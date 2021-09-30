Приемное отделение Ямпольской ЦРБ открылось после реконструкции, - ОГА. ФОТО
После реконструкции открылось приемное отделение в Ямпольской центральной районной больнице.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.
Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" в больнице установили современную медтехнику: 32-срезовый компьютерный томограф стоимостью 11,9 млн грн, рентгенологический аппарат IMAX 7700F за 4,8 млн грн, аппарат ультразвуковой диагностики SonoBook 8 стоимостью 0,8 млн грн.
Всего на объект было потрачено около 30 млн грн, из них 17 млн грн - на закупку дорогостоящего оборудования и 13 млн грн - на ремонт приемного отделения.
"Все это будет работать для бесплатного обследования пациентов Ямпольской больницы. Здоровье людей - это главное. Ямполь - один из самых отдаленных районов Винницкой области, до Винницы около 160 км, поэтому такое оборудование здесь крайне необходимо", - приводит слова Борзова пресс-служба ОГА.
"Благодаря программе Президента Украины "Большая стройка" значительно улучшились условия их пребывания в больнице. Да и мы, врачи, могли только мечтать о таких условиях труда и о таком оборудования, которое дает возможность диагностировать сложные патологии", - добавил главный врач учреждения Олег Шеремет.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в планах "Большой стройки" до конца года построить и обновить 30 медицинских учреждений, 340 сельских амбулаторий и 200 современных приемных отделений по всей Украине.
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