал планы в 2021 году построить или обновить по программе "Большая стройка" сотни объектов социальной инфраструктуры, в том числе медицинские учреждения.

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Областной онкоцентр реконструировали на Виннитчине, - ОГА 01
Областной онкоцентр реконструировали на Виннитчине, - ОГА 02
Областной онкоцентр реконструировали на Виннитчине, - ОГА 03
Областной онкоцентр реконструировали на Виннитчине, - ОГА 04
Областной онкоцентр реконструировали на Виннитчине, - ОГА 05
Областной онкоцентр реконструировали на Виннитчине, - ОГА 06
Областной онкоцентр реконструировали на Виннитчине, - ОГА 07
Областной онкоцентр реконструировали на Виннитчине, - ОГА 08
Областной онкоцентр реконструировали на Виннитчине, - ОГА 09
Областной онкоцентр реконструировали на Виннитчине, - ОГА 10
Областной онкоцентр реконструировали на Виннитчине, - ОГА 11
Областной онкоцентр реконструировали на Виннитчине, - ОГА 12
Областной онкоцентр реконструировали на Виннитчине, - ОГА 13
Областной онкоцентр реконструировали на Виннитчине, - ОГА 14

Автор: 

Винница (726) Большая стройка (728)


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а почали реконструкцію ще при баризі?
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05.10.2021 15:32 Ответить
однозначно. эти только табличку приколотили
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05.10.2021 15:33 Ответить
Естественно.
Работы по реконструкции химиотерапевтического корпуса онкоцентра начались год назад Источник:
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05.10.2021 15:43 Ответить
це- добре,
дуже добре,
але які будуть ціни, на лікування?
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05.10.2021 15:33 Ответить
Это хорошо, но как всегда есть один вопрос - на какой машине уехал по окончанию... руководитель стройки и Ко !?
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05.10.2021 15:34 Ответить
Как и следовало ожидать в который раз про кроватки табуретки! Оборудование где, какого года выпуска, кто выпускает? И прейскурант цен и перечень платных лекарств и бесплатных. Список бесплатных можно не печатать. Ржать все будут.
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05.10.2021 15:58 Ответить
що таке ВiниТчина? Ви там подурiли?
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05.10.2021 21:44 Ответить
 
 