Приемное отделение Ямпольской ЦРБ открылось после реконструкции, - ОГА. ФОТО

После реконструкции открылось приемное отделение в Ямпольской центральной районной больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" в больнице установили современную медтехнику: 32-срезовый компьютерный томограф стоимостью 11,9 млн грн, рентгенологический аппарат IMAX 7700F за 4,8 млн грн, аппарат ультразвуковой диагностики SonoBook 8 стоимостью 0,8 млн грн.

Всего на объект было потрачено около 30 млн грн, из них 17 млн ​​грн - на закупку дорогостоящего оборудования и 13 млн грн - на ремонт приемного отделения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Роменской районной больнице на Сумщине открыли отделение экстренной медпомощи. ФОТО

"Все это будет работать для бесплатного обследования пациентов Ямпольской больницы. Здоровье людей - это главное. Ямполь - один из самых отдаленных районов Винницкой области, до Винницы около 160 км, поэтому такое оборудование здесь крайне необходимо", - приводит слова Борзова пресс-служба ОГА.

"Благодаря программе Президента Украины "Большая стройка" значительно улучшились условия их пребывания в больнице. Да и мы, врачи, могли только мечтать о таких условиях труда и о таком оборудования, которое дает возможность диагностировать сложные патологии", - добавил главный врач учреждения Олег Шеремет.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в планах "Большой стройки" до конца года построить и обновить 30 медицинских учреждений, 340 сельских амбулаторий и 200 современных приемных отделений по всей Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отремонтированное приемное отделение экстренной помощи открыли в Запорожской областной больнице, - ОГА. ФОТОрепортаж



